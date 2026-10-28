https://crimea.ria.ru/20261028/dlya-krymskogo-onkodispansera-postroyat-zdanie-pod-lineynyy-uskoritel-1160579035.html

Для Крымского онкодиспансера построят здание под линейный ускоритель

Для Крымского онкодиспансера построят здание под линейный ускоритель - РИА Новости Крым, 28.10.2026

Для Крымского онкодиспансера построят здание под линейный ускоритель

Для Крымского республиканского онкологического клинического диспансера имени В.М. Ефетова построят отдельное здание для размещения линейного ускорителя... РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T21:45

2026-10-28T21:45

2026-10-28T21:45

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крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени в.м. ефетова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Для Крымского республиканского онкологического клинического диспансера имени В.М. Ефетова построят отдельное здание для размещения линейного ускорителя. Соответствующее распоряжение принял глава Крыма Сергей Аксенов, документ размещен на официальном сайте республиканского правительства."Определить ООО "Фаворит" единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объекте: "Строительство здания под размещение линейного ускорителя Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым "КРОКД имени В.М. Ефетова", – говорится в тексте документа.Общая цена контракта составила 45,99 миллиона рублей, в том числе почти 6 миллионов рублей потратят на выполнение проектно-изыскательских работ. Завершить строительство планируют до 15 июня 2027 года. Заказчиком работ выступает Крымский онкодиспансер имени Ефетова.Ранее говорилось о планах по закупке линейного ускорителя заряженных частиц для онкодиспансера. Оборудование необходимо для проведения современного лучевого лечения пациентов.В 2025 году в онкодиспансере было обновлено более 50 единиц диагностического и лечебного оборудования, выполнен ремонт помещений поликлиники и отделения опухолей молочной железы и кожи, отремонтирован дневной стационар хирургических методов лечения. На 2026 год было запланировано строительство нового модульного корпуса диспансера, на что из регионального бюджета намеревались выделить 200 млн рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферопольская больница получила новое оборудование за 7 млн рублейНовое оборудование: в какие больницы Крыма направят техникуВ новых регионах России построили и обновили 420 медучреждений

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

онкология, крым, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени в.м. ефетова