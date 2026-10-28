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Под Феодосией за три года построят круглогодичный курорт
Под Феодосией за три года построят круглогодичный курорт - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Под Феодосией за три года построят круглогодичный курорт
В поселке Орджоникидзе, который расположен в юго-восточной части Крыма и входит в состав городского округа Феодосия, до конца 2029 года построят... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T19:45
2026-10-28T19:45
2026-10-28T19:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В поселке Орджоникидзе, который расположен в юго-восточной части Крыма и входит в состав городского округа Феодосия, до конца 2029 года построят рекреационно-туристический комплекс. Выдано разрешение на проведение работ, сообщили в Министерстве жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма.В состав комплекса войдут гостиница категории "4 звезды", два бассейна, инфраструктура для отдыха, спорта и оздоровления, а также объекты социального и коммерческого назначения. Планируется, что строительные работы будут завершены к октябрю 2029 года."Концепция комплекса направлена на разные виды туризма: лечебно-оздоровительный, гастрономический, событийный, яхтенно-спортивный, в том числе с элементами экстремальных видов спорта", – отметили в министерстве.Ранее сообщалось, что инвестор построит в Коктебеле мультиформатный рекреационный комплекс с общим объемом вложений в 10 млрд рублей, кроме того, крупные строительные инвестпроекты будут реализованы в Симферопольском районе Крыма. Соответствующие меморандумы подписаны в среду в рамках Питерского международного экономического форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Создать и сохранить: новый курорт в Крыму будет сотрудничать с РГОНовый курорт с историческим фоном - как преобразится БалаклаваБолее 300 миллионов рублей направили на поддержку туризма в Херсонской области
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орджоникидзе, феодосия, крым, новости крыма, курорты крыма
Под Феодосией за три года построят круглогодичный курорт
В поселке Орджоникидзе за три года построят построят рекреационно-туристический комплекс
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В поселке Орджоникидзе, который расположен в юго-восточной части Крыма и входит в состав городского округа Феодосия, до конца 2029 года построят рекреационно-туристический комплекс. Выдано разрешение на проведение работ, сообщили в Министерстве жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма.
"В пгт. Орджоникидзе приступили к реализации проекта туристско-рекреационного кластера "Бухта Двуякорная". Речь идет о круглогодичном курорте", – говорится в сообщении.
В состав комплекса войдут гостиница категории "4 звезды", два бассейна, инфраструктура для отдыха, спорта и оздоровления, а также объекты социального и коммерческого назначения. Планируется, что строительные работы будут завершены к октябрю 2029 года.
"Концепция комплекса направлена на разные виды туризма: лечебно-оздоровительный, гастрономический, событийный, яхтенно-спортивный, в том числе с элементами экстремальных видов спорта", – отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что инвестор построит
в Коктебеле мультиформатный рекреационный комплекс с общим объемом вложений в 10 млрд рублей, кроме того, крупные строительные инвестпроекты будут реализованы в Симферопольском районе Крыма. Соответствующие меморандумы подписаны в среду в рамках Питерского международного экономического форума.
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