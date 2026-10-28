Рейтинг@Mail.ru
"Золотые пески России": Крым представил в Москве опыт создания новых курортов - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261028/zolotye-peski-rossii-krym-predstavil-v-moskve-opyt-sozdaniya-novykh-kurortov-1160598032.html
"Золотые пески России": Крым представил в Москве опыт создания новых курортов
"Золотые пески России": Крым представил в Москве опыт создания новых курортов - РИА Новости Крым, 28.10.2026
"Золотые пески России": Крым представил в Москве опыт создания новых курортов
Крым поделился с регионами России опытом развития современной инфраструктуры, комплексного преобразования территорий и взаимодействия государства с бизнесом... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T18:36
2026-10-28T18:45
"золотые пески россии"
крым
новости крыма
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
"пять морей и озеро байкал"
вадим волченко
российский союз туриндустрии
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1c/1160597787_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ed5beffd45699b6d705f55975bf4e06c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Крым поделился с регионами России опытом развития современной инфраструктуры, комплексного преобразования территорий и взаимодействия государства с бизнесом. Как сообщает пресс-служба нового крымского курорта "Золотые пески России", эти темы стали ключевыми в деловой программе Форума туристических территорий FTT-2026, который проходит в Москве.Крым на сессии представил генеральный директор курорта "Золотые пески России" и региональный представитель Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Вадим Волченко. Он рассказал об опыте преобразования прибрежных территорий полуострова и представил проект круглогодичного курорта федерального значения, который реализуется в Евпатории по поручению президента Российской Федерации в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал"."Крым кардинально изменился за последние годы. В некогда депрессивных городах и поселках на берегу моря появились набережные, дороги и инженерная инфраструктура, строятся отели и торговые центры. Вдохновляющий опыт полезен и применим в новых субъектах России – в Донецке, Луганске, Мариуполе, на всем Азовском побережье. Об этом и о комплексном подходе к развитию территорий мы и говорили с коллегами на сессии. Крым был представлен проектом "Золотые пески России" - курортом федерального значения, создание которого стало возможным благодаря усилиям государства и инвесторов", – цитирует пресс-служба Вадима Волченко.Обмен опытом между регионами позволяет применять успешные практики комплексного развития территорий с учетом их особенностей и потребностей жителей, а сотрудничество государства, муниципалитетов и инвесторов становится важным условием создания современной инфраструктуры и раскрытия туристического потенциала российских регионов, подчеркивают в пресс-службе.Строительство курорта "Золотые пески России" ведется в рамках нацпроекта "Пять морей и озеро Байкал" в соответствии с программой "Туризм и гостеприимство". Курорт займет более 230 га побережья между городами Саки и Евпатория. На территории будут построены отели в категориях от трех до пяти "звезд", а также крытый аквапарк, парк аттракционов, бальнеоцентр и другие объекты. Объем инвестиций: порядка 143 млрд руб. Первая очередь курорта начнет работу в 2030 году.Соорганизатором и партнером деловой программы форума туристических территорий FTT-2026 выступил Российский союз туриндустрии (РСТ) наряду с другими ведущими отраслевыми объединениями, включая Ассоциацию туроператоров России (АТОР), Российскую гостиничную ассоциацию (РГА) и Центр стратегических разработок (ЦСР). В сессии "Голос регионов: проекты территорий – федеральные возможности" приняли участие представители правительства Донецкой Народной Республики и муниципалитетов, Республики Дагестан, руководство Луганской Народной Республики, а также инвесторы, реализующие проекты на Алтае и Сахалине. Среди представленных инициатив - Каспийский прибрежный кластер, проект "Долина Айна" в Южно-Сахалинске и концепция экогорода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автодорогу к новому туркомплексу в Крыму построят за 2,2 млрд рублейЧем будут отличаться курорты "Балаклава" и "Золотые пески России"?10 тысяч рабочиx мест и поступления в бюджет: что еще особенного в курорте "Золотые пески"
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1c/1160597787_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e01951d2b5e24209e9ab7631266cefd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"золотые пески россии", крым, новости крыма, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, "пять морей и озеро байкал", вадим волченко, российский союз туриндустрии
"Золотые пески России": Крым представил в Москве опыт создания новых курортов

Золотые пески России: Крым делится с регионами опытом развития туристской инфраструктуры

18:36 28.10.2026 (обновлено: 18:45 28.10.2026)
 
© Пресс-служба курорта "Золотые пески России"Крым представил в Москве опыт создания новых курортов
Крым представил в Москве опыт создания новых курортов
© Пресс-служба курорта "Золотые пески России"
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Крым поделился с регионами России опытом развития современной инфраструктуры, комплексного преобразования территорий и взаимодействия государства с бизнесом. Как сообщает пресс-служба нового крымского курорта "Золотые пески России", эти темы стали ключевыми в деловой программе Форума туристических территорий FTT-2026, который проходит в Москве.
"В рамках сессии "Голос регионов: проекты территорий – федеральные возможности" представители власти, бизнеса и экспертного сообщества из разных уголков России обменялись опытом реализации масштабных инфраструктурных проектов, обсудили механизмы государственной поддержки и подходы к развитию туристических территорий", – сказано в релизе.
Крым на сессии представил генеральный директор курорта "Золотые пески России" и региональный представитель Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Вадим Волченко. Он рассказал об опыте преобразования прибрежных территорий полуострова и представил проект круглогодичного курорта федерального значения, который реализуется в Евпатории по поручению президента Российской Федерации в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал".
© Пресс-служба курорта "Золотые пески России"Курорт "Золотые пески России"
Курорт Золотые пески России
© Пресс-служба курорта "Золотые пески России"
Курорт "Золотые пески России"
"Крым кардинально изменился за последние годы. В некогда депрессивных городах и поселках на берегу моря появились набережные, дороги и инженерная инфраструктура, строятся отели и торговые центры. Вдохновляющий опыт полезен и применим в новых субъектах России – в Донецке, Луганске, Мариуполе, на всем Азовском побережье. Об этом и о комплексном подходе к развитию территорий мы и говорили с коллегами на сессии. Крым был представлен проектом "Золотые пески России" - курортом федерального значения, создание которого стало возможным благодаря усилиям государства и инвесторов", – цитирует пресс-служба Вадима Волченко.
© Пресс-служба курорта "Золотые пески России"Курорт "Золотые пески России"
Курорт Золотые пески России
© Пресс-служба курорта "Золотые пески России"
Курорт "Золотые пески России"
Обмен опытом между регионами позволяет применять успешные практики комплексного развития территорий с учетом их особенностей и потребностей жителей, а сотрудничество государства, муниципалитетов и инвесторов становится важным условием создания современной инфраструктуры и раскрытия туристического потенциала российских регионов, подчеркивают в пресс-службе.
Строительство курорта "Золотые пески России" ведется в рамках нацпроекта "Пять морей и озеро Байкал" в соответствии с программой "Туризм и гостеприимство". Курорт займет более 230 га побережья между городами Саки и Евпатория. На территории будут построены отели в категориях от трех до пяти "звезд", а также крытый аквапарк, парк аттракционов, бальнеоцентр и другие объекты. Объем инвестиций: порядка 143 млрд руб. Первая очередь курорта начнет работу в 2030 году.
Соорганизатором и партнером деловой программы форума туристических территорий FTT-2026 выступил Российский союз туриндустрии (РСТ) наряду с другими ведущими отраслевыми объединениями, включая Ассоциацию туроператоров России (АТОР), Российскую гостиничную ассоциацию (РГА) и Центр стратегических разработок (ЦСР). В сессии "Голос регионов: проекты территорий – федеральные возможности" приняли участие представители правительства Донецкой Народной Республики и муниципалитетов, Республики Дагестан, руководство Луганской Народной Республики, а также инвесторы, реализующие проекты на Алтае и Сахалине. Среди представленных инициатив - Каспийский прибрежный кластер, проект "Долина Айна" в Южно-Сахалинске и концепция экогорода.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Автодорогу к новому туркомплексу в Крыму построят за 2,2 млрд рублей
Чем будут отличаться курорты "Балаклава" и "Золотые пески России"?
10 тысяч рабочиx мест и поступления в бюджет: что еще особенного в курорте "Золотые пески"
 
"Золотые пески России"КрымНовости КрымаТуризмТуризм в КрымуВнутренний туризм"Пять морей и озеро Байкал"Вадим ВолченкоРоссийский союз туриндустрии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:1380 млрд рублей: на горячее питание для младшеклассников выделят больше денег
19:45Под Феодосией за три года построят круглогодичный курорт
19:34В Испании объявлен траур в связи с железнодорожной катастрофой
19:23Уроженка Крыма стала чемпионкой мира по спортивной борьбе
19:20Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби: Песков назвал главную тему
19:02В Алешках разминируют маршруты доставки гуманитарной помощи
18:52Падение лифта с людьми в Севастополе: приговор оставили без изменения
18:36"Золотые пески России": Крым представил в Москве опыт создания новых курортов
18:21Удары по Украине: разбиты логистические центры и электростанции
18:16Крымчанин против японцев: за что две империи уважали караима Тапсашара
17:48Около 300 предприятий возобновили работу в новых регионах России
17:35Запрет на рыбалку введут в Ялте и Судаке с ноября
17:20500 авто в очереди: сколько ждать проезда по Крымскому мосту
17:03ВСУ ударили по пассажирскому составу в Брянской области – что известно
16:53Крым наращивает собственное производство: объем отгруженной продукции вырос
16:44Отопление в Крыму: куда уже пришло тепло и когда его ждать остальным
16:22В Крыму студенты могут воссоздать конфеты по рецепту купца Абрикосова
16:14ЧП в Испании: число погибших при столкновении поездов выросло до 64
15:52Ложь на театральных подмостках - МИД о постановке про "вывоз украинских детей в Крым"
15:33За год Россия отправила на орбиту около 60 космических аппаратов
Лента новостейМолния