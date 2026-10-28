https://crimea.ria.ru/20261028/zolotye-peski-rossii-krym-predstavil-v-moskve-opyt-sozdaniya-novykh-kurortov-1160598032.html

"Золотые пески России": Крым представил в Москве опыт создания новых курортов

"Золотые пески России": Крым представил в Москве опыт создания новых курортов - РИА Новости Крым, 28.10.2026

"Золотые пески России": Крым представил в Москве опыт создания новых курортов

Крым поделился с регионами России опытом развития современной инфраструктуры, комплексного преобразования территорий и взаимодействия государства с бизнесом... РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T18:36

2026-10-28T18:36

2026-10-28T18:45

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"пять морей и озеро байкал"

вадим волченко

российский союз туриндустрии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Крым поделился с регионами России опытом развития современной инфраструктуры, комплексного преобразования территорий и взаимодействия государства с бизнесом. Как сообщает пресс-служба нового крымского курорта "Золотые пески России", эти темы стали ключевыми в деловой программе Форума туристических территорий FTT-2026, который проходит в Москве.Крым на сессии представил генеральный директор курорта "Золотые пески России" и региональный представитель Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Вадим Волченко. Он рассказал об опыте преобразования прибрежных территорий полуострова и представил проект круглогодичного курорта федерального значения, который реализуется в Евпатории по поручению президента Российской Федерации в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал"."Крым кардинально изменился за последние годы. В некогда депрессивных городах и поселках на берегу моря появились набережные, дороги и инженерная инфраструктура, строятся отели и торговые центры. Вдохновляющий опыт полезен и применим в новых субъектах России – в Донецке, Луганске, Мариуполе, на всем Азовском побережье. Об этом и о комплексном подходе к развитию территорий мы и говорили с коллегами на сессии. Крым был представлен проектом "Золотые пески России" - курортом федерального значения, создание которого стало возможным благодаря усилиям государства и инвесторов", – цитирует пресс-служба Вадима Волченко.Обмен опытом между регионами позволяет применять успешные практики комплексного развития территорий с учетом их особенностей и потребностей жителей, а сотрудничество государства, муниципалитетов и инвесторов становится важным условием создания современной инфраструктуры и раскрытия туристического потенциала российских регионов, подчеркивают в пресс-службе.Строительство курорта "Золотые пески России" ведется в рамках нацпроекта "Пять морей и озеро Байкал" в соответствии с программой "Туризм и гостеприимство". Курорт займет более 230 га побережья между городами Саки и Евпатория. На территории будут построены отели в категориях от трех до пяти "звезд", а также крытый аквапарк, парк аттракционов, бальнеоцентр и другие объекты. Объем инвестиций: порядка 143 млрд руб. Первая очередь курорта начнет работу в 2030 году.Соорганизатором и партнером деловой программы форума туристических территорий FTT-2026 выступил Российский союз туриндустрии (РСТ) наряду с другими ведущими отраслевыми объединениями, включая Ассоциацию туроператоров России (АТОР), Российскую гостиничную ассоциацию (РГА) и Центр стратегических разработок (ЦСР). В сессии "Голос регионов: проекты территорий – федеральные возможности" приняли участие представители правительства Донецкой Народной Республики и муниципалитетов, Республики Дагестан, руководство Луганской Народной Республики, а также инвесторы, реализующие проекты на Алтае и Сахалине. Среди представленных инициатив - Каспийский прибрежный кластер, проект "Долина Айна" в Южно-Сахалинске и концепция экогорода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автодорогу к новому туркомплексу в Крыму построят за 2,2 млрд рублейЧем будут отличаться курорты "Балаклава" и "Золотые пески России"?10 тысяч рабочиx мест и поступления в бюджет: что еще особенного в курорте "Золотые пески"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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