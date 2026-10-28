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В Севастополе внедорожник сбил женщину на "зебре"
В Севастополе внедорожник сбил женщину на "зебре" - РИА Новости Крым, 28.10.2026
В Севастополе внедорожник сбил женщину на "зебре"
В Севастополе внедорожник Mercedes-Benz сбил женщину на "зебре", информирует в среду пресс-служба полиции города. РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T21:31
2026-10-28T21:31
2026-10-28T21:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе внедорожник Mercedes-Benz сбил женщину на "зебре", информирует в среду пресс-служба полиции города.Поданным правоохранителей, авария произошла 28 октября в 19:17, в районе дома № 56 по проспекту Героев Сталинграда. 25-летний водитель внедорожника сбил 42-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.Состояние опьянения у водителя иномарки не установлено, уточнили в полиции. На месте происшествия работают госавтоинспекторы и следователи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму иномарка врезалась в столб и перевернулась – ребенок в больницеВ Крыму 11-летний мальчик на скутере сбил пенсионераМама с младенцем пострадали при ДТП в Севастополе
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В Севастополе внедорожник сбил женщину на "зебре"
МВД: в Севастополе женщина попала под колеса внедорожника на "зебре"