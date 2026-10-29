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Погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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Погода в Крыму в четверг
Погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму атмосферные фронтальные разделы вызовут дожди, ночью в южных и центральных районах - сильные. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму атмосферные фронтальные разделы вызовут дожди, ночью в южных и центральных районах - сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +16...18 градуса.В Севастополе переменная облачность. Ночью дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +16...18.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачность, временами дождь. Столбики термометров покажут от +12 до +15 градусов ночью, а днем поднимутся до +16...+18.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода, погода в крыму, крым, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия
Погода в Крыму в четверг

Погода в Крыму в четверг

00:01 29.10.2026
 
© Dmitry MakeevЛивень в Симферополе
Ливень в Симферополе
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму атмосферные фронтальные разделы вызовут дожди, ночью в южных и центральных районах - сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +11…16, в горах +8…10; днем +15…20, в горах +9…14 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +16...18 градуса.
В Севастополе переменная облачность. Ночью дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +16...18.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачность, временами дождь. Столбики термометров покажут от +12 до +15 градусов ночью, а днем поднимутся до +16...+18.
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