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Погода в Крыму в четверг

Погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 29.10.2026

Погода в Крыму в четверг

В четверг в Крыму атмосферные фронтальные разделы вызовут дожди, ночью в южных и центральных районах - сильные. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T00:01

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погода

погода в крыму

крым

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму атмосферные фронтальные разделы вызовут дожди, ночью в южных и центральных районах - сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +16...18 градуса.В Севастополе переменная облачность. Ночью дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +16...18.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачность, временами дождь. Столбики термометров покажут от +12 до +15 градусов ночью, а днем поднимутся до +16...+18.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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ялта

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судак

евпатория

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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