https://crimea.ria.ru/20261028/80-mlrd-rubley-na-goryachee-pitanie-dlya-mladsheklassnikov-vydelyat-bolshe-deneg-1160593509.html

80 млрд рублей: на горячее питание для младшеклассников выделят больше денег

80 млрд рублей: на горячее питание для младшеклассников выделят больше денег - РИА Новости Крым, 28.10.2026

80 млрд рублей: на горячее питание для младшеклассников выделят больше денег

В проекте федерального бюджета на 2027-2029 годы предусмотрено увеличение финансирования горячего питания для учеников начальной школы. В 2027 году на эти цели... РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T20:13

2026-10-28T20:13

2026-10-28T20:13

школьное питание

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минпросвещения рф

сергей кравцов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В проекте федерального бюджета на 2027-2029 годы предусмотрено увеличение финансирования горячего питания для учеников начальной школы. В 2027 году на эти цели заложено 79,7 млрд рублей, сообщили в Министерстве просвещения России.Как отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, бесплатное горячее питание получают все ученики 1-4-х классов с 2020 года, а его организация остается одним из приоритетных направлений.В целом на реализацию государственной программы "Развитие образования" предусмотрено 682,5 млрд рублей в 2027 году, 686 млрд рублей – в 2028 году и 696,7 млрд рублей – в 2029 году.Ранее Роспотребнадзор выпустил новые рекомендации по питанию детей в детских дошкольных учреждениях. По ним теперь детям нужно давать рыбные блюда не менее двух раз в неделю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани развеяли новый фейк о школьном питанииМорепродукты в меню школьников: рекомендации РоспотребнадзораСотни чешских школьников заболели из-за яиц с Украины

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

школьное питание, новости, образование в россии, школа, дети, минпросвещения рф, сергей кравцов