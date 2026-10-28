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80 млрд рублей: на горячее питание для младшеклассников выделят больше денег - РИА Новости Крым, 28.10.2026
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80 млрд рублей: на горячее питание для младшеклассников выделят больше денег
80 млрд рублей: на горячее питание для младшеклассников выделят больше денег - РИА Новости Крым, 28.10.2026
80 млрд рублей: на горячее питание для младшеклассников выделят больше денег
В проекте федерального бюджета на 2027-2029 годы предусмотрено увеличение финансирования горячего питания для учеников начальной школы. В 2027 году на эти цели... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T20:13
2026-10-28T20:13
школьное питание
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образование в россии
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минпросвещения рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В проекте федерального бюджета на 2027-2029 годы предусмотрено увеличение финансирования горячего питания для учеников начальной школы. В 2027 году на эти цели заложено 79,7 млрд рублей, сообщили в Министерстве просвещения России.Как отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, бесплатное горячее питание получают все ученики 1-4-х классов с 2020 года, а его организация остается одним из приоритетных направлений.В целом на реализацию государственной программы "Развитие образования" предусмотрено 682,5 млрд рублей в 2027 году, 686 млрд рублей – в 2028 году и 696,7 млрд рублей – в 2029 году.Ранее Роспотребнадзор выпустил новые рекомендации по питанию детей в детских дошкольных учреждениях. По ним теперь детям нужно давать рыбные блюда не менее двух раз в неделю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани развеяли новый фейк о школьном питанииМорепродукты в меню школьников: рекомендации РоспотребнадзораСотни чешских школьников заболели из-за яиц с Украины
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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школьное питание, новости, образование в россии, школа, дети, минпросвещения рф, сергей кравцов
80 млрд рублей: на горячее питание для младшеклассников выделят больше денег

В 2027 году в России на горячие обеды для учеников начальной школы выделят 80 млрд рублей

20:13 28.10.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В проекте федерального бюджета на 2027-2029 годы предусмотрено увеличение финансирования горячего питания для учеников начальной школы. В 2027 году на эти цели заложено 79,7 млрд рублей, сообщили в Министерстве просвещения России.

"В 2027 году планируется направить 79,7 млрд рублей - это на 6,7 млрд рублей больше, чем предусмотрено действующим законом о бюджете. В 2028 году - 74,5 млрд рублей, что на 4,2 млрд рублей больше ранее запланированного объема. В 2029 году - 73,3 млрд рублей", – говорится в сообщении.

Как отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, бесплатное горячее питание получают все ученики 1-4-х классов с 2020 года, а его организация остается одним из приоритетных направлений.
В целом на реализацию государственной программы "Развитие образования" предусмотрено 682,5 млрд рублей в 2027 году, 686 млрд рублей – в 2028 году и 696,7 млрд рублей – в 2029 году.
Ранее Роспотребнадзор выпустил новые рекомендации по питанию детей в детских дошкольных учреждениях. По ним теперь детям нужно давать рыбные блюда не менее двух раз в неделю.
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Школьное питаниеНовостиОбразование в РоссииШколадетиМинпросвещения РФСергей Кравцов
 
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