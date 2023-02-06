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Разрушительное землетрясение в Турции: что известно

Разрушительное землетрясение в Турции: что известно - РИА Новости Крым, 06.02.2023

Разрушительное землетрясение в Турции: что известно

В Турции в ночь на понедельник произошло сильное землетрясение. Толчки почувствовали жители шести регионов страны, а также соседней Сирии, есть погибшие и... РИА Новости Крым, 06.02.2023

2023-02-06T07:01

2023-02-06T07:01

2023-02-06T07:02

турция

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землетрясение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Турции в ночь на понедельник произошло сильное землетрясение. Толчки почувствовали жители шести регионов страны, а также соседней Сирии, есть погибшие и разрушения. О последствиях сообщают местные СМИ.По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение произошло в 01.17 или в 04.17 мск. Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от города Газиантепа, население которого превышает миллион человек. Обрушения зданий зафиксировано в городе Кахраманмараш, в Адыямане, Диярбакыре и Малатье, Шанлыурфа, в провинции Османийе. Сообщается, что землетрясение унесло жизни по меньше мере 21 человека.Ближе к утру - 04.26 по местному времени (совпадает с мск) - в провинции Газиантеп был зафиксирован афтершок магнитудой 6,4. Его очаг залегал на глубине около семи километров.Как пишет РИА Новости со ссылкой на главу МВД страны Сулеймана Сойлу, в нескольких регионах объявлен самый высокий уровень тревоги. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, спасатели уже приступили к устранению последствий.При этом есть сильные разрушения и в соседней Сирии. По данным местных СМИ, В городе Алеппо на севере страны обрушилось множество зданий, частично обрушились несколько строений в квартале Аль-Арбаин в Хаме. На месте работают пожарные и спасатели, которые достают пострадавших из-под завалов.

турция

сирия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, происшествия, сирия, в мире, новости, землетрясение