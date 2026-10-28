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В России для школьников разработали учебники о правильном питании - РИА Новости Крым, 28.10.2026
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В России для школьников разработали учебники о правильном питании
В России для школьников разработали учебники о правильном питании - РИА Новости Крым, 28.10.2026
В России для школьников разработали учебники о правильном питании
В российских школах появится новая серия учебников о правильном питании "Здоровьесбережение. Я питаюсь правильно!" под редакцией академика РАН Геннадия... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T20:56
2026-10-28T20:56
учебники
питание
здоровое питание
правильное питание
школа
образование в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В российских школах появится новая серия учебников о правильном питании "Здоровьесбережение. Я питаюсь правильно!" под редакцией академика РАН Геннадия Онищенко. С принципами правильного питания будут знакомить учеников 5-9-х классов, сообщили РИА Новости в ФИЦ питания и биотехнологии."Вышла в свет новая серия школьных учебников о правильном питании за авторством ученых "ФИЦ питания и биотехнологии". "Здоровьесбережение. Я питаюсь правильно!" - так называется серия учебников для учеников 5-6, 7-8 и 9 классов", - говорится в сообщении.Учебный материал был актуализирован и представлен в новой редакции. Научным редактором выступил академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко, уточнили в центре.Для девятиклассников разработали учебник, где поднимаются темы качества и безопасности пищи, выбора продуктов в магазине. Кроме того, детей учат расшифровывать информацию на упаковках и этикетках. Школьники смогут узнать о популярных диетах и последствиях при нарушении пищевого баланса."Для детей и подростков здоровое питание особенно важно: оно обеспечивает нормальный рост и развитие, способность к обучению, школьную успеваемость и здоровье в целом", - резюмировали в ФИЦ питания.В Министерстве просвещения России ранее сообщали, что единые учебники по духовно-нравственной культуре России для 5-7 классов включены в федеральный перечень.Также Минпросвещение направило в регионы обновленные методические рекомендации по организации внеурочной деятельности на 2026-27 учебный год. В предлагаемый перечень входят, в частности, "Разговоры о важном" – один час в неделю в 1-11-х классах, "Россия – мои горизонты" – один час в неделю в 6-11-х классах, "Орлята России" – один час в 1-м классе, два часа в неделю во 2-4-х классах, военные учебные сборы или начальная военная подготовка – 17 часов в 8-м классе и 35 часов в 10-м классе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:50 школ в новых регионах получат деньги на организацию питания В России назначены сроки дополнительного периода ЕГЭ-2027 График каникул на 2026/2027 учебный год - предложение от Минпросвещения РФ
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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учебники, питание, здоровое питание, правильное питание, школа, образование в россии, новости
В России для школьников разработали учебники о правильном питании

В России школьников по новым учебникам будут учить принципам здорового питания

20:56 28.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В российских школах появится новая серия учебников о правильном питании "Здоровьесбережение. Я питаюсь правильно!" под редакцией академика РАН Геннадия Онищенко. С принципами правильного питания будут знакомить учеников 5-9-х классов, сообщили РИА Новости в ФИЦ питания и биотехнологии.
"Вышла в свет новая серия школьных учебников о правильном питании за авторством ученых "ФИЦ питания и биотехнологии". "Здоровьесбережение. Я питаюсь правильно!" - так называется серия учебников для учеников 5-6, 7-8 и 9 классов", - говорится в сообщении.
Учебный материал был актуализирован и представлен в новой редакции. Научным редактором выступил академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко, уточнили в центре.
Там добавили, что учебник для 5-6-х классов расскажет о роли питания в жизни человека, чем диетолог отличается от нутрициолога, что такое БАД и какова роль питьевого режима в питании. Кроме того, в книге приведены рецепты простых и полезных блюд. Из учебника для 7-8-х классов можно узнать о физиологии, рационе и режиме питания. В нем даны рекомендации по питанию юных спортсменов и подростков с избытком массы тела и ожирением. Также в книге есть дневник питания.
Для девятиклассников разработали учебник, где поднимаются темы качества и безопасности пищи, выбора продуктов в магазине. Кроме того, детей учат расшифровывать информацию на упаковках и этикетках. Школьники смогут узнать о популярных диетах и последствиях при нарушении пищевого баланса.
"Для детей и подростков здоровое питание особенно важно: оно обеспечивает нормальный рост и развитие, способность к обучению, школьную успеваемость и здоровье в целом", - резюмировали в ФИЦ питания.
В Министерстве просвещения России ранее сообщали, что единые учебники по духовно-нравственной культуре России для 5-7 классов включены в федеральный перечень.
Также Минпросвещение направило в регионы обновленные методические рекомендации по организации внеурочной деятельности на 2026-27 учебный год. В предлагаемый перечень входят, в частности, "Разговоры о важном" – один час в неделю в 1-11-х классах, "Россия – мои горизонты" – один час в неделю в 6-11-х классах, "Орлята России" – один час в 1-м классе, два часа в неделю во 2-4-х классах, военные учебные сборы или начальная военная подготовка – 17 часов в 8-м классе и 35 часов в 10-м классе.
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УчебникиПитаниеЗдоровое питаниеПравильное питаниеШколаОбразование в РоссииНовости
 
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