https://crimea.ria.ru/20261028/90-ukrainskikh-bespilotnikov-unichtozheny-nad-regionami-rf-1160601761.html

90 украинских беспилотников уничтожены над регионами РФ

90 украинских беспилотников уничтожены над регионами РФ - РИА Новости Крым, 28.10.2026

90 украинских беспилотников уничтожены над регионами РФ

90 украинских беспилотников сбиты в течение дня в среду над семью регионами РФ, сообщили в Минобороны России вечером в среду. РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T21:26

2026-10-28T21:26

2026-10-28T21:26

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

атаки всу

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. 90 украинских беспилотников сбиты в течение дня в среду над семью регионами РФ, сообщили в Минобороны России вечером в среду.В частности, вражеские дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской и Тульской областей.За минувшие сутки российские военные сбили 617 вражеских беспилотников и две ракеты "Нептун", сообщали ранее в Министерстве обороны России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака БПЛА на Россию: сбито более 530 дроновВС РФ уничтожили почти 600 дронов ВСУ и две ракеты Storm ShadowНад Черным морем сбили беспилотники ВСУ

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), безопасность, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф