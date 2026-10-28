Рейтинг@Mail.ru
90 украинских беспилотников уничтожены над регионами РФ - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261028/90-ukrainskikh-bespilotnikov-unichtozheny-nad-regionami-rf-1160601761.html
90 украинских беспилотников уничтожены над регионами РФ
90 украинских беспилотников уничтожены над регионами РФ - РИА Новости Крым, 28.10.2026
90 украинских беспилотников уничтожены над регионами РФ
90 украинских беспилотников сбиты в течение дня в среду над семью регионами РФ, сообщили в Минобороны России вечером в среду. РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T21:26
2026-10-28T21:26
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/1e/1158940782_0:70:1352:830_1920x0_80_0_0_66ca31ab7aa5ad51996aa68e20eb5339.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. 90 украинских беспилотников сбиты в течение дня в среду над семью регионами РФ, сообщили в Минобороны России вечером в среду.В частности, вражеские дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской и Тульской областей.За минувшие сутки российские военные сбили 617 вражеских беспилотников и две ракеты "Нептун", сообщали ранее в Министерстве обороны России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака БПЛА на Россию: сбито более 530 дроновВС РФ уничтожили почти 600 дронов ВСУ и две ракеты Storm ShadowНад Черным морем сбили беспилотники ВСУ
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/1e/1158940782_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_26b3dad47d79ad4a3bf25c2aca797c95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беспилотник (бпла, дрон), безопасность, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
90 украинских беспилотников уничтожены над регионами РФ

Минобороны: 90 украинских БПЛА сбиты за день над семью регионами РФ в среду

21:26 28.10.2026
 
© РИА НовостиРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. 90 украинских беспилотников сбиты в течение дня в среду над семью регионами РФ, сообщили в Минобороны России вечером в среду.
"В течение дня с 8.00 до 20.00 дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 90 украинских беспилотных летательных средств", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
В частности, вражеские дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской и Тульской областей.
За минувшие сутки российские военные сбили 617 вражеских беспилотников и две ракеты "Нептун", сообщали ранее в Министерстве обороны России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Атака БПЛА на Россию: сбито более 530 дронов
ВС РФ уничтожили почти 600 дронов ВСУ и две ракеты Storm Shadow
Над Черным морем сбили беспилотники ВСУ
 
Беспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьАтаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:11Жительницу Севастополя оштрафовали на миллион рублей за наркотики
21:55На Кубани ученые разработали леденцы и фиточай от кариеса
21:45Для Крымского онкодиспансера построят здание под линейный ускоритель
21:31В Севастополе внедорожник сбил женщину на "зебре"
21:2690 украинских беспилотников уничтожены над регионами РФ
21:17Путин поздравил спортсменку из Крыма с победой на чемпионате мира
20:56В России для школьников разработали учебники о правильном питании
20:44Севастополец взял золото турнира по практической стрельбе в Гонконге
20:31Путин встретился с президентом Египта ас-Сиси – о чем говорили лидеры
20:1380 млрд рублей: на горячее питание для младшеклассников выделят больше денег
19:45Под Феодосией за три года построят круглогодичный курорт
19:34В Испании объявлен траур в связи с железнодорожной катастрофой
19:23Уроженка Крыма стала чемпионкой мира по спортивной борьбе
19:20Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби: Песков назвал главную тему
19:02В Алешках разминируют маршруты доставки гуманитарной помощи
18:52Падение лифта с людьми в Севастополе: приговор оставили без изменения
18:36"Золотые пески России": Крым представил в Москве опыт создания новых курортов
18:21Удары по Украине: разбиты логистические центры и электростанции
18:16Крымчанин против японцев: за что две империи уважали караима Тапсашара
17:48Около 300 предприятий возобновили работу в новых регионах России
Лента новостейМолния