https://crimea.ria.ru/20261028/90-ukrainskikh-bespilotnikov-unichtozheny-nad-regionami-rf-1160601761.html
90 украинских беспилотников уничтожены над регионами РФ
90 украинских беспилотников уничтожены над регионами РФ - РИА Новости Крым, 28.10.2026
90 украинских беспилотников уничтожены над регионами РФ
90 украинских беспилотников сбиты в течение дня в среду над семью регионами РФ, сообщили в Минобороны России вечером в среду. РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T21:26
2026-10-28T21:26
2026-10-28T21:26
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. 90 украинских беспилотников сбиты в течение дня в среду над семью регионами РФ, сообщили в Минобороны России вечером в среду.В частности, вражеские дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской и Тульской областей.За минувшие сутки российские военные сбили 617 вражеских беспилотников и две ракеты "Нептун", сообщали ранее в Министерстве обороны России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака БПЛА на Россию: сбито более 530 дроновВС РФ уничтожили почти 600 дронов ВСУ и две ракеты Storm ShadowНад Черным морем сбили беспилотники ВСУ
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беспилотник (бпла, дрон), безопасность, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
90 украинских беспилотников уничтожены над регионами РФ
Минобороны: 90 украинских БПЛА сбиты за день над семью регионами РФ в среду