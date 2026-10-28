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Путин поздравил спортсменку из Крыма с победой на чемпионате мира - РИА Новости Крым, 28.10.2026
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Путин поздравил спортсменку из Крыма с победой на чемпионате мира
Путин поздравил спортсменку из Крыма с победой на чемпионате мира - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Путин поздравил спортсменку из Крыма с победой на чемпионате мира
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму крымской спортсменке Алине Касабиевой, которая выиграла чемпионат мира по спортивной борьбе... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T21:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму крымской спортсменке Алине Касабиевой, которая выиграла чемпионат мира по спортивной борьбе в Астане. Текст документа опубликован на сайте Кремля.Российская спортсменка Алина Касабиева, уроженка Симферополя, завоевала звание чемпионки мира по спортивной борьбе, сообщалось ранее.Президент пожелал крымчанке новых успехов, удачи и всего доброго.Чемпионат мира по борьбе 2026 года проходит в Астане, Казахстан, с 24 октября по 1 ноября. Российские спортсмены допущены к соревнованиям в Казахстане с национальной символикой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спортсмены России получили право на флаг и гимн в 24 видах спортаРоссиянка впервые победила на чемпионате Европы по настольному теннисуКрымская спортсменка стала чемпионкой Европы по боксу
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владимир путин (политик), севастополь, спорт, новости севастополя, новости, алина касабиева
Путин поздравил спортсменку из Крыма с победой на чемпионате мира

Путин направил поздравительную телеграмму крымской спортсменке Касабиевой

21:17 28.10.2026 (обновлено: 21:19 28.10.2026)
 
© Telegram-канал Федерации спортивной борьбы РоссииКрымчанка Алина Касабиева стала победителем международной "Борцовской Лиги Поддубного"
Крымчанка Алина Касабиева стала победителем международной Борцовской Лиги Поддубного
© Telegram-канал Федерации спортивной борьбы России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму крымской спортсменке Алине Касабиевой, которая выиграла чемпионат мира по спортивной борьбе в Астане. Текст документа опубликован на сайте Кремля.
Российская спортсменка Алина Касабиева, уроженка Симферополя, завоевала звание чемпионки мира по спортивной борьбе, сообщалось ранее.

"Уважаемая Алина Романовна! Поздравляю Вас с триумфом на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане. Выдержка, твердый характер, настрой на победный результат помогли Вам превзойти сильных и опытных соперниц, вписать яркую страницу в летопись отечественного спорта высших достижений", — говорится в поздравительной телеграмме.

Президент пожелал крымчанке новых успехов, удачи и всего доброго.
Чемпионат мира по борьбе 2026 года проходит в Астане, Казахстан, с 24 октября по 1 ноября. Российские спортсмены допущены к соревнованиям в Казахстане с национальной символикой.
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Владимир Путин (политик)СевастопольСпортНовости СевастополяНовостиАлина Касабиева
 
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