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Жительницу Севастополя оштрафовали на миллион рублей за наркотики
Жительницу Севастополя оштрафовали на миллион рублей за наркотики - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Жительницу Севастополя оштрафовали на миллион рублей за наркотики
Жительницу Севастополя оштрафовали на миллион рублей и приговорили к обязательным работам за езду без прав, перевозку наркотиков и попытку дать взятку... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T22:11
2026-10-28T22:11
2026-10-28T22:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Жительницу Севастополя оштрафовали на миллион рублей и приговорили к обязательным работам за езду без прав, перевозку наркотиков и попытку дать взятку сотруднику Госавтоинспекции. Об этом сообщила прокуратура Севастополя в своем канале в МАКС.32-летнюю женщину с признаками опьянения за рулем автомобиля Changan остановили сотрудники ДПС 18 июля 2026 года на проспекте Генерала Острякова. Водитель пыталась откупиться от сотрудников Госавтоинспекции 200 тысячами рублей. Выяснилось, что ранее ее лишили водительских прав. В машине стражи правопорядка обнаружили пакет синтетическим наркотиком - "солью".Также было установлено, что ранее, 6 апреля, у женщины при личном досмотре обнаружили и изъяли сверток с наркотическим средством массой 0,25 грамма, которое она якобы купила для себя.Кроме того, у женщины конфисковали 200 тысяч рублей, которые она пыталась передать в качестве взятки. Расследование уголовного дела по факту хранения наркотиков, обнаруженных в автомобиле, продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, происшествия, штрафы, наркотики, новости крыма, прокуратура города севастополя
Жительницу Севастополя оштрафовали на миллион рублей за наркотики
Жительницу Севастополя оштрафовали на миллион рублей за попытку дать взятку и наркотики
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Жительницу Севастополя оштрафовали на миллион рублей и приговорили к обязательным работам за езду без прав, перевозку наркотиков и попытку дать взятку сотруднику Госавтоинспекции. Об этом сообщила прокуратура Севастополя в своем канале в МАКС.
32-летнюю женщину с признаками опьянения за рулем автомобиля Changan остановили сотрудники ДПС 18 июля 2026 года на проспекте Генерала Острякова. Водитель пыталась откупиться от сотрудников Госавтоинспекции 200 тысячами рублей. Выяснилось, что ранее ее лишили водительских прав. В машине стражи правопорядка обнаружили пакет синтетическим наркотиком - "солью".
Также было установлено, что ранее, 6 апреля, у женщины при личном досмотре обнаружили и изъяли сверток с наркотическим средством массой 0,25 грамма, которое она якобы купила для себя.
"Жительница Севастополя признана виновной в незаконных приобретении и хранении наркотиков и покушении на дачу взятки... Суд назначил виновной штраф в размере 1 млн рублей и обязательные работы на срок 360 часов", – рассказали в надзорном ведомстве.
Кроме того, у женщины конфисковали 200 тысяч рублей, которые она пыталась передать в качестве взятки. Расследование уголовного дела по факту хранения наркотиков, обнаруженных в автомобиле, продолжается.
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