https://crimea.ria.ru/20261028/zhitelnitsu-sevastopolya-oshtrafovali-na-million-rubley-za-narkotiki-1160585100.html

Жительницу Севастополя оштрафовали на миллион рублей за наркотики

Жительницу Севастополя оштрафовали на миллион рублей за наркотики - РИА Новости Крым, 28.10.2026

Жительницу Севастополя оштрафовали на миллион рублей за наркотики

Жительницу Севастополя оштрафовали на миллион рублей и приговорили к обязательным работам за езду без прав, перевозку наркотиков и попытку дать взятку... РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T22:11

2026-10-28T22:11

2026-10-28T22:11

крым

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прокуратура города севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Жительницу Севастополя оштрафовали на миллион рублей и приговорили к обязательным работам за езду без прав, перевозку наркотиков и попытку дать взятку сотруднику Госавтоинспекции. Об этом сообщила прокуратура Севастополя в своем канале в МАКС.32-летнюю женщину с признаками опьянения за рулем автомобиля Changan остановили сотрудники ДПС 18 июля 2026 года на проспекте Генерала Острякова. Водитель пыталась откупиться от сотрудников Госавтоинспекции 200 тысячами рублей. Выяснилось, что ранее ее лишили водительских прав. В машине стражи правопорядка обнаружили пакет синтетическим наркотиком - "солью".Также было установлено, что ранее, 6 апреля, у женщины при личном досмотре обнаружили и изъяли сверток с наркотическим средством массой 0,25 грамма, которое она якобы купила для себя.Кроме того, у женщины конфисковали 200 тысяч рублей, которые она пыталась передать в качестве взятки. Расследование уголовного дела по факту хранения наркотиков, обнаруженных в автомобиле, продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, штрафы, наркотики, новости крыма, прокуратура города севастополя