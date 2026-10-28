https://crimea.ria.ru/20261028/putin-vstretilsya-s-prezidentom-egipta-as-sisi--o-chem-govorili-lidery-1160600760.html

Путин встретился с президентом Египта ас-Сиси – о чем говорили лидеры

Путин встретился с президентом Египта ас-Сиси – о чем говорили лидеры - РИА Новости Крым, 28.10.2026

Путин встретился с президентом Египта ас-Сиси – о чем говорили лидеры

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с египетским коллегой Абдель Фаттаху ас-Сиси. Как пишет РИА Новости, лидеры обсудиди вопросы торговли, туризма,... РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T20:31

2026-10-28T20:31

2026-10-28T20:31

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с египетским коллегой Абдель Фаттаху ас-Сиси. Как пишет РИА Новости, лидеры обсудиди вопросы торговли, туризма, энергетические проекты.В рамках встречи российский лидер отметил рост товарооборота России и Египта на 14% за восемь месяцев текущего года. При этом в 2025 году этот показатель уже был рекордным и впервые превысил 10 миллиардов долларов. Также глава государства указал, что за первые шесть месяцев года более 1,2 миллиона российских туристов посетили Египет. За весь 2025 год – около полутора миллионов. Кроме того прозвучала тема совместных энергетических проектов.Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в свою очередь заявил о намерении страны реализовать проект атомной электростанции "Эль-Дабаа" в установленные сроки и не менять его график. Он отметил, что Египет прилагает все усилия для выполнения обязательств по платежам и рассчитывает на поддержку России для реализации проекта в срок.Он также поблагодарил президента России за теплый прием. И подчеркнул, что российский лидер очень много работает, и "это вызывает восхищение".Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия - Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад пытается загнать Африку обратно в долговую кабалу – ПутинТоварооборот между РФ и Африкой может превысить 50 млрд долларовМногополярный мир становится реальностью – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, египет, политика, новости