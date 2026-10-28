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Путин встретился с президентом Египта ас-Сиси – о чем говорили лидеры - РИА Новости Крым, 28.10.2026
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Путин встретился с президентом Египта ас-Сиси – о чем говорили лидеры
Путин встретился с президентом Египта ас-Сиси – о чем говорили лидеры - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Путин встретился с президентом Египта ас-Сиси – о чем говорили лидеры
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с египетским коллегой Абдель Фаттаху ас-Сиси. Как пишет РИА Новости, лидеры обсудиди вопросы торговли, туризма,... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T20:31
2026-10-28T20:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с египетским коллегой Абдель Фаттаху ас-Сиси. Как пишет РИА Новости, лидеры обсудиди вопросы торговли, туризма, энергетические проекты.В рамках встречи российский лидер отметил рост товарооборота России и Египта на 14% за восемь месяцев текущего года. При этом в 2025 году этот показатель уже был рекордным и впервые превысил 10 миллиардов долларов. Также глава государства указал, что за первые шесть месяцев года более 1,2 миллиона российских туристов посетили Египет. За весь 2025 год – около полутора миллионов. Кроме того прозвучала тема совместных энергетических проектов.Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в свою очередь заявил о намерении страны реализовать проект атомной электростанции "Эль-Дабаа" в установленные сроки и не менять его график. Он отметил, что Египет прилагает все усилия для выполнения обязательств по платежам и рассчитывает на поддержку России для реализации проекта в срок.Он также поблагодарил президента России за теплый прием. И подчеркнул, что российский лидер очень много работает, и "это вызывает восхищение".Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия - Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад пытается загнать Африку обратно в долговую кабалу – ПутинТоварооборот между РФ и Африкой может превысить 50 млрд долларовМногополярный мир становится реальностью – Путин
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владимир путин (политик), россия, египет, политика, новости
Путин встретился с президентом Египта ас-Сиси – о чем говорили лидеры

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с египетским коллегой ас-Сиси

20:31 28.10.2026
 
© Фотохост-агентство саммита и форума Россия-Африка / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси
Президент Владимир Путин встретился с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси
© Фотохост-агентство саммита и форума Россия-Африка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с египетским коллегой Абдель Фаттаху ас-Сиси. Как пишет РИА Новости, лидеры обсудиди вопросы торговли, туризма, энергетические проекты.

"Господин президент, мы признательны вам за то, что смогли приехать на саммит Россия-Африка. Мы с вами стояли у истоков этого формата, провели первую российско-африканскую встречу на высшем уровне в Сочи в 2019 году", – напомнил Путин, открывая диалог с египетским коллегой.

В рамках встречи российский лидер отметил рост товарооборота России и Египта на 14% за восемь месяцев текущего года. При этом в 2025 году этот показатель уже был рекордным и впервые превысил 10 миллиардов долларов. Также глава государства указал, что за первые шесть месяцев года более 1,2 миллиона российских туристов посетили Египет. За весь 2025 год – около полутора миллионов. Кроме того прозвучала тема совместных энергетических проектов.
"По графику идет реализация флагманского проекта по сооружению в Египте атомной электростанции "Аль-Дабаа", и 9 июля состоялась торжественная церемония по случаю установки корпуса реактора энергоблока номер два", – отметил Путин.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в свою очередь заявил о намерении страны реализовать проект атомной электростанции "Эль-Дабаа" в установленные сроки и не менять его график. Он отметил, что Египет прилагает все усилия для выполнения обязательств по платежам и рассчитывает на поддержку России для реализации проекта в срок.
"Мы хотели бы сотрудничать с вами в сфере специальных производств, в том числе по добыче урана и редких металлов", – добавил египетский президент.
Он также поблагодарил президента России за теплый прием. И подчеркнул, что российский лидер очень много работает, и "это вызывает восхищение".
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия - Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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Владимир Путин (политик)РоссияЕгипетПолитикаНовости
 
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