В Испании объявлен траур в связи с железнодорожной катастрофой
Трехдневный траур объявлен в Испании в связи с гибелью людей в железнодорожной катастрофе
© REUTERS Violeta Santos MouraСпасатели занимаются извлечением тел после столкновения двух высокоскоростных поездов между городами Мора и Оргас, недалеко от Толедо, Испания, 28 октября 2026 года. REUTERS/Violeta Santos Moura
© REUTERS Violeta Santos Moura
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Трехдневный траур объявлен в Испании с 28 октября в связи с гибелью по меньшей мере 68 человек в железнодорожной катастрофе на станции Урда в провинции Толедо, пишут "Известия" со ссылкой на испанскую прессу.
"Сегодня Испания в трауре, и мы выражаем всю нашу солидарность и сочувствие семьям жертв и раненым, потому что каждый из людей, погибших сегодня, – это разрушенные, разбитые семьи и страдания", – приводит одна из местных газет слова премьер-министра страны Педро Санчеса.
По словам премьера, власти помогут семьям погибших. Одна из приоритетных задач – расследование причин катастрофы.
Два пассажирских поезда столкнулись в испанской провинции Толедо в среду днем. Изначально местные СМИ сообщали о ЧП и пострадавших, позже уточнили, что по меньшей мере 39 человек погибли. Далее сообщалось о 64 жертвах катастрофы.