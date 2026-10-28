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В Испании объявлен траур в связи с железнодорожной катастрофой - РИА Новости Крым, 28.10.2026
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В Испании объявлен траур в связи с железнодорожной катастрофой
В Испании объявлен траур в связи с железнодорожной катастрофой - РИА Новости Крым, 28.10.2026
В Испании объявлен траур в связи с железнодорожной катастрофой
Трехдневный траур объявлен в Испании с 28 октября в связи с гибелью по меньшей мере 68 человек в железнодорожной катастрофе на станции Урда в провинции Толедо,... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T19:34
2026-10-28T19:34
испания
железная дорога
происшествия
поезд
в мире
траур
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Трехдневный траур объявлен в Испании с 28 октября в связи с гибелью по меньшей мере 68 человек в железнодорожной катастрофе на станции Урда в провинции Толедо, пишут "Известия" со ссылкой на испанскую прессу.По словам премьера, власти помогут семьям погибших. Одна из приоритетных задач – расследование причин катастрофы.Два пассажирских поезда столкнулись в испанской провинции Толедо в среду днем. Изначально местные СМИ сообщали о ЧП и пострадавших, позже уточнили, что по меньшей мере 39 человек погибли. Далее сообщалось о 64 жертвах катастрофы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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испания, железная дорога, происшествия, поезд, в мире, траур
В Испании объявлен траур в связи с железнодорожной катастрофой

Трехдневный траур объявлен в Испании в связи с гибелью людей в железнодорожной катастрофе

19:34 28.10.2026
 
© REUTERS Violeta Santos MouraСпасатели занимаются извлечением тел после столкновения двух высокоскоростных поездов между городами Мора и Оргас, недалеко от Толедо, Испания, 28 октября 2026 года. REUTERS/Violeta Santos Moura
Спасатели занимаются извлечением тел после столкновения двух высокоскоростных поездов между городами Мора и Оргас, недалеко от Толедо, Испания, 28 октября 2026 года. REUTERS/Violeta Santos Moura - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© REUTERS Violeta Santos Moura
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Трехдневный траур объявлен в Испании с 28 октября в связи с гибелью по меньшей мере 68 человек в железнодорожной катастрофе на станции Урда в провинции Толедо, пишут "Известия" со ссылкой на испанскую прессу.
"Сегодня Испания в трауре, и мы выражаем всю нашу солидарность и сочувствие семьям жертв и раненым, потому что каждый из людей, погибших сегодня, – это разрушенные, разбитые семьи и страдания", – приводит одна из местных газет слова премьер-министра страны Педро Санчеса.
По словам премьера, власти помогут семьям погибших. Одна из приоритетных задач – расследование причин катастрофы.
Два пассажирских поезда столкнулись в испанской провинции Толедо в среду днем. Изначально местные СМИ сообщали о ЧП и пострадавших, позже уточнили, что по меньшей мере 39 человек погибли. Далее сообщалось о 64 жертвах катастрофы.
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ИспанияЖелезная дорогаПроисшествияПоездВ миреТраур
 
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