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В Испании объявлен траур в связи с железнодорожной катастрофой

В Испании объявлен траур в связи с железнодорожной катастрофой - РИА Новости Крым, 28.10.2026

В Испании объявлен траур в связи с железнодорожной катастрофой

Трехдневный траур объявлен в Испании с 28 октября в связи с гибелью по меньшей мере 68 человек в железнодорожной катастрофе на станции Урда в провинции Толедо,... РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T19:34

2026-10-28T19:34

2026-10-28T19:34

испания

железная дорога

происшествия

поезд

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траур

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Трехдневный траур объявлен в Испании с 28 октября в связи с гибелью по меньшей мере 68 человек в железнодорожной катастрофе на станции Урда в провинции Толедо, пишут "Известия" со ссылкой на испанскую прессу.По словам премьера, власти помогут семьям погибших. Одна из приоритетных задач – расследование причин катастрофы.Два пассажирских поезда столкнулись в испанской провинции Толедо в среду днем. Изначально местные СМИ сообщали о ЧП и пострадавших, позже уточнили, что по меньшей мере 39 человек погибли. Далее сообщалось о 64 жертвах катастрофы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

испания, железная дорога, происшествия, поезд, в мире, траур