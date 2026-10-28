Падение лифта с людьми в Севастополе: приговор оставили без изменения
Суд в Севастополе оставил без изменения приговор после падения лифта с пассажирами
© Прокуратура СевастополяЛифт. Архивное фото
© Прокуратура Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе оставил без изменения приговор генеральному директору коммерческой организации, которая занимается обслуживанием лифтов, за травмирование женщины в результате падения лифта. Об этом сообщила прокуратура Севастополя в своем канале в МАКС.
"Установлено, что вечером 30 ноября 2024 года неисправный пассажирский лифт в доме №33Б на Лабораторном шоссе при подъеме с двумя пассажирами остановился, а затем резко упал. Кабина лифта остановилась ниже посадочной площадки первого этажа, двери открылись, находившаяся в кабине женщина выпала на пол подъезда и получила травму позвоночника", – говорится в сообщении.
Пострадавшая получила травму средней степени тяжести. Уточняется, что обвиняемый знал о производственном дефекте оборудования, но не приостановил работу лифта для ремонта.
В августе 2026 года Нахимовский районный суд Севастополя признал гендиректора компании виновным по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). Мужчине назначен штраф в размере 120 тысяч рублей. Защитник фигуранта подал апелляционную жалобу на приговор, настаивая на оправдании.
Севастопольский городской суд отклонил доводы адвоката, оставив обвинительный приговор без изменений. Он уже вступил в силу.
Ранее жильцы дома неоднократно обращались в организацию, обслуживающую оборудование, с жалобами о неисправности: лифт спускался ниже этажной площадки. Специалист обслуживающего предприятия провел проверку и установил, что проблема заключается в дефектном частотном преобразователе.
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