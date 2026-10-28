https://crimea.ria.ru/20261028/padenie-lifta-s-lyudmi-v-sevastopole-prigovor-ostavili-bez-izmeneniya-1160599440.html

Падение лифта с людьми в Севастополе: приговор оставили без изменения

Падение лифта с людьми в Севастополе: приговор оставили без изменения - РИА Новости Крым, 28.10.2026

Падение лифта с людьми в Севастополе: приговор оставили без изменения

Суд в Севастополе оставил без изменения приговор генеральному директору коммерческой организации, которая занимается обслуживанием лифтов, за травмирование... РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T18:52

2026-10-28T18:52

2026-10-28T18:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе оставил без изменения приговор генеральному директору коммерческой организации, которая занимается обслуживанием лифтов, за травмирование женщины в результате падения лифта. Об этом сообщила прокуратура Севастополя в своем канале в МАКС.Пострадавшая получила травму средней степени тяжести. Уточняется, что обвиняемый знал о производственном дефекте оборудования, но не приостановил работу лифта для ремонта.В августе 2026 года Нахимовский районный суд Севастополя признал гендиректора компании виновным по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). Мужчине назначен штраф в размере 120 тысяч рублей. Защитник фигуранта подал апелляционную жалобу на приговор, настаивая на оправдании.Севастопольский городской суд отклонил доводы адвоката, оставив обвинительный приговор без изменений. Он уже вступил в силу.Ранее жильцы дома неоднократно обращались в организацию, обслуживающую оборудование, с жалобами о неисправности: лифт спускался ниже этажной площадки. Специалист обслуживающего предприятия провел проверку и установил, что проблема заключается в дефектном частотном преобразователе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В многоэтажках Крыма заменят старые лифты – когда и гдеСколько лифтов в Крыму заменят в 2026 году и какие новые требованияПочти 240 лифтов заменили в Крыму в 2025 году

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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