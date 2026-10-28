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Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби: Песков назвал главную тему
Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби: Песков назвал главную тему - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби: Песков назвал главную тему
Взаимные гарантии безопасности для России и Украины будут обсуждаться в Абу-Даби на трехсторонней встрече в ноябре. Об этом заявил в среду официальный... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T19:20
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2026-10-28T19:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Взаимные гарантии безопасности для России и Украины будут обсуждаться в Абу-Даби на трехсторонней встрече в ноябре. Об этом заявил в среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что гарантии безопасности для России и Украины при урегулировании конфликта должны быть взаимными, а также отметил, что Китай и США потенциально готовы ко встрече лидеров на саммите АТЭС, но окончательной договоренности еще нет. При этом Песков указал, что трехсторонние переговоры по Украине и организация саммита президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера США Дональда Трампа не связаны друг с другом.На минувшей неделе в Санкт-Петербурге состоялись переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, в ходе которых российский лидер информировал Вашингтон о готовности РФ возобновить трехсторонние переговоры по теме урегулирования украинского конфликта в ноябре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры по Украине в трехстороннем формате: на что способен КиевМирное соглашение по Украине: каким оно может бытьТрамп предупредил Зеленского о последствиях при отказе завершить конфликт
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дмитрий песков, россия, украина, новости сво, новости, кремль, китай, сша, политика
Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби: Песков назвал главную тему
В ноябре в Абу-Даби пройдет трехсторонней диалог по гарантиям безопасности – Песков
19:20 28.10.2026 (обновлено: 19:22 28.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Взаимные гарантии безопасности для России и Украины будут обсуждаться в Абу-Даби на трехсторонней встрече в ноябре. Об этом заявил в среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Собственно, как раз имеется в виду, что об этом пойдет речь на трехстороннем формате, который будет в ноябре в Абу-Даби", – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пишет РИА Новости.
Он подчеркнул, что гарантии безопасности для России и Украины при урегулировании конфликта должны быть взаимными, а также отметил, что Китай и США потенциально готовы ко встрече лидеров на саммите АТЭС, но окончательной договоренности еще нет.
При этом Песков указал, что трехсторонние переговоры по Украине и организация саммита президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера США Дональда Трампа не связаны друг с другом.
На минувшей неделе в Санкт-Петербурге состоялись переговоры
президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, в ходе которых российский лидер информировал Вашингтон о готовности РФ возобновить трехсторонние переговоры по теме урегулирования украинского конфликта в ноябре.
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