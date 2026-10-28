https://crimea.ria.ru/20261028/trekhstoronnie-peregovory-po-ukraine-v-abu-dabi-peskov-nazval-glavnuyu-temu-1160599775.html

Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби: Песков назвал главную тему

Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби: Песков назвал главную тему - РИА Новости Крым, 28.10.2026

Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби: Песков назвал главную тему

Взаимные гарантии безопасности для России и Украины будут обсуждаться в Абу-Даби на трехсторонней встрече в ноябре. Об этом заявил в среду официальный... РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T19:20

2026-10-28T19:20

2026-10-28T19:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Взаимные гарантии безопасности для России и Украины будут обсуждаться в Абу-Даби на трехсторонней встрече в ноябре. Об этом заявил в среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что гарантии безопасности для России и Украины при урегулировании конфликта должны быть взаимными, а также отметил, что Китай и США потенциально готовы ко встрече лидеров на саммите АТЭС, но окончательной договоренности еще нет. При этом Песков указал, что трехсторонние переговоры по Украине и организация саммита президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера США Дональда Трампа не связаны друг с другом.На минувшей неделе в Санкт-Петербурге состоялись переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, в ходе которых российский лидер информировал Вашингтон о готовности РФ возобновить трехсторонние переговоры по теме урегулирования украинского конфликта в ноябре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры по Украине в трехстороннем формате: на что способен КиевМирное соглашение по Украине: каким оно может бытьТрамп предупредил Зеленского о последствиях при отказе завершить конфликт

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, россия, украина, новости сво, новости, кремль, китай, сша, политика