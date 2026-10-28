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На Кубани ученые разработали леденцы и фиточай от кариеса

На Кубани ученые разработали леденцы и фиточай от кариеса - РИА Новости Крым, 28.10.2026

На Кубани ученые разработали леденцы и фиточай от кариеса

В Кубанском государственном медицинском университете (ГМУ) разработали рецептуру леденцов и фиточая для профилактики кариеса. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T21:55

2026-10-28T21:55

2026-10-28T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Кубанском государственном медицинском университете (ГМУ) разработали рецептуру леденцов и фиточая для профилактики кариеса. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.Леденцы и фиточай содержат экстракты листьев и плодов жимолости. Они сдерживают рост бактерий, разрушающих эмаль, и укрепляют десны, пояснили в ведомстве."Профилактика кариеса становится более эффективной, по сравнению с использованием только зубной пасты", - приводит пресс-служба ведомства слова доцента кафедры терапевтической стоматологии Кубанского ГМУ Минздрава России Екатерины Запорожской-Абрамовой.По мнению разработчиков, леденцы и чай от кариеса можно использовать регулярно — как дополнение к стандартной профилактике болезней зубов, в том числе у детей.Ранее российские ученые в составе международной группы разработали антибактериальную пленку для зубов, которую можно использовать для профилактики и лечения кариеса и других заболеваний полости рта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Чем опасна процедура отбеливания зубов Стоматология в Крыму укомплектована специалистами почти на 100% Как сохранить свои зубы здоровыми: специалисты дали несколько советов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наука и технологии, здоровье, минздрав рф, краснодарский край, новости