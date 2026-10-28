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На Кубани ученые разработали леденцы и фиточай от кариеса
На Кубани ученые разработали леденцы и фиточай от кариеса - РИА Новости Крым, 28.10.2026
На Кубани ученые разработали леденцы и фиточай от кариеса
В Кубанском государственном медицинском университете (ГМУ) разработали рецептуру леденцов и фиточая для профилактики кариеса. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T21:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Кубанском государственном медицинском университете (ГМУ) разработали рецептуру леденцов и фиточая для профилактики кариеса. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.Леденцы и фиточай содержат экстракты листьев и плодов жимолости. Они сдерживают рост бактерий, разрушающих эмаль, и укрепляют десны, пояснили в ведомстве."Профилактика кариеса становится более эффективной, по сравнению с использованием только зубной пасты", - приводит пресс-служба ведомства слова доцента кафедры терапевтической стоматологии Кубанского ГМУ Минздрава России Екатерины Запорожской-Абрамовой.По мнению разработчиков, леденцы и чай от кариеса можно использовать регулярно — как дополнение к стандартной профилактике болезней зубов, в том числе у детей.Ранее российские ученые в составе международной группы разработали антибактериальную пленку для зубов, которую можно использовать для профилактики и лечения кариеса и других заболеваний полости рта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Чем опасна процедура отбеливания зубов Стоматология в Крыму укомплектована специалистами почти на 100% Как сохранить свои зубы здоровыми: специалисты дали несколько советов
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наука и технологии, здоровье, минздрав рф, краснодарский край, новости
На Кубани ученые разработали леденцы и фиточай от кариеса
Кубанские ученые нашли рецепт леденцов и фиточая для профилактики кариеса
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Кубанском государственном медицинском университете (ГМУ) разработали рецептуру леденцов и фиточая для профилактики кариеса. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.
"Исследователи кафедр фармации и терапевтической стоматологии разработали специальные леденцы и фиточай, которые помогут останавливать рост кариесогенных бактерий <…> Сейчас разработка находится на этапе доклинических испытаний", - говорится в сообщении.
Леденцы и фиточай содержат экстракты листьев и плодов жимолости. Они сдерживают рост бактерий, разрушающих эмаль, и укрепляют десны, пояснили в ведомстве.
"Профилактика кариеса становится более эффективной, по сравнению с использованием только зубной пасты", - приводит пресс-служба ведомства слова доцента кафедры терапевтической стоматологии Кубанского ГМУ Минздрава России Екатерины Запорожской-Абрамовой.
По мнению разработчиков, леденцы и чай от кариеса можно использовать регулярно — как дополнение к стандартной профилактике болезней зубов, в том числе у детей.
Ранее российские ученые в составе международной группы разработали антибактериальную пленку для зубов
, которую можно использовать для профилактики и лечения кариеса и других заболеваний полости рта.
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