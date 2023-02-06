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Сотни жертв и взрывы: число погибших от землетрясения в Турции растет

Сотни жертв и взрывы: число погибших от землетрясения в Турции растет - РИА Новости Крым, 06.02.2023

Сотни жертв и взрывы: число погибших от землетрясения в Турции растет

В Турции число жертв землетрясения достигло 76, в Сирии погибли 237 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление властей. РИА Новости Крым, 06.02.2023

2023-02-06T09:29

2023-02-06T09:29

2023-02-06T10:48

турция

землетрясение

происшествия

в мире

общество

сирия

землетрясение в турции и сирии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В Турции число жертв землетрясения достигло 76, в Сирии погибли 237 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление властей.ТурцияМестные власти объявили уровень тревоги, подразумевающий международную помощь, однако пока Турция не обращалась к какой-либо из стран.СирияПри этом посольство России в Сирии пока не получало информации о жертвах или пострадавших среди россиян. Как сообщает минобороны САР, к ликвидации последствий землетрясения привлекут военных.В Турции в ночь на понедельник произошло сильное землетрясение. Толчки почувствовали жители шести регионов страны, а также соседней Сирии.По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение произошло в 01.17 (04.17 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от города Газиантепа, население которого превышает миллион человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Иране: число пострадавших приближается к тысячеВзрывы и землетрясение - что происходит в ИранеЗемлетрясение произошло в Турции — более 30 пострадавших

турция

сирия

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