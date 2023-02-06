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Сотни жертв и взрывы: число погибших от землетрясения в Турции растет - РИА Новости Крым, 06.02.2023
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Сотни жертв и взрывы: число погибших от землетрясения в Турции растет
Сотни жертв и взрывы: число погибших от землетрясения в Турции растет - РИА Новости Крым, 06.02.2023
Сотни жертв и взрывы: число погибших от землетрясения в Турции растет
В Турции число жертв землетрясения достигло 76, в Сирии погибли 237 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление властей. РИА Новости Крым, 06.02.2023
2023-02-06T09:29
2023-02-06T10:48
турция
землетрясение
происшествия
в мире
общество
сирия
землетрясение в турции и сирии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В Турции число жертв землетрясения достигло 76, в Сирии погибли 237 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление властей.ТурцияМестные власти объявили уровень тревоги, подразумевающий международную помощь, однако пока Турция не обращалась к какой-либо из стран.СирияПри этом посольство России в Сирии пока не получало информации о жертвах или пострадавших среди россиян. Как сообщает минобороны САР, к ликвидации последствий землетрясения привлекут военных.В Турции в ночь на понедельник произошло сильное землетрясение. Толчки почувствовали жители шести регионов страны, а также соседней Сирии.По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение произошло в 01.17 (04.17 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от города Газиантепа, население которого превышает миллион человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Иране: число пострадавших приближается к тысячеВзрывы и землетрясение - что происходит в ИранеЗемлетрясение произошло в Турции — более 30 пострадавших
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турция, землетрясение, происшествия, в мире, общество, сирия, землетрясение в турции и сирии
Сотни жертв и взрывы: число погибших от землетрясения в Турции растет

Землетрясение в Турции унесло жизни 76 человек в регионах страны, и более 200 в Сирии

09:29 06.02.2023 (обновлено: 10:48 06.02.2023)
 
© AAREF WATAD / AFPПоследствия землетрясения в сирийской провинции Идлиб на границе с Турцией
Последствия землетрясения в сирийской провинции Идлиб на границе с Турцией
© AAREF WATAD / AFP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В Турции число жертв землетрясения достигло 76, в Сирии погибли 237 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление властей.

Турция

В Турции, по данным Управления по чрезвычайным ситуациям, большие разрушения в семи провинциях. Всего к этому времени известно о 76 погибших, еще 440 человека ранены. Также сообщается о взрыве, который прогремел на газопроводе в провинции Хатай на юго-востоке страны и вызвал пожар.
Местные власти объявили уровень тревоги, подразумевающий международную помощь, однако пока Турция не обращалась к какой-либо из стран.

Сирия

"В провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус погибли 237, пострадали 639 человек", – сообщил сирийский минздрав.
При этом посольство России в Сирии пока не получало информации о жертвах или пострадавших среди россиян. Как сообщает минобороны САР, к ликвидации последствий землетрясения привлекут военных.
В Турции в ночь на понедельник произошло сильное землетрясение. Толчки почувствовали жители шести регионов страны, а также соседней Сирии.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение произошло в 01.17 (04.17 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от города Газиантепа, население которого превышает миллион человек.
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