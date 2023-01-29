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Взрывы и землетрясение - что происходит в Иране - РИА Новости Крым, 29.01.2023
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Взрывы и землетрясение - что происходит в Иране
Взрывы и землетрясение - что происходит в Иране - РИА Новости Крым, 29.01.2023
Взрывы и землетрясение - что происходит в Иране
В иранском городе Исфахан прогремел мощный взрыв на оборонном объекте, а в Хое произошло разрушительное землетрясение, в результате которого несколько человек... РИА Новости Крым, 29.01.2023
2023-01-29T09:51
2023-01-29T10:10
иран
в мире
происшествия
землетрясение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В иранском городе Исфахан прогремел мощный взрыв на оборонном объекте, а в Хое произошло разрушительное землетрясение, в результате которого несколько человек погибли и более 600 ранены, пишет IRNA.Атака на складыПо сообщению местных СМИ, ночью в Исфахане в центре Ирана прогремел взрыв на одном из предприятий. Как сообщило Минобороны страны, атаке беспилотников подвергся военный объект.Отмечается, что жертв и значительных разрушений в этой атаке нет. В Исфахане располагаются не только военные заводы, производящие ракеты и БПЛА, но и ядерные объекты Ирана. В то же время агентство Tasnim сообщает о взрыве и крупном пожаре, которые произошли в ночь на воскресенье на промышленном предприятии по производству моторного масла в городе Азаршахр на северо-западе Ирана. Горят резервуары с топливом. Информации о погибших и пострадавших нет.Также сообщают о ударах и взрывах в разных частях страны - Хамадан, Гарах, Тебриз и Кередж.Землетрясение в ИранеКроме того, накануне вечером в Иране произошло разрушительное землетрясение. Сейсмологи зафиксировали толчки с эпицентром в двух километрах к северо-востоку от города Хой. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, их магнитуда составила 5,9 баллов.Как сообщает агентство IRNA, ранения получили 664 человека, двое погибли. По данным Fars, число погибших достигло трех человек. Большинство раненых в городе Хой, также пострадали несколько человек среди жителей города Сельмас. В результате землетрясения разрушения жилого фонда в Хое составили до 50 процентов, в близлежащих селах - до 70 процентов.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение произошло в Турции — более 30 пострадавшихСтрашное землетрясение в Индонезии унесло жизни 252 человекЗемлетрясение произошло недалеко от станицы Отрадной на Кубани
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иран, в мире, происшествия, землетрясение

Взрывы и землетрясение - что происходит в Иране

09:51 29.01.2023 (обновлено: 10:10 29.01.2023)
 
© РИА Новости . Игорь Носов / Перейти в фотобанкСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости . Игорь Носов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В иранском городе Исфахан прогремел мощный взрыв на оборонном объекте, а в Хое произошло разрушительное землетрясение, в результате которого несколько человек погибли и более 600 ранены, пишет IRNA.

Атака на склады

По сообщению местных СМИ, ночью в Исфахане в центре Ирана прогремел взрыв на одном из предприятий. Как сообщило Минобороны страны, атаке беспилотников подвергся военный объект.
"Вечером в субботу была проведена атака с применением дронов на один из военных объектов министерства обороны. К счастью, благодаря мерам защиты, один дрон был сбит комплексом ПВО, два других перехвачены и взорваны", - сказано в заявлении оборонного ведомства страны.
Отмечается, что жертв и значительных разрушений в этой атаке нет.
В Исфахане располагаются не только военные заводы, производящие ракеты и БПЛА, но и ядерные объекты Ирана.
В то же время агентство Tasnim сообщает о взрыве и крупном пожаре, которые произошли в ночь на воскресенье на промышленном предприятии по производству моторного масла в городе Азаршахр на северо-западе Ирана. Горят резервуары с топливом. Информации о погибших и пострадавших нет.
Также сообщают о ударах и взрывах в разных частях страны - Хамадан, Гарах, Тебриз и Кередж.

Землетрясение в Иране

Кроме того, накануне вечером в Иране произошло разрушительное землетрясение. Сейсмологи зафиксировали толчки с эпицентром в двух километрах к северо-востоку от города Хой. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, их магнитуда составила 5,9 баллов.
Как сообщает агентство IRNA, ранения получили 664 человека, двое погибли. По данным Fars, число погибших достигло трех человек.
Большинство раненых в городе Хой, также пострадали несколько человек среди жителей города Сельмас. В результате землетрясения разрушения жилого фонда в Хое составили до 50 процентов, в близлежащих селах - до 70 процентов.
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