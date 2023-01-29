https://crimea.ria.ru/20230129/vzryvy-i-zemletryasenie---chto-proiskhodit-v-irane-1126647731.html

Взрывы и землетрясение - что происходит в Иране

Взрывы и землетрясение - что происходит в Иране - РИА Новости Крым, 29.01.2023

Взрывы и землетрясение - что происходит в Иране

В иранском городе Исфахан прогремел мощный взрыв на оборонном объекте, а в Хое произошло разрушительное землетрясение, в результате которого несколько человек... РИА Новости Крым, 29.01.2023

2023-01-29T09:51

2023-01-29T09:51

2023-01-29T10:10

иран

в мире

происшествия

землетрясение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В иранском городе Исфахан прогремел мощный взрыв на оборонном объекте, а в Хое произошло разрушительное землетрясение, в результате которого несколько человек погибли и более 600 ранены, пишет IRNA.Атака на складыПо сообщению местных СМИ, ночью в Исфахане в центре Ирана прогремел взрыв на одном из предприятий. Как сообщило Минобороны страны, атаке беспилотников подвергся военный объект.Отмечается, что жертв и значительных разрушений в этой атаке нет. В Исфахане располагаются не только военные заводы, производящие ракеты и БПЛА, но и ядерные объекты Ирана. В то же время агентство Tasnim сообщает о взрыве и крупном пожаре, которые произошли в ночь на воскресенье на промышленном предприятии по производству моторного масла в городе Азаршахр на северо-западе Ирана. Горят резервуары с топливом. Информации о погибших и пострадавших нет.Также сообщают о ударах и взрывах в разных частях страны - Хамадан, Гарах, Тебриз и Кередж.Землетрясение в ИранеКроме того, накануне вечером в Иране произошло разрушительное землетрясение. Сейсмологи зафиксировали толчки с эпицентром в двух километрах к северо-востоку от города Хой. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, их магнитуда составила 5,9 баллов.Как сообщает агентство IRNA, ранения получили 664 человека, двое погибли. По данным Fars, число погибших достигло трех человек. Большинство раненых в городе Хой, также пострадали несколько человек среди жителей города Сельмас. В результате землетрясения разрушения жилого фонда в Хое составили до 50 процентов, в близлежащих селах - до 70 процентов.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение произошло в Турции — более 30 пострадавшихСтрашное землетрясение в Индонезии унесло жизни 252 человекЗемлетрясение произошло недалеко от станицы Отрадной на Кубани

иран

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иран, в мире, происшествия, землетрясение