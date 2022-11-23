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Землетрясение произошло в Турции — более 30 пострадавших - РИА Новости Крым, 23.11.2022
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Землетрясение произошло в Турции — более 30 пострадавших
Землетрясение произошло в Турции — более 30 пострадавших - РИА Новости Крым, 23.11.2022
Землетрясение произошло в Турции — более 30 пострадавших
Землетрясение произошло в среду на западе Турции, пострадали 35 человек. Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в своем Twitter. РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T08:51
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турция
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Землетрясение произошло в среду на западе Турции, пострадали 35 человек. Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в своем Twitter.По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения составила 6,0. Толчки зафиксированы в 01:08 (04.08 мск). Эпицентр располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров.В среду занятия в учебных заведениях региона приостановлены.Как сообщалось, в понедельник землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Индонезии. Погибли 252 человека, почти 400 пострадали. Повреждены более двух тысяч домов, некоторые из них полностью уничтожены. Разрушительная сила землетрясения обусловлена небольшой глубиной залегания его эпицентра и большим количеством расположенных там соцобъектов.
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турция, происшествия
Землетрясение произошло в Турции — более 30 пострадавших

При землетрясении на западе Турции пострадали 35 человек

08:51 23.11.2022 (обновлено: 09:05 23.11.2022)
 
© РИА Новости . Игорь Носов / Перейти в фотобанкСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости . Игорь Носов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Землетрясение произошло в среду на западе Турции, пострадали 35 человек. Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в своем Twitter.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения составила 6,0. Толчки зафиксированы в 01:08 (04.08 мск). Эпицентр располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров.
"По имеющейся информации, число пострадавших возросло до 35. Тридцать два из них в Дюздже, по одному в Стамбуле, Болу и Зонгулдаке", - сообщил Коджа и уточнил, что, по предварительным данным, жертв нет.
В среду занятия в учебных заведениях региона приостановлены.
Как сообщалось, в понедельник землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Индонезии. Погибли 252 человека, почти 400 пострадали. Повреждены более двух тысяч домов, некоторые из них полностью уничтожены. Разрушительная сила землетрясения обусловлена небольшой глубиной залегания его эпицентра и большим количеством расположенных там соцобъектов.
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