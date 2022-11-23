https://crimea.ria.ru/20221123/zemletryasenie-proizoshlo-v-turtsii---bolee-30-postradavshikh-1125505341.html

Землетрясение произошло в Турции — более 30 пострадавших

Землетрясение произошло в Турции — более 30 пострадавших - РИА Новости Крым, 23.11.2022

Землетрясение произошло в Турции — более 30 пострадавших

Землетрясение произошло в среду на западе Турции, пострадали 35 человек. Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в своем Twitter. РИА Новости Крым, 23.11.2022

2022-11-23T08:51

2022-11-23T08:51

2022-11-23T09:05

турция

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Землетрясение произошло в среду на западе Турции, пострадали 35 человек. Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в своем Twitter.По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения составила 6,0. Толчки зафиксированы в 01:08 (04.08 мск). Эпицентр располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров.В среду занятия в учебных заведениях региона приостановлены.Как сообщалось, в понедельник землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Индонезии. Погибли 252 человека, почти 400 пострадали. Повреждены более двух тысяч домов, некоторые из них полностью уничтожены. Разрушительная сила землетрясения обусловлена небольшой глубиной залегания его эпицентра и большим количеством расположенных там соцобъектов.

https://crimea.ria.ru/20190911/1117301577.html

турция

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, происшествия