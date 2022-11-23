https://crimea.ria.ru/20221123/zemletryasenie-proizoshlo-v-turtsii---bolee-30-postradavshikh-1125505341.html
Землетрясение произошло в Турции — более 30 пострадавших
Землетрясение произошло в Турции — более 30 пострадавших - РИА Новости Крым, 23.11.2022
Землетрясение произошло в Турции — более 30 пострадавших
Землетрясение произошло в среду на западе Турции, пострадали 35 человек. Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в своем Twitter. РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T08:51
2022-11-23T08:51
2022-11-23T09:05
турция
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111750/24/1117502421_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_625f7e6a43cc7ff2a2f0dd1d4491bde7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Землетрясение произошло в среду на западе Турции, пострадали 35 человек. Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в своем Twitter.По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения составила 6,0. Толчки зафиксированы в 01:08 (04.08 мск). Эпицентр располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров.В среду занятия в учебных заведениях региона приостановлены.Как сообщалось, в понедельник землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Индонезии. Погибли 252 человека, почти 400 пострадали. Повреждены более двух тысяч домов, некоторые из них полностью уничтожены. Разрушительная сила землетрясения обусловлена небольшой глубиной залегания его эпицентра и большим количеством расположенных там соцобъектов.
https://crimea.ria.ru/20190911/1117301577.html
турция
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111750/24/1117502421_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_ef3c7bfb2c98b0cdbec31336e7e4c39f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, происшествия
Землетрясение произошло в Турции — более 30 пострадавших
При землетрясении на западе Турции пострадали 35 человек
08:51 23.11.2022 (обновлено: 09:05 23.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Землетрясение произошло в среду на западе Турции, пострадали 35 человек. Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в своем Twitter.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения составила 6,0. Толчки зафиксированы в 01:08 (04.08 мск). Эпицентр располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров.
"По имеющейся информации, число пострадавших возросло до 35. Тридцать два из них в Дюздже, по одному в Стамбуле, Болу и Зонгулдаке", - сообщил Коджа и уточнил, что, по предварительным данным, жертв нет.
В среду занятия в учебных заведениях региона приостановлены.
Как сообщалось
, в понедельник землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Индонезии. Погибли 252 человека, почти 400 пострадали. Повреждены более двух тысяч домов, некоторые из них полностью уничтожены. Разрушительная сила землетрясения обусловлена небольшой глубиной залегания его эпицентра и большим количеством расположенных там соцобъектов.