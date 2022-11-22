https://crimea.ria.ru/20221122/strashnoe-zemletryasenie-v-indonezii-uneslo-zhizni-252-chelovek-1125493097.html
Страшное землетрясение в Индонезии унесло жизни 252 человек
Страшное землетрясение в Индонезии унесло жизни 252 человек - РИА Новости Крым, 22.11.2022
Страшное землетрясение в Индонезии унесло жизни 252 человек
Жертвами землетрясение в провинции Западная Ява в Индонезии стали уже 252 человека. Об этом со ссылкой на правительство округа Чианджур сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T13:21
2022-11-22T13:21
2022-11-22T13:22
в мире
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Жертвами землетрясение в провинции Западная Ява в Индонезии стали уже 252 человека. Об этом со ссылкой на правительство округа Чианджур сообщает РИА Новости.Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник 21 ноября в провинции Западная Ява. В результате пострадали более двух тысяч домов, некоторые из них полностью уничтожены. Разрушительная сила землетрясения обусловлена небольшой глубиной залегания его эпицентра и большим количеством расположенных там соцобъектов.Кроме того, подземные толчки вызвали оползень, который накрыл по крайней мере одну деревню. Генерал индонезийской армии Дудунг Абдуррахман сообщил, что из-под оползня были извлечены 14 тел.
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в мире, происшествия
Страшное землетрясение в Индонезии унесло жизни 252 человек
Жертвами страшного землетрясение в Индонезии стали уже 252 человека
13:21 22.11.2022 (обновлено: 13:22 22.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Жертвами землетрясение в провинции Западная Ява в Индонезии стали уже 252 человека. Об этом со ссылкой на правительство округа Чианджур сообщает РИА Новости.
Власти разместили инфографику, где сообщается о 252 погибших и 377 раненых. Еще 31 человек пропал без вести. Ранее власти говорили о 162 жертвах.
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник 21 ноября в провинции Западная Ява. В результате пострадали более двух тысяч домов, некоторые из них полностью уничтожены. Разрушительная сила землетрясения обусловлена небольшой глубиной залегания его эпицентра и большим количеством расположенных там соцобъектов.
Кроме того, подземные толчки вызвали оползень, который накрыл по крайней мере одну деревню. Генерал индонезийской армии Дудунг Абдуррахман сообщил, что из-под оползня были извлечены 14 тел.