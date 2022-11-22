https://crimea.ria.ru/20221122/strashnoe-zemletryasenie-v-indonezii-uneslo-zhizni-252-chelovek-1125493097.html

Страшное землетрясение в Индонезии унесло жизни 252 человек

Страшное землетрясение в Индонезии унесло жизни 252 человек - РИА Новости Крым, 22.11.2022

Страшное землетрясение в Индонезии унесло жизни 252 человек

Жертвами землетрясение в провинции Западная Ява в Индонезии стали уже 252 человека. Об этом со ссылкой на правительство округа Чианджур сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 22.11.2022

2022-11-22T13:21

2022-11-22T13:21

2022-11-22T13:22

в мире

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Жертвами землетрясение в провинции Западная Ява в Индонезии стали уже 252 человека. Об этом со ссылкой на правительство округа Чианджур сообщает РИА Новости.Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник 21 ноября в провинции Западная Ява. В результате пострадали более двух тысяч домов, некоторые из них полностью уничтожены. Разрушительная сила землетрясения обусловлена небольшой глубиной залегания его эпицентра и большим количеством расположенных там соцобъектов.Кроме того, подземные толчки вызвали оползень, который накрыл по крайней мере одну деревню. Генерал индонезийской армии Дудунг Абдуррахман сообщил, что из-под оползня были извлечены 14 тел.

https://crimea.ria.ru/20220918/silnoe-zemletryasenie-i-ugroza-tsunami-na-tayvane-1124540490.html

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в мире, происшествия