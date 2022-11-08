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Землетрясение произошло недалеко от станицы Отрадной на Кубани - РИА Новости Крым, 08.11.2022
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Землетрясение произошло недалеко от станицы Отрадной на Кубани
Землетрясение произошло недалеко от станицы Отрадной на Кубани - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Землетрясение произошло недалеко от станицы Отрадной на Кубани
Землетрясение магнитудой 3,7 произошло во вторник неподалеку от станицы Отрадной Краснодарского края. Об этом сообщают "Кубанские новости". РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T16:03
2022-11-08T16:03
кубань
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,7 произошло во вторник неподалеку от станицы Отрадной Краснодарского края. Об этом сообщают "Кубанские новости".Подземную активность сейсмологи зафиксировали утром на границе Карачаево-Черкесии, Ставропольского и Краснодарского краев. По данным Европейско-средиземноморского сейсмического центра, толчки произошли на глубине около 10 километров. Эпицентр находился на расстоянии 14 километров от Черкесска и 47 километров от Невиномысска, относительно недалеко от кубанской станицы Отрадной.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Землетрясения в Краснодарском крае и ряде регионов России происходят регулярно. В большинстве случаев такие подземные толчки люди практически не ощущают, их фиксируют только специальные приборы и специалисты.
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кубань, происшествия
Землетрясение произошло недалеко от станицы Отрадной на Кубани

Землетрясение произошло недалеко от станицы Отрадной на Кубани

16:03 08.11.2022
 
© РИА Новости . Игорь Носов / Перейти в фотобанкСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости . Игорь Носов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,7 произошло во вторник неподалеку от станицы Отрадной Краснодарского края. Об этом сообщают "Кубанские новости".
Подземную активность сейсмологи зафиксировали утром на границе Карачаево-Черкесии, Ставропольского и Краснодарского краев. По данным Европейско-средиземноморского сейсмического центра, толчки произошли на глубине около 10 километров. Эпицентр находился на расстоянии 14 километров от Черкесска и 47 километров от Невиномысска, относительно недалеко от кубанской станицы Отрадной.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Землетрясения в Краснодарском крае и ряде регионов России происходят регулярно. В большинстве случаев такие подземные толчки люди практически не ощущают, их фиксируют только специальные приборы и специалисты.
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