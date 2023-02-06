https://crimea.ria.ru/20230206/putin-rossiya-gotova-pomoch-v-likvidatsii-posledstviy-zemletryaseniya-1126805695.html

Путин: Россия готова помочь в ликвидации последствий землетрясения

Путин: Россия готова помочь в ликвидации последствий землетрясения - РИА Новости Крым, 06.02.2023

Путин: Россия готова помочь в ликвидации последствий землетрясения

Президент России Владимир Путин выразил лидерам Турции и Сирии Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду соболезнования в связи с мощным землетрясением, в... РИА Новости Крым, 06.02.2023

2023-02-06T12:29

2023-02-06T12:29

2023-02-06T12:29

владимир путин (политик)

россия

политика

реджеп тайип эрдоган

башар асад (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил лидерам Турции и Сирии Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду соболезнования в связи с мощным землетрясением, в результате которого погибли сотни человек."Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования по поводу многочисленных человеческих жертв и масштабных разрушений, вызванных мощным землетрясением в вашей стране", – говорится в телеграмме, адресованной президенту Турции.Путин попросил Эрдогана "передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии"."Готовы оказать необходимую помощь в этой связи", - отметил российский лидер.В телеграмме, адресованной Асаду, Путин также выразил "самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения, произошедшего в северных районах Сирии"."Разделяем печаль и боль тех, кто потерял своих родных и близких, надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших и готовы оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия", – указал президент РФ.Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло в понедельник в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.По последним данным, число погибших превысило 500 человек, в том числе более 230 сирийцев и не менее 280 турецких граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Турции: ждать ли Крыму и на Кубани толчковМощное землетрясение в Турции и Сирии глазами очевидцевСотни жертв и взрывы: число погибших от землетрясения в Турции растет

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