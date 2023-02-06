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Путин: Россия готова помочь в ликвидации последствий землетрясения - РИА Новости Крым, 06.02.2023
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Путин: Россия готова помочь в ликвидации последствий землетрясения
Путин: Россия готова помочь в ликвидации последствий землетрясения - РИА Новости Крым, 06.02.2023
Путин: Россия готова помочь в ликвидации последствий землетрясения
Президент России Владимир Путин выразил лидерам Турции и Сирии Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду соболезнования в связи с мощным землетрясением, в... РИА Новости Крым, 06.02.2023
2023-02-06T12:29
2023-02-06T12:29
владимир путин (политик)
россия
политика
реджеп тайип эрдоган
башар асад (политик)
землетрясение в турции и сирии
турция
сирия
происшествия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил лидерам Турции и Сирии Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду соболезнования в связи с мощным землетрясением, в результате которого погибли сотни человек."Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования по поводу многочисленных человеческих жертв и масштабных разрушений, вызванных мощным землетрясением в вашей стране", – говорится в телеграмме, адресованной президенту Турции.Путин попросил Эрдогана "передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии"."Готовы оказать необходимую помощь в этой связи", - отметил российский лидер.В телеграмме, адресованной Асаду, Путин также выразил "самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения, произошедшего в северных районах Сирии"."Разделяем печаль и боль тех, кто потерял своих родных и близких, надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших и готовы оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия", – указал президент РФ.Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло в понедельник в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.По последним данным, число погибших превысило 500 человек, в том числе более 230 сирийцев и не менее 280 турецких граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Турции: ждать ли Крыму и на Кубани толчковМощное землетрясение в Турции и Сирии глазами очевидцевСотни жертв и взрывы: число погибших от землетрясения в Турции растет
https://crimea.ria.ru/20220901/seysmolog-rasskazal-gde-v-krymu-vysoka-veroyatnost-zemletryaseniya-1124369635.html
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владимир путин (политик), россия, политика, реджеп тайип эрдоган, башар асад (политик), землетрясение в турции и сирии, турция, сирия, происшествия, в мире, новости
Путин: Россия готова помочь в ликвидации последствий землетрясения

Путин предложил помощь Турции и Сирии в ликвидации последствий мощного землетрясения

12:29 06.02.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПутин предложил помощь Турции и Сирии в ликвидации последствий мощного землетрясения
Путин предложил помощь Турции и Сирии в ликвидации последствий мощного землетрясения - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил лидерам Турции и Сирии Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду соболезнования в связи с мощным землетрясением, в результате которого погибли сотни человек.
"Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования по поводу многочисленных человеческих жертв и масштабных разрушений, вызванных мощным землетрясением в вашей стране", – говорится в телеграмме, адресованной президенту Турции.
Путин попросил Эрдогана "передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии".
"Готовы оказать необходимую помощь в этой связи", - отметил российский лидер.
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
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Сейсмолог рассказал, где в Крыму высока вероятность землетрясения
В телеграмме, адресованной Асаду, Путин также выразил "самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения, произошедшего в северных районах Сирии".
"Разделяем печаль и боль тех, кто потерял своих родных и близких, надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших и готовы оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия", – указал президент РФ.
Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло в понедельник в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.
По последним данным, число погибших превысило 500 человек, в том числе более 230 сирийцев и не менее 280 турецких граждан.
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Владимир Путин (политик)РоссияПолитикаРеджеп Тайип ЭрдоганБашар Асад (политик)Землетрясение в Турции и СирииТурцияСирияПроисшествияВ миреНовости
 
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