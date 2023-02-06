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Эхо землетрясений в Турции: в Крыму зафиксированы толчки
Эхо землетрясений в Турции: в Крыму зафиксированы толчки - РИА Новости Крым, 06.02.2023
Эхо землетрясений в Турции: в Крыму зафиксированы толчки
Отголоски мощного землетрясения в Турции дошли до Крыма и Сочи. Об этом РИА Новости Крым рассказали замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ им... РИА Новости Крым, 06.02.2023
2023-02-06T17:25
2023-02-06T17:25
2023-02-06T17:30
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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Отголоски мощного землетрясения в Турции дошли до Крыма и Сочи. Об этом РИА Новости Крым рассказали замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ им. Вернадского Игорь Калинюк.Толчки в КрымуСейсмические волны при землетрясении распространяются от очага к поверхности в разные стороны на многие километры и на разных площадках проявляются с разной интенсивностью, объясняет Игорь Калинюк. В Крыму "турецкое" землетрясение сегодня не ощущалось, поскольку до полуострова гораздо дальше.Что у Крыма общего с ТурциейКрым находится в одном Средиземноморском (Альпийско-Гималайском) сейсмическом поясе с Турцией. Он простирается от Атлантического до Тихого океана. Крым – на окраине этой зоны."Тот район в Турции, он все время активный. Для примера: в 2022 году мы зарегистрировали 184 землетрясения из ближней зоны, порядка 100 км как раз. А у нас в Крыму – 74. То есть сейсмичность у нас гораздо меньше, но нельзя говорить, что не может быть у нас такой магнитуды", – заключил ученый.Толчки в СочиВ Сочи, ближе к границе с Абхазией, днем 6 февраля были зафиксированы толчки. Об этом РИА Новости сообщила руководитель сейсмологической станции Сочи Елена Карпович."Два-три балла по ощущениям докатилось до Сочи: от Сириуса до Центрального района. Это отголоски турецкого землетрясения. Утром были форшоки (небольшие толчки – ред.), это нормальное явление... в 13.24 зафиксированы толчки сильнее, в 2-3 балла примерно", – рассказала КарповичПо ее словам, после крупных землетрясений в соседних странах толчки в виде отголосков, как правило, не превышают трех баллов и не несут опасности.Последствия землетрясения в Турции и СирииПервое мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло в понедельник в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.Второй раз подземные толчки магнитудой 7,7 были зафиксированы в центральной части страны в 13:30. Землетрясение ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии.На данный момент известно о 1121 погибшем и 7634 раненых. Разрушено 2834 здания.Читайте также на РИА Новости Крым:В Турции произошло новое землетрясениеПутин: Россия готова помочь в ликвидации последствий землетрясенияЗемлетрясение в Турции: ждать ли в Крыму и на Кубани толчков
https://crimea.ria.ru/20230206/strashnoe-zemletryasenie-v-turtsii-bolee-900-pogibshikh-i-tysyachi-ranenykh-1126808347.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Эхо землетрясений в Турции: в Крыму зафиксированы толчки
Сейсмолог Калинюк: после землетрясения в Турции в Крыму были толчки до двух баллов
17:25 06.02.2023 (обновлено: 17:30 06.02.2023)
Собственный корреспондент
СЕВАСТОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова
. Отголоски мощного землетрясения в Турции дошли до Крыма и Сочи. Об этом РИА Новости Крым
рассказали замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ им. Вернадского Игорь Калинюк.
Толчки в Крыму
Сейсмические волны при землетрясении распространяются от очага к поверхности в разные стороны на многие километры и на разных площадках проявляются с разной интенсивностью, объясняет Игорь Калинюк. В Крыму "турецкое" землетрясение сегодня не ощущалось, поскольку до полуострова гораздо дальше.
"До Крыма порядка 900 километров. При этом, когда волна проходит через среду, она затухает. То есть в Турции в эпицентре было 11,5 баллов. Дошла волна до Сочи – уже три балла стала. А мы еще дальше и в другом азимуте. Поэтому почувствовать могли только люди, которые находятся на очень высоких этажах, на 10-м например, или люди более чувствительные. В целом же оно не ощущалось, так как интенсивность, по различным представлениям, не превышала двух баллов", – рассказал эксперт.
Что у Крыма общего с Турцией
Крым находится в одном Средиземноморском (Альпийско-Гималайском) сейсмическом поясе с Турцией. Он простирается от Атлантического до Тихого океана. Крым – на окраине этой зоны.
"Тот район в Турции, он все время активный. Для примера: в 2022 году мы зарегистрировали 184 землетрясения из ближней зоны, порядка 100 км как раз. А у нас в Крыму – 74. То есть сейсмичность у нас гораздо меньше, но нельзя говорить, что не может быть у нас такой магнитуды", – заключил ученый.
Толчки в Сочи
В Сочи, ближе к границе с Абхазией, днем 6 февраля были зафиксированы толчки. Об этом РИА Новости сообщила руководитель сейсмологической станции Сочи Елена Карпович.
"Два-три балла по ощущениям докатилось до Сочи: от Сириуса до Центрального района. Это отголоски турецкого землетрясения. Утром были форшоки (небольшие толчки – ред.), это нормальное явление... в 13.24 зафиксированы толчки сильнее, в 2-3 балла примерно", – рассказала Карпович
По ее словам, после крупных землетрясений в соседних странах толчки в виде отголосков, как правило, не превышают трех баллов и не несут опасности.
Последствия землетрясения в Турции и Сирии
Первое мощное землетрясение
магнитудой 7,4 произошло в понедельник в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.
Второй раз
подземные толчки магнитудой 7,7 были зафиксированы в центральной части страны в 13:30. Землетрясение ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии.
На данный момент известно о 1121 погибшем и 7634 раненых. Разрушено 2834 здания.
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