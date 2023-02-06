https://crimea.ria.ru/20230206/ekho-zemletryaseniy-v-turtsii-v-krymu-zafiksirovany-tolchki-1126815022.html

Эхо землетрясений в Турции: в Крыму зафиксированы толчки

Эхо землетрясений в Турции: в Крыму зафиксированы толчки - РИА Новости Крым, 06.02.2023

Эхо землетрясений в Турции: в Крыму зафиксированы толчки

Отголоски мощного землетрясения в Турции дошли до Крыма и Сочи. Об этом РИА Новости Крым рассказали замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ им... РИА Новости Крым, 06.02.2023

2023-02-06T17:25

2023-02-06T17:25

2023-02-06T17:30

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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Отголоски мощного землетрясения в Турции дошли до Крыма и Сочи. Об этом РИА Новости Крым рассказали замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ им. Вернадского Игорь Калинюк.Толчки в КрымуСейсмические волны при землетрясении распространяются от очага к поверхности в разные стороны на многие километры и на разных площадках проявляются с разной интенсивностью, объясняет Игорь Калинюк. В Крыму "турецкое" землетрясение сегодня не ощущалось, поскольку до полуострова гораздо дальше.Что у Крыма общего с ТурциейКрым находится в одном Средиземноморском (Альпийско-Гималайском) сейсмическом поясе с Турцией. Он простирается от Атлантического до Тихого океана. Крым – на окраине этой зоны."Тот район в Турции, он все время активный. Для примера: в 2022 году мы зарегистрировали 184 землетрясения из ближней зоны, порядка 100 км как раз. А у нас в Крыму – 74. То есть сейсмичность у нас гораздо меньше, но нельзя говорить, что не может быть у нас такой магнитуды", – заключил ученый.Толчки в СочиВ Сочи, ближе к границе с Абхазией, днем 6 февраля были зафиксированы толчки. Об этом РИА Новости сообщила руководитель сейсмологической станции Сочи Елена Карпович."Два-три балла по ощущениям докатилось до Сочи: от Сириуса до Центрального района. Это отголоски турецкого землетрясения. Утром были форшоки (небольшие толчки – ред.), это нормальное явление... в 13.24 зафиксированы толчки сильнее, в 2-3 балла примерно", – рассказала КарповичПо ее словам, после крупных землетрясений в соседних странах толчки в виде отголосков, как правило, не превышают трех баллов и не несут опасности.Последствия землетрясения в Турции и СирииПервое мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло в понедельник в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.Второй раз подземные толчки магнитудой 7,7 были зафиксированы в центральной части страны в 13:30. Землетрясение ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии.На данный момент известно о 1121 погибшем и 7634 раненых. Разрушено 2834 здания.Читайте также на РИА Новости Крым:В Турции произошло новое землетрясениеПутин: Россия готова помочь в ликвидации последствий землетрясенияЗемлетрясение в Турции: ждать ли в Крыму и на Кубани толчков

https://crimea.ria.ru/20230206/strashnoe-zemletryasenie-v-turtsii-bolee-900-pogibshikh-i-tysyachi-ranenykh-1126808347.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

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