https://crimea.ria.ru/20230206/v-turtsii-proizoshlo-novoe-zemletryasenie-1126807553.html
В Турции произошло новое землетрясение
В Турции произошло новое землетрясение - РИА Новости Крым, 06.02.2023
В Турции произошло новое землетрясение
В понедельник около 13:30 по московскому времени в Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 06.02.2023
2023-02-06T13:37
2023-02-06T13:37
2023-02-06T13:56
землетрясение в турции и сирии
турция
землетрясение
происшествия
в мире
новости
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/06/1126807689_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_5e322701f76dafb7c5be0d65ea279f92.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В понедельник около 13:30 по московскому времени в Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземные толчки произошли в центральной части страны, в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине двух километров.Также сообщается о новом землетрясении в Сирии. По данным агентства САНА, подземные толчки ощущаются в Дамаске, Латакии и других районах страны.В свою очередь сейсмологический центр Кандилли в понедельник сообщил о фиксации землетрясения магнитудой 4,2 на юго-востоке Турции. Эпицентр находился в провинции Малатья, которая ранее пострадала от ночного землетрясения.Первое мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло в понедельник в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.По последним данным, число погибших превысило 900 человек, пострадали более 5,3 тысячи жителей.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Россия готова помочь в ликвидации последствий землетрясенияЗемлетрясение в Турции: ждать ли Крыму и на Кубани толчковМощное землетрясение в Турции и Сирии глазами очевидцев
https://crimea.ria.ru/20230206/strashnoe-zemletryasenie-v-turtsii-bolee-900-pogibshikh-i-tysyachi-ranenykh-1126808347.html
турция
сирия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/06/1126807689_106:0:925:614_1920x0_80_0_0_6cbca3a7f77d7ea140e02c5269f09159.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
землетрясение в турции и сирии, турция, землетрясение, происшествия, в мире, новости, сирия
В Турции произошло новое землетрясение
В Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7
13:37 06.02.2023 (обновлено: 13:56 06.02.2023)