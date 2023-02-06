https://crimea.ria.ru/20230206/v-turtsii-proizoshlo-novoe-zemletryasenie-1126807553.html

В Турции произошло новое землетрясение

В Турции произошло новое землетрясение - РИА Новости Крым, 06.02.2023

В Турции произошло новое землетрясение

В понедельник около 13:30 по московскому времени в Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 06.02.2023

2023-02-06T13:37

2023-02-06T13:37

2023-02-06T13:56

землетрясение в турции и сирии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В понедельник около 13:30 по московскому времени в Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземные толчки произошли в центральной части страны, в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине двух километров.Также сообщается о новом землетрясении в Сирии. По данным агентства САНА, подземные толчки ощущаются в Дамаске, Латакии и других районах страны.В свою очередь сейсмологический центр Кандилли в понедельник сообщил о фиксации землетрясения магнитудой 4,2 на юго-востоке Турции. Эпицентр находился в провинции Малатья, которая ранее пострадала от ночного землетрясения.Первое мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло в понедельник в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.По последним данным, число погибших превысило 900 человек, пострадали более 5,3 тысячи жителей.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Россия готова помочь в ликвидации последствий землетрясенияЗемлетрясение в Турции: ждать ли Крыму и на Кубани толчковМощное землетрясение в Турции и Сирии глазами очевидцев

https://crimea.ria.ru/20230206/strashnoe-zemletryasenie-v-turtsii-bolee-900-pogibshikh-i-tysyachi-ranenykh-1126808347.html

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землетрясение в турции и сирии, турция, землетрясение, происшествия, в мире, новости, сирия