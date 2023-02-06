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В Турции произошло новое землетрясение - РИА Новости Крым, 06.02.2023
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В Турции произошло новое землетрясение
В Турции произошло новое землетрясение - РИА Новости Крым, 06.02.2023
В Турции произошло новое землетрясение
В понедельник около 13:30 по московскому времени в Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 06.02.2023
2023-02-06T13:37
2023-02-06T13:56
землетрясение в турции и сирии
турция
землетрясение
происшествия
в мире
новости
сирия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В понедельник около 13:30 по московскому времени в Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземные толчки произошли в центральной части страны, в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине двух километров.Также сообщается о новом землетрясении в Сирии. По данным агентства САНА, подземные толчки ощущаются в Дамаске, Латакии и других районах страны.В свою очередь сейсмологический центр Кандилли в понедельник сообщил о фиксации землетрясения магнитудой 4,2 на юго-востоке Турции. Эпицентр находился в провинции Малатья, которая ранее пострадала от ночного землетрясения.Первое мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло в понедельник в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.По последним данным, число погибших превысило 900 человек, пострадали более 5,3 тысячи жителей.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Россия готова помочь в ликвидации последствий землетрясенияЗемлетрясение в Турции: ждать ли Крыму и на Кубани толчковМощное землетрясение в Турции и Сирии глазами очевидцев
https://crimea.ria.ru/20230206/strashnoe-zemletryasenie-v-turtsii-bolee-900-pogibshikh-i-tysyachi-ranenykh-1126808347.html
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землетрясение в турции и сирии, турция, землетрясение, происшествия, в мире, новости, сирия
В Турции произошло новое землетрясение

В Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7

13:37 06.02.2023 (обновлено: 13:56 06.02.2023)
 
© AP Photo Mahmut BozarslanСпасатели ищут выживших под обломками обрушившегося здания в Диярбакыре, юго-восток Турции
Спасатели ищут выживших под обломками обрушившегося здания в Диярбакыре, юго-восток Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo Mahmut Bozarslan
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В понедельник около 13:30 по московскому времени в Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки произошли в центральной части страны, в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине двух километров.
Также сообщается о новом землетрясении в Сирии. По данным агентства САНА, подземные толчки ощущаются в Дамаске, Латакии и других районах страны.
Мужчина на месте завалов в турецком Диярбакыре. Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции 6.02.2023 - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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В свою очередь сейсмологический центр Кандилли в понедельник сообщил о фиксации землетрясения магнитудой 4,2 на юго-востоке Турции. Эпицентр находился в провинции Малатья, которая ранее пострадала от ночного землетрясения.
Первое мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло в понедельник в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.
По последним данным, число погибших превысило 900 человек, пострадали более 5,3 тысячи жителей.
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