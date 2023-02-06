https://crimea.ria.ru/20230206/voennye-rossii-pomogayut-likvidirovat-posledstviya-zemletryaseniya-v-sirii-1126817343.html

Военные России помогают ликвидировать последствия землетрясения в Сирии

Военные России помогают ликвидировать последствия землетрясения в Сирии - РИА Новости Крым, 06.02.2023

Военные России помогают ликвидировать последствия землетрясения в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу дал указания командующему российской группировки войск (сил) в Сирии оказать помощь в ликвидации последствий произошедшего... РИА Новости Крым, 06.02.2023

2023-02-06T18:32

2023-02-06T18:32

2023-02-06T18:35

сирия

землетрясение в турции и сирии

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу дал указания командующему российской группировки войск (сил) в Сирии оказать помощь в ликвидации последствий произошедшего на территории республики землетрясения. Об этом сообщает Минобороны.Из числа военнослужащих российской группировки в Сирии сформированы 10 сводных отрядов. Они приступили к разбору завалов, поиску пострадавших и оказанию им медицинской помощи в районах, подвергшихся наибольшему разрушению.Всего к работам привлечены свыше 300 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники."На авиабазе "Хмеймим" создана и находится в постоянной готовности к оказанию помощи мобильная группа российских военных медиков, развернуты четыре пункта приема донорской крови, а также совместный оперативный штаб для координации действий сил и средств, привлекаемых к оказанию помощи сирийской стороне", - добавили в Минобороны.Мощное землетрясение произошло в понедельник рано утром в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Оно привело к разрушениям в ряде городов. По последним данным, общее число погибших в Турции и Сирии выросло до 1498 человек и еще более 8,5 тысяч пострадали. Разрушено 2834 зданий. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Россия готова помочь в ликвидации последствий землетрясенияКрымские сейсмологи знали о приближении землетрясения в ТурцииЗемлетрясение магнитудой 5,4 произошло в Казахстане

https://crimea.ria.ru/20230206/ekho-zemletryaseniy-v-turtsii-v-krymu-zafiksirovany-tolchki-1126815022.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирия, землетрясение в турции и сирии, происшествия, в мире, сергей шойгу, министерство обороны рф, общество, россия, новости