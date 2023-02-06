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Военные России помогают ликвидировать последствия землетрясения в Сирии
Военные России помогают ликвидировать последствия землетрясения в Сирии - РИА Новости Крым, 06.02.2023
Военные России помогают ликвидировать последствия землетрясения в Сирии
Министр обороны России Сергей Шойгу дал указания командующему российской группировки войск (сил) в Сирии оказать помощь в ликвидации последствий произошедшего... РИА Новости Крым, 06.02.2023
2023-02-06T18:32
2023-02-06T18:32
2023-02-06T18:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу дал указания командующему российской группировки войск (сил) в Сирии оказать помощь в ликвидации последствий произошедшего на территории республики землетрясения. Об этом сообщает Минобороны.Из числа военнослужащих российской группировки в Сирии сформированы 10 сводных отрядов. Они приступили к разбору завалов, поиску пострадавших и оказанию им медицинской помощи в районах, подвергшихся наибольшему разрушению.Всего к работам привлечены свыше 300 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники."На авиабазе "Хмеймим" создана и находится в постоянной готовности к оказанию помощи мобильная группа российских военных медиков, развернуты четыре пункта приема донорской крови, а также совместный оперативный штаб для координации действий сил и средств, привлекаемых к оказанию помощи сирийской стороне", - добавили в Минобороны.Мощное землетрясение произошло в понедельник рано утром в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Оно привело к разрушениям в ряде городов. По последним данным, общее число погибших в Турции и Сирии выросло до 1498 человек и еще более 8,5 тысяч пострадали. Разрушено 2834 зданий. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Россия готова помочь в ликвидации последствий землетрясенияКрымские сейсмологи знали о приближении землетрясения в ТурцииЗемлетрясение магнитудой 5,4 произошло в Казахстане
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сирия, землетрясение в турции и сирии, происшествия, в мире, сергей шойгу, министерство обороны рф, общество, россия, новости
Военные России помогают ликвидировать последствия землетрясения в Сирии
Шойгу приказал войскам РФ в Сирии оказать помощь в ликвидации последствий землетрясения
18:32 06.02.2023 (обновлено: 18:35 06.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу дал указания командующему российской группировки войск (сил) в Сирии оказать помощь в ликвидации последствий произошедшего на территории республики землетрясения. Об этом сообщает Минобороны.
"В рамках оказания помощи российским Центром по примирению враждующих сторон оперативно развернуты и приступили к работе в городах Алеппо, Хама, Латакия и населенных пунктах Джебла, Стаму и Бустан-Эль-Баша шесть пунктов выдачи пострадавшим гуманитарной помощи – продуктовых наборов и предметов первой необходимости", - говорится в сообщении.
Из числа военнослужащих российской группировки в Сирии сформированы 10 сводных отрядов. Они приступили к разбору завалов, поиску пострадавших и оказанию им медицинской помощи в районах, подвергшихся наибольшему разрушению.
Всего к работам привлечены свыше 300 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники.
"На авиабазе "Хмеймим" создана и находится в постоянной готовности к оказанию помощи мобильная группа российских военных медиков, развернуты четыре пункта приема донорской крови, а также совместный оперативный штаб для координации действий сил и средств, привлекаемых к оказанию помощи сирийской стороне", - добавили в Минобороны.
Мощное землетрясение
произошло в понедельник рано утром в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Оно привело к разрушениям в ряде городов. По последним данным, общее число погибших
в Турции и Сирии выросло до 1498 человек и еще более 8,5 тысяч пострадали. Разрушено 2834 зданий.
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