Рейтинг@Mail.ru
Крымские сейсмологи знали о приближении землетрясения в Турции - РИА Новости Крым, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230206/krymskie-seysmologi-znali-o-priblizhenii-zemletryaseniya-v-turtsii-1126816749.html
Крымские сейсмологи знали о приближении землетрясения в Турции
Крымские сейсмологи знали о приближении землетрясения в Турции - РИА Новости Крым, 06.02.2023
Крымские сейсмологи знали о приближении землетрясения в Турции
Крымские сейсмологи фиксировали предвестники землетрясения в Турции в конце января. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила директор Крымского... РИА Новости Крым, 06.02.2023
2023-02-06T18:15
2023-02-06T18:15
эксклюзивы риа новости крым
крым
землетрясение в турции и сирии
турция
землетрясение
в мире
происшествия
татьяна горелова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/06/1126799580_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9299db29e716e37abf1f5997a8e1a7e4.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Крымские сейсмологи фиксировали предвестники землетрясения в Турции в конце января. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила директор Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства (ГАУ "КРЦ") Татьяна Горелова.В понедельник в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,4. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.Около 13:30 по московскому времени было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7. Подземные толчки произошли в центральной части страны, в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш. По последним данным, общее число погибших в Турции и Сирии выросло до 1498 человек и еще более 8,5 тысяч пострадали.Греция или ТурцияРуководитель Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности пояснила, что со стопроцентной вероятностью предсказать подобные явления и точно указать место весьма проблематично. Поэтому сейсмологи могут только предполагать.Утром 6 февраля специалисты крымской сейсмологической станции зафиксировали толчки. Сейчас идет дальнейшая обработка, которая позволит спрогнозировать последствия для полуострова."Сейчас мы не видим какой-либо опасности для Крыма. Но будем подробней изучать показатели предвестников. Изучать, насколько может сместиться какой-то остаточный потенциал землетрясения в сторону полуострова", – отметила Горелова.Оползни и обвалы опаснейПри этом оползневые и обвальные процессы представляют большую угрозу для региона. В последние два года они развиваются особенно динамично."Сдвиги почв и оползневые процессы идут постоянно. Зрительно их можно не заметить, но они видны относительно марок и маяков, которые устанавливают сотрудники службы. Например, в конце прошлой недели произошел обвал на горе Кошка", – продолжила собеседница.По ее словам, ухудшение погодных условий провоцирует активность процессов, так как любое переувлажнение почв – дополнительный фактор риска. Однако еще большее влияние оказывает техногенная нагрузка в результате деятельности человека.Горелова напомнила, что оползневые очаги в Крыму достаточно большие. Южный берег особенно "славится" обширными древними, так называемыми спящими оползневыми системами. На них локально расположены еще какие-то оползневые очаги.Эксперт при этом отметила положительные изменения в деятельности застройщиков в течение последних двух лет. По ее словам, они осознали, что шутить с оползнями нельзя, поскольку "это вопрос не каких-то дополнительных справок, а безопасности жизни и здоровья людей".Отголоски землетрясения в Турции зафиксировали на сейсмостанции в Крыму и в Сочи. На полуострове зафиксированы толчки в два балла, в Сочи - три балла.Читайте также на РИА Новости Крым:Эхо землетрясений в Турции: в Крыму зафиксированы толчкиМощное землетрясение в Турции и Сирии глазами очевидцевВ Турции произошло новое землетрясение
https://crimea.ria.ru/20220901/seysmolog-rasskazal-gde-v-krymu-vysoka-veroyatnost-zemletryaseniya-1124369635.html
https://crimea.ria.ru/20221216/ekho-navodneniya-v-yalte-aktivizirovalis-opolzni-1125947309.html
крым
турция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_79915f967b4acce6d3e7ee0b0017e499.jpg.webp
Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_79915f967b4acce6d3e7ee0b0017e499.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/06/1126799580_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5a732c5c1ce85c50ea0c831d0b467222.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, землетрясение в турции и сирии, турция, землетрясение, в мире, происшествия, татьяна горелова
Крымские сейсмологи знали о приближении землетрясения в Турции

Сейсмологи в Крыму фиксировали предвестники землетрясения в Турции в конце января

18:15 06.02.2023
 
© AP Photo Ghaith AlsayedРазрушения после землетрясения в сирийском Азмарине
Разрушения после землетрясения в сирийском Азмарине - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo Ghaith Alsayed
Читать в
Элеонора Павловская
Элеонора Павловская
Старший корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Крымские сейсмологи фиксировали предвестники землетрясения в Турции в конце января. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила директор Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства (ГАУ "КРЦ") Татьяна Горелова.
В понедельник в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,4. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.
Около 13:30 по московскому времени было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7. Подземные толчки произошли в центральной части страны, в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш. По последним данным, общее число погибших в Турции и Сирии выросло до 1498 человек и еще более 8,5 тысяч пострадали.

Греция или Турция

Руководитель Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности пояснила, что со стопроцентной вероятностью предсказать подобные явления и точно указать место весьма проблематично. Поэтому сейсмологи могут только предполагать.
"Мы фиксировали предвестники землетрясения и изменение показателей (сейсмической активности – ред.) в районе Греции в конце января. Это давало возможность предположить, что где-то в районе Турции или Греции землетрясение будет", – сообщила Горелова.
Утром 6 февраля специалисты крымской сейсмологической станции зафиксировали толчки. Сейчас идет дальнейшая обработка, которая позволит спрогнозировать последствия для полуострова.
"Сейчас мы не видим какой-либо опасности для Крыма. Но будем подробней изучать показатели предвестников. Изучать, насколько может сместиться какой-то остаточный потенциал землетрясения в сторону полуострова", – отметила Горелова.
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября 2022, 13:33Эксклюзивы РИА Новости Крым
Сейсмолог рассказал, где в Крыму высока вероятность землетрясения

Оползни и обвалы опасней

При этом оползневые и обвальные процессы представляют большую угрозу для региона. В последние два года они развиваются особенно динамично.
"Сдвиги почв и оползневые процессы идут постоянно. Зрительно их можно не заметить, но они видны относительно марок и маяков, которые устанавливают сотрудники службы. Например, в конце прошлой недели произошел обвал на горе Кошка", – продолжила собеседница.
По ее словам, ухудшение погодных условий провоцирует активность процессов, так как любое переувлажнение почв – дополнительный фактор риска. Однако еще большее влияние оказывает техногенная нагрузка в результате деятельности человека.
"Чем больше занимаемся бесконтрольным строительством, подрезками склонов без инженерных защитных сооружений, тем большую активизацию видим. При этом нередки ситуации, когда нарушения допускаются на одной территории, а оползень активизируется на достаточном удалении – вплоть до смещения на 700-800 метров и более по плотной жилой застройки", – подчеркивает собеседника.
Наводнение в районе Васильевка в Ялте - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря 2022, 19:01Аномальные дожди и режим ЧС в Крыму
Эхо наводнения: в Ялте активизировались оползни
Горелова напомнила, что оползневые очаги в Крыму достаточно большие. Южный берег особенно "славится" обширными древними, так называемыми спящими оползневыми системами. На них локально расположены еще какие-то оползневые очаги.
Эксперт при этом отметила положительные изменения в деятельности застройщиков в течение последних двух лет. По ее словам, они осознали, что шутить с оползнями нельзя, поскольку "это вопрос не каких-то дополнительных справок, а безопасности жизни и здоровья людей".
"Строители понимают, на каких опасных территориях работают. А последние погодные экстремальные явления показали, насколько это может быть внезапно, губительно и страшно. И это заставило их задуматься", – резюмировала Горелова.
Отголоски землетрясения в Турции зафиксировали на сейсмостанции в Крыму и в Сочи. На полуострове зафиксированы толчки в два балла, в Сочи - три балла.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Эхо землетрясений в Турции: в Крыму зафиксированы толчки
Мощное землетрясение в Турции и Сирии глазами очевидцев
В Турции произошло новое землетрясение
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымЗемлетрясение в Турции и СирииТурцияЗемлетрясениеВ миреПроисшествияТатьяна Горелова
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:52Пожилая женщина погибла при обстреле села в Белгородской области
19:43Режим повышенной готовности введен в Симферополе
19:29В Крыму из снежных заносов вызволили семь машин
19:11В Севастополе впервые осуждены военные за отказ защищать Херсонщину
18:59Глава Крыма наградил многодетную мать из Ялты
18:32Военные России помогают ликвидировать последствия землетрясения в Сирии
18:15Крымские сейсмологи знали о приближении землетрясения в Турции
17:56В Севастополе пьяный водитель иномарки снес опору освещения у остановки
17:42Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Казахстане
17:25Эхо землетрясений в Турции: в Крыму зафиксированы толчки
16:28Выехала на встречку под КамАЗ: в ДТП под Симферополем пострадали двое
16:15Наступление армии России в Донбассе: сводка Минобороны
15:37Село Николаевка в ДНР взято под контроль российских сил
15:35В Севастополе ждут мороз и снег: как город готов к непогоде
15:28Путин посмертно наградил Пускепалиса орденом Мужества
14:58В Крыму бизнесменов осудили за хищение 9 млн рублей у водоканала ЮБК
14:33Кто может получать ежемесячные выплаты из маткапитала на детей
14:0023 автомобиля столкнулись на обледеневшей трассе в Ставрополье
13:50Страшное землетрясение в Турции: более 900 погибших и тысячи раненых
13:37В Турции произошло новое землетрясение
Лента новостейМолния