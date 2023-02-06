https://crimea.ria.ru/20230206/krymskie-seysmologi-znali-o-priblizhenii-zemletryaseniya-v-turtsii-1126816749.html
Крымские сейсмологи знали о приближении землетрясения в Турции
Крымские сейсмологи знали о приближении землетрясения в Турции - РИА Новости Крым, 06.02.2023
Крымские сейсмологи знали о приближении землетрясения в Турции
Крымские сейсмологи фиксировали предвестники землетрясения в Турции в конце января. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила директор Крымского... РИА Новости Крым, 06.02.2023
2023-02-06T18:15
2023-02-06T18:15
2023-02-06T18:15
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турция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Крымские сейсмологи фиксировали предвестники землетрясения в Турции в конце января. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила директор Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства (ГАУ "КРЦ") Татьяна Горелова.В понедельник в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,4. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.Около 13:30 по московскому времени было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7. Подземные толчки произошли в центральной части страны, в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш. По последним данным, общее число погибших в Турции и Сирии выросло до 1498 человек и еще более 8,5 тысяч пострадали.Греция или ТурцияРуководитель Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности пояснила, что со стопроцентной вероятностью предсказать подобные явления и точно указать место весьма проблематично. Поэтому сейсмологи могут только предполагать.Утром 6 февраля специалисты крымской сейсмологической станции зафиксировали толчки. Сейчас идет дальнейшая обработка, которая позволит спрогнозировать последствия для полуострова."Сейчас мы не видим какой-либо опасности для Крыма. Но будем подробней изучать показатели предвестников. Изучать, насколько может сместиться какой-то остаточный потенциал землетрясения в сторону полуострова", – отметила Горелова.Оползни и обвалы опаснейПри этом оползневые и обвальные процессы представляют большую угрозу для региона. В последние два года они развиваются особенно динамично."Сдвиги почв и оползневые процессы идут постоянно. Зрительно их можно не заметить, но они видны относительно марок и маяков, которые устанавливают сотрудники службы. Например, в конце прошлой недели произошел обвал на горе Кошка", – продолжила собеседница.По ее словам, ухудшение погодных условий провоцирует активность процессов, так как любое переувлажнение почв – дополнительный фактор риска. Однако еще большее влияние оказывает техногенная нагрузка в результате деятельности человека.Горелова напомнила, что оползневые очаги в Крыму достаточно большие. Южный берег особенно "славится" обширными древними, так называемыми спящими оползневыми системами. На них локально расположены еще какие-то оползневые очаги.Эксперт при этом отметила положительные изменения в деятельности застройщиков в течение последних двух лет. По ее словам, они осознали, что шутить с оползнями нельзя, поскольку "это вопрос не каких-то дополнительных справок, а безопасности жизни и здоровья людей".Отголоски землетрясения в Турции зафиксировали на сейсмостанции в Крыму и в Сочи. На полуострове зафиксированы толчки в два балла, в Сочи - три балла.Читайте также на РИА Новости Крым:Эхо землетрясений в Турции: в Крыму зафиксированы толчкиМощное землетрясение в Турции и Сирии глазами очевидцевВ Турции произошло новое землетрясение
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Элеонора Павловская
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_79915f967b4acce6d3e7ee0b0017e499.jpg.webp
крым, землетрясение в турции и сирии, турция, землетрясение, в мире, происшествия, татьяна горелова
Крымские сейсмологи знали о приближении землетрясения в Турции
Сейсмологи в Крыму фиксировали предвестники землетрясения в Турции в конце января
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская.
Крымские сейсмологи фиксировали предвестники землетрясения в Турции в конце января. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
сообщила директор Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства (ГАУ "КРЦ") Татьяна Горелова.
В понедельник в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло разрушительное землетрясение
магнитудой 7,4. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.
Около 13:30 по московскому времени было зафиксировано новое землетрясение
магнитудой 7,7. Подземные толчки произошли в центральной части страны, в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш. По последним данным, общее число погибших
в Турции и Сирии выросло до 1498 человек и еще более 8,5 тысяч пострадали.
Греция или Турция
Руководитель Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности пояснила, что со стопроцентной вероятностью предсказать подобные явления и точно указать место весьма проблематично. Поэтому сейсмологи могут только предполагать.
"Мы фиксировали предвестники землетрясения и изменение показателей (сейсмической активности – ред.) в районе Греции в конце января. Это давало возможность предположить, что где-то в районе Турции или Греции землетрясение будет", – сообщила Горелова.
Утром 6 февраля специалисты крымской сейсмологической станции зафиксировали толчки. Сейчас идет дальнейшая обработка, которая позволит спрогнозировать последствия для полуострова.
"Сейчас мы не видим какой-либо опасности для Крыма. Но будем подробней изучать показатели предвестников. Изучать, насколько может сместиться какой-то остаточный потенциал землетрясения в сторону полуострова", – отметила Горелова.
Оползни и обвалы опасней
При этом оползневые и обвальные процессы представляют большую угрозу для региона. В последние два года они развиваются особенно динамично.
"Сдвиги почв и оползневые процессы идут постоянно. Зрительно их можно не заметить, но они видны относительно марок и маяков, которые устанавливают сотрудники службы. Например, в конце прошлой недели произошел обвал на горе Кошка", – продолжила собеседница.
По ее словам, ухудшение погодных условий
провоцирует активность процессов, так как любое переувлажнение почв – дополнительный фактор риска. Однако еще большее влияние оказывает техногенная нагрузка в результате деятельности человека.
"Чем больше занимаемся бесконтрольным строительством
, подрезками склонов без инженерных защитных сооружений, тем большую активизацию видим. При этом нередки ситуации, когда нарушения допускаются на одной территории, а оползень активизируется
на достаточном удалении – вплоть до смещения на 700-800 метров и более по плотной жилой застройки", – подчеркивает собеседника.
Горелова напомнила, что оползневые очаги в Крыму достаточно большие. Южный берег особенно "славится" обширными древними, так называемыми спящими оползневыми системами
. На них локально расположены еще какие-то оползневые очаги.
Эксперт при этом отметила положительные изменения в деятельности застройщиков в течение последних двух лет. По ее словам, они осознали, что шутить с оползнями нельзя, поскольку "это вопрос не каких-то дополнительных справок, а безопасности жизни и здоровья людей".
"Строители понимают, на каких опасных территориях работают. А последние погодные экстремальные явления показали, насколько это может быть внезапно, губительно и страшно. И это заставило их задуматься", – резюмировала Горелова.
Отголоски землетрясения в Турции зафиксировали на сейсмостанции в Крыму и в Сочи
. На полуострове зафиксированы толчки в два балла, в Сочи - три балла.
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