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Эхо наводнения: в Ялте активизировались оползни - РИА Новости Крым, 16.12.2022
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Эхо наводнения: в Ялте активизировались оползни
Эхо наводнения: в Ялте активизировались оползни - РИА Новости Крым, 16.12.2022
Эхо наводнения: в Ялте активизировались оползни
Ялте регулярно происходят обвалы и оползни. Об этом в ходе выездного совещания сообщила глава города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 16.12.2022
2022-12-16T19:01
2022-12-16T19:01
аномальные дожди и режим чс в крыму
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янина павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В Большой Ялте регулярно происходят обвалы и оползни. Об этом в ходе выездного совещания сообщила глава города Янина Павленко.Крыму угрожают оползни: ЮБК в зоне риска &gt;&gt;По словам мэра, оползни в регионе активизировались после прошлогоднего наводнения.Власти стараются своевременно реагировать на подобные происшествия, однако попытки точечно решить проблему не дают необходимого результата.По мнению главы города, подходить к решению задачи необходимо комплексно, нужно создать программу и пошагово обследовать и укреплять сложные участки при помощи свай и подпорных конструкций. В этом случае удастся минимизировать негативные последствия, говорит Павленко.В июне 2021 года Ялта дважды приняла удары стихии. 17 и 18 июня в результате ливневых дождей, вызванных черноморским циклоном, были затоплены Керчь, Ялта и ряд других районов полуострова, после чего в Крыму был объявлен режим ЧС. Из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были эвакуированы. 26 июня на Ялту вновь обрушились сильные ливни, однако их последствия были не столь серьезными, как за неделю до этого. На ликвидацию последствий наводнений в городах в Крым прибыли дополнительные отряды МЧС и Минобороны. Ущерб от подтоплений власти региона оценили в 12,5 миллиарда рублей.Читайте также:Послепотопная Ялта: блеск и невидимая опасностьСначала был дождь: как потоп оголил старые проблемы и забытые чувстваКрым возглавил рейтинг регионов климатического риска
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новости крыма, крым, ялта, янина павленко, городская среда, общество
Эхо наводнения: в Ялте активизировались оползни

В Ялте активизировались оползни, обвалы происходят еженедельно

19:01 16.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий ГулайНаводнение в районе Васильевка в Ялте
Наводнение в районе Васильевка в Ялте - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Гулай
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В Большой Ялте регулярно происходят обвалы и оползни. Об этом в ходе выездного совещания сообщила глава города Янина Павленко.
Крыму угрожают оползни: ЮБК в зоне риска >>
По словам мэра, оползни в регионе активизировались после прошлогоднего наводнения.
"Почти еженедельно в городе происходят подвижки грунта и обвалы подпорных стен. Проблема очень серьезная", – сказала Павленко.
Власти стараются своевременно реагировать на подобные происшествия, однако попытки точечно решить проблему не дают необходимого результата.
По мнению главы города, подходить к решению задачи необходимо комплексно, нужно создать программу и пошагово обследовать и укреплять сложные участки при помощи свай и подпорных конструкций. В этом случае удастся минимизировать негативные последствия, говорит Павленко.
Волонтеры Молодежки ОНФ на расчистке завалов в Ялте
10 июля 2021, 18:03Аномальные дожди и режим ЧС в Крыму
На завалах ялтинской "Помпеи": истории неравнодушных парнейЭто истории молодых ребят, которые, бросив свои дела, уговорив преподавателей и ректоров перенести экзамены, отменив спортивные соревнования, приехали в Крым и с лопатами и кирками откапывают улицы, дома, машины, возвращая веру в людей.
В июне 2021 года Ялта дважды приняла удары стихии. 17 и 18 июня в результате ливневых дождей, вызванных черноморским циклоном, были затоплены Керчь, Ялта и ряд других районов полуострова, после чего в Крыму был объявлен режим ЧС. Из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были эвакуированы. 26 июня на Ялту вновь обрушились сильные ливни, однако их последствия были не столь серьезными, как за неделю до этого. На ликвидацию последствий наводнений в городах в Крым прибыли дополнительные отряды МЧС и Минобороны. Ущерб от подтоплений власти региона оценили в 12,5 миллиарда рублей.
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