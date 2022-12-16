https://crimea.ria.ru/20221216/ekho-navodneniya-v-yalte-aktivizirovalis-opolzni-1125947309.html

Эхо наводнения: в Ялте активизировались оползни

Эхо наводнения: в Ялте активизировались оползни - РИА Новости Крым, 16.12.2022

Эхо наводнения: в Ялте активизировались оползни

Ялте регулярно происходят обвалы и оползни. Об этом в ходе выездного совещания сообщила глава города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 16.12.2022

2022-12-16T19:01

2022-12-16T19:01

2022-12-16T19:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В Большой Ялте регулярно происходят обвалы и оползни. Об этом в ходе выездного совещания сообщила глава города Янина Павленко.Крыму угрожают оползни: ЮБК в зоне риска >>По словам мэра, оползни в регионе активизировались после прошлогоднего наводнения.Власти стараются своевременно реагировать на подобные происшествия, однако попытки точечно решить проблему не дают необходимого результата.По мнению главы города, подходить к решению задачи необходимо комплексно, нужно создать программу и пошагово обследовать и укреплять сложные участки при помощи свай и подпорных конструкций. В этом случае удастся минимизировать негативные последствия, говорит Павленко.В июне 2021 года Ялта дважды приняла удары стихии. 17 и 18 июня в результате ливневых дождей, вызванных черноморским циклоном, были затоплены Керчь, Ялта и ряд других районов полуострова, после чего в Крыму был объявлен режим ЧС. Из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были эвакуированы. 26 июня на Ялту вновь обрушились сильные ливни, однако их последствия были не столь серьезными, как за неделю до этого. На ликвидацию последствий наводнений в городах в Крым прибыли дополнительные отряды МЧС и Минобороны. Ущерб от подтоплений власти региона оценили в 12,5 миллиарда рублей.Читайте также:Послепотопная Ялта: блеск и невидимая опасностьСначала был дождь: как потоп оголил старые проблемы и забытые чувстваКрым возглавил рейтинг регионов климатического риска

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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