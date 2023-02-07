Российские военные и МЧС помогают Турции и Сирии после землетрясения
Российские военные помогают в ликвидации последствий землетрясения в Турции и Сирии
09:59 07.02.2023 (обновлено: 10:16 07.02.2023)
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военные в Сирии помогают в ликвидации последствий землетрясения
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Российские спасатели и военные помогают в ликвидации последствий землетрясения в Турции и Сирии. После ЧП президент России Владимир Путин предложил помощь лидерам стран Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду, оба согласились. И группировки спасателей и военных отправились в наиболее пострадавшие в результате стихии районы.
Российские военные помогают после землетрясения в Сирии
По указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу российская группировка войск (сил) в Сирии приступила к оказанию помощи в ликвидации последствий произошедшего на территории страны землетрясения. Из числа военнослужащих российской группировки сформированы 10 сводных отрядов. Они занимаются разбором завалов, поиском пострадавших и оказанием им медицинской помощи в районах, подвергшихся наибольшему разрушению. Так, российские военные задействованы в городах Алеппо, Хама, Латакия и других.
"Сводные отряды с использованием специальной техники разбирают завалы в нескольких населенных пунктах провинции Латакия. В каждом месте проведения работ организовано дежурство врачебно-сестринских бригад из состава медицинского отряда специального назначения", - говорится в сообщении Минобороны.
К работам привлечены свыше 300 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники.
Кроме того, на авиабазе "Хмеймим" создана и находится в постоянной готовности к оказанию помощи мобильная группа российских военных медиков, развернуты четыре пункта приема донорской крови, а также совместный оперативный штаб для координации действий сил и средств, привлекаемых к оказанию помощи сирийской стороне.
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военные в Сирии помогают в ликвидации последствий землетрясения
© Пресс-служба Минобороны РФ
Российские военные в Сирии помогают в ликвидации последствий землетрясения
Спасатели МЧС России помогают в Турции
Более 100 российских спасателей прибыли в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Они направились в наиболее пострадавший район страны.
"Сотрудники МЧС России, которые прибыли в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, направлены в горный труднодоступный район, пострадавший от стихии – Кахраманмараж", - рассказали в МЧС России.
Спасатели привезли с собой необходимый аварийно-спасательный инструмент для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших. Это эндоскопы, акустические приборы поиска, позволяющие обнаружить пострадавшего в завале на глубине до 4,5 метров, а также георадары и тепловизоры.
В аэромобильную группировку вошли отряд спасателей международного класса "Центроспас", имеющий опыт спасательных работ по всему миру, и кинологи. В зоне ЧС развернут аэромобильный госпиталь с терапевтическим, операционным и реанимационным блоками.
"Мы разделимся на несколько группировок и будем способны работать круглосуточно, днем и ночью, чтобы максимально быстро и эффективно ликвидировать последствия возникшей чрезвычайной ситуации. Также в готовности приступить к работе находятся наши специалисты-психологи и медики", - добавил представитель МЧС России.
© РИА НовостиРоссийские военные в Сирии продолжают помогать в ликвидации последствий землетрясения
© РИА Новости
Российские военные в Сирии продолжают помогать в ликвидации последствий землетрясения
Российские мусульмане объявили сбор средств для пострадавших
Мусульмане России выразили соболезнования народам Сирии и Турции и организовали сбор средств для помощи пострадавшим от землетрясения. Об этом со ссылкой на зампреда Духовного управления мусульман РФ Ильдара Аляутдинова сообщает РИА Новости.
"От имени единоверцев России и от себя лично приношу искренние слова соболезнования родным и близким погибших и всем, кто пострадал от этой трагедии. Благотворительный фонд "Закят" Духовного управления мусульман РФ объявляет сбор в помощь Турции и Сирии. Мусульмане России не останутся безучастными, если нужна поддержка", - рассказал он.
Он подчеркнул, что российские мусульмане периодически оказывают помощь гражданам Сирии, Ливана, Афганистана и других стран.
Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии
В понедельник утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Разрушены тысячи зданий и объектов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. После этого в течение дня сейсмологи фиксировали еще десятки афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7.
По последним данным, число жертв мощного землетрясения в Турции возросло до 3381, пострадали 20 436 человек. В Сирии погибли более 700 человек, пострадали свыше 1430. Поисково-спасательные операции продолжаются.
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