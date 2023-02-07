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Российские военные и МЧС помогают Турции и Сирии после землетрясения - РИА Новости Крым, 07.02.2023
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Российские военные и МЧС помогают Турции и Сирии после землетрясения
Российские военные и МЧС помогают Турции и Сирии после землетрясения - РИА Новости Крым, 07.02.2023
Российские военные и МЧС помогают Турции и Сирии после землетрясения
Российские спасатели и военные помогают в ликвидации последствий землетрясения в Турции и Сирии. После ЧП президент России Владимир Путин предложил помощь... РИА Новости Крым, 07.02.2023
2023-02-07T09:59
2023-02-07T10:16
землетрясение в турции и сирии
землетрясение
турция
сирия
вооруженные силы россии
в мире
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Российские спасатели и военные помогают в ликвидации последствий землетрясения в Турции и Сирии. После ЧП президент России Владимир Путин предложил помощь лидерам стран Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду, оба согласились. И группировки спасателей и военных отправились в наиболее пострадавшие в результате стихии районы.Российские военные помогают после землетрясения в СирииПо указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу российская группировка войск (сил) в Сирии приступила к оказанию помощи в ликвидации последствий произошедшего на территории страны землетрясения. Из числа военнослужащих российской группировки сформированы 10 сводных отрядов. Они занимаются разбором завалов, поиском пострадавших и оказанием им медицинской помощи в районах, подвергшихся наибольшему разрушению. Так, российские военные задействованы в городах Алеппо, Хама, Латакия и других.К работам привлечены свыше 300 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники.Кроме того, на авиабазе "Хмеймим" создана и находится в постоянной готовности к оказанию помощи мобильная группа российских военных медиков, развернуты четыре пункта приема донорской крови, а также совместный оперативный штаб для координации действий сил и средств, привлекаемых к оказанию помощи сирийской стороне.Спасатели МЧС России помогают в ТурцииБолее 100 российских спасателей прибыли в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Они направились в наиболее пострадавший район страны.Спасатели привезли с собой необходимый аварийно-спасательный инструмент для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших. Это эндоскопы, акустические приборы поиска, позволяющие обнаружить пострадавшего в завале на глубине до 4,5 метров, а также георадары и тепловизоры.В аэромобильную группировку вошли отряд спасателей международного класса "Центроспас", имеющий опыт спасательных работ по всему миру, и кинологи. В зоне ЧС развернут аэромобильный госпиталь с терапевтическим, операционным и реанимационным блоками.Российские мусульмане объявили сбор средств для пострадавшихМусульмане России выразили соболезнования народам Сирии и Турции и организовали сбор средств для помощи пострадавшим от землетрясения. Об этом со ссылкой на зампреда Духовного управления мусульман РФ Ильдара Аляутдинова сообщает РИА Новости.Он подчеркнул, что российские мусульмане периодически оказывают помощь гражданам Сирии, Ливана, Афганистана и других стран.Разрушительное землетрясение в Турции и СирииВ понедельник утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Разрушены тысячи зданий и объектов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. После этого в течение дня сейсмологи фиксировали еще десятки афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7.По последним данным, число жертв мощного землетрясения в Турции возросло до 3381, пострадали 20 436 человек. В Сирии погибли более 700 человек, пострадали свыше 1430. Поисково-спасательные операции продолжаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Турции: ждать ли в Крыму и на Кубани толчковМощное землетрясение в Турции и Сирии глазами очевидцевНовое землетрясение произошло в Турции
https://crimea.ria.ru/20230206/zaprogrammirovannoe-zemletryasenie-vozmozhno-li-eto--mnenie-uchenogo-1126810315.html
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Российские военные и МЧС помогают Турции и Сирии после землетрясения

Российские военные помогают в ликвидации последствий землетрясения в Турции и Сирии

09:59 07.02.2023 (обновлено: 10:16 07.02.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военные в Сирии помогают в ликвидации последствий землетрясения
Российские военные в Сирии помогают в ликвидации последствий землетрясения
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Российские спасатели и военные помогают в ликвидации последствий землетрясения в Турции и Сирии. После ЧП президент России Владимир Путин предложил помощь лидерам стран Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду, оба согласились. И группировки спасателей и военных отправились в наиболее пострадавшие в результате стихии районы.

Российские военные помогают после землетрясения в Сирии

По указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу российская группировка войск (сил) в Сирии приступила к оказанию помощи в ликвидации последствий произошедшего на территории страны землетрясения. Из числа военнослужащих российской группировки сформированы 10 сводных отрядов. Они занимаются разбором завалов, поиском пострадавших и оказанием им медицинской помощи в районах, подвергшихся наибольшему разрушению. Так, российские военные задействованы в городах Алеппо, Хама, Латакия и других.
"Сводные отряды с использованием специальной техники разбирают завалы в нескольких населенных пунктах провинции Латакия. В каждом месте проведения работ организовано дежурство врачебно-сестринских бригад из состава медицинского отряда специального назначения", - говорится в сообщении Минобороны.
К работам привлечены свыше 300 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники.
Кроме того, на авиабазе "Хмеймим" создана и находится в постоянной готовности к оказанию помощи мобильная группа российских военных медиков, развернуты четыре пункта приема донорской крови, а также совместный оперативный штаб для координации действий сил и средств, привлекаемых к оказанию помощи сирийской стороне.
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военные в Сирии помогают в ликвидации последствий землетрясения
Российские военные в Сирии помогают в ликвидации последствий землетрясения
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Российские военные в Сирии помогают в ликвидации последствий землетрясения

Спасатели МЧС России помогают в Турции

Более 100 российских спасателей прибыли в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Они направились в наиболее пострадавший район страны.
"Сотрудники МЧС России, которые прибыли в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, направлены в горный труднодоступный район, пострадавший от стихии – Кахраманмараж", - рассказали в МЧС России.
Спасатели привезли с собой необходимый аварийно-спасательный инструмент для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших. Это эндоскопы, акустические приборы поиска, позволяющие обнаружить пострадавшего в завале на глубине до 4,5 метров, а также георадары и тепловизоры.
В аэромобильную группировку вошли отряд спасателей международного класса "Центроспас", имеющий опыт спасательных работ по всему миру, и кинологи. В зоне ЧС развернут аэромобильный госпиталь с терапевтическим, операционным и реанимационным блоками.
"Мы разделимся на несколько группировок и будем способны работать круглосуточно, днем и ночью, чтобы максимально быстро и эффективно ликвидировать последствия возникшей чрезвычайной ситуации. Также в готовности приступить к работе находятся наши специалисты-психологи и медики", - добавил представитель МЧС России.
© РИА НовостиРоссийские военные в Сирии продолжают помогать в ликвидации последствий землетрясения
Российские военные в Сирии продолжают помогать в ликвидации последствий землетрясения
© РИА Новости
Российские военные в Сирии продолжают помогать в ликвидации последствий землетрясения

Российские мусульмане объявили сбор средств для пострадавших

Мусульмане России выразили соболезнования народам Сирии и Турции и организовали сбор средств для помощи пострадавшим от землетрясения. Об этом со ссылкой на зампреда Духовного управления мусульман РФ Ильдара Аляутдинова сообщает РИА Новости.
"От имени единоверцев России и от себя лично приношу искренние слова соболезнования родным и близким погибших и всем, кто пострадал от этой трагедии. Благотворительный фонд "Закят" Духовного управления мусульман РФ объявляет сбор в помощь Турции и Сирии. Мусульмане России не останутся безучастными, если нужна поддержка", - рассказал он.
Он подчеркнул, что российские мусульмане периодически оказывают помощь гражданам Сирии, Ливана, Афганистана и других стран.

Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии

В понедельник утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Разрушены тысячи зданий и объектов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. После этого в течение дня сейсмологи фиксировали еще десятки афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7.
По последним данным, число жертв мощного землетрясения в Турции возросло до 3381, пострадали 20 436 человек. В Сирии погибли более 700 человек, пострадали свыше 1430. Поисково-спасательные операции продолжаются.
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