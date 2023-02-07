https://crimea.ria.ru/20230207/rossiyskie-voennye-i-mchs-pomogayut-turtsii-i-sirii-posle-zemletryaseniya-1126821696.html

Российские военные и МЧС помогают Турции и Сирии после землетрясения

Российские военные и МЧС помогают Турции и Сирии после землетрясения - РИА Новости Крым, 07.02.2023

Российские военные и МЧС помогают Турции и Сирии после землетрясения

Российские спасатели и военные помогают в ликвидации последствий землетрясения в Турции и Сирии. После ЧП президент России Владимир Путин предложил помощь... РИА Новости Крым, 07.02.2023

2023-02-07T09:59

2023-02-07T09:59

2023-02-07T10:16

землетрясение в турции и сирии

землетрясение

турция

сирия

вооруженные силы россии

в мире

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/07/1126823170_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4fcfe42451191db903dfc1962b6f06a3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Российские спасатели и военные помогают в ликвидации последствий землетрясения в Турции и Сирии. После ЧП президент России Владимир Путин предложил помощь лидерам стран Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду, оба согласились. И группировки спасателей и военных отправились в наиболее пострадавшие в результате стихии районы.Российские военные помогают после землетрясения в СирииПо указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу российская группировка войск (сил) в Сирии приступила к оказанию помощи в ликвидации последствий произошедшего на территории страны землетрясения. Из числа военнослужащих российской группировки сформированы 10 сводных отрядов. Они занимаются разбором завалов, поиском пострадавших и оказанием им медицинской помощи в районах, подвергшихся наибольшему разрушению. Так, российские военные задействованы в городах Алеппо, Хама, Латакия и других.К работам привлечены свыше 300 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники.Кроме того, на авиабазе "Хмеймим" создана и находится в постоянной готовности к оказанию помощи мобильная группа российских военных медиков, развернуты четыре пункта приема донорской крови, а также совместный оперативный штаб для координации действий сил и средств, привлекаемых к оказанию помощи сирийской стороне.Спасатели МЧС России помогают в ТурцииБолее 100 российских спасателей прибыли в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Они направились в наиболее пострадавший район страны.Спасатели привезли с собой необходимый аварийно-спасательный инструмент для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших. Это эндоскопы, акустические приборы поиска, позволяющие обнаружить пострадавшего в завале на глубине до 4,5 метров, а также георадары и тепловизоры.В аэромобильную группировку вошли отряд спасателей международного класса "Центроспас", имеющий опыт спасательных работ по всему миру, и кинологи. В зоне ЧС развернут аэромобильный госпиталь с терапевтическим, операционным и реанимационным блоками.Российские мусульмане объявили сбор средств для пострадавшихМусульмане России выразили соболезнования народам Сирии и Турции и организовали сбор средств для помощи пострадавшим от землетрясения. Об этом со ссылкой на зампреда Духовного управления мусульман РФ Ильдара Аляутдинова сообщает РИА Новости.Он подчеркнул, что российские мусульмане периодически оказывают помощь гражданам Сирии, Ливана, Афганистана и других стран.Разрушительное землетрясение в Турции и СирииВ понедельник утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Разрушены тысячи зданий и объектов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. После этого в течение дня сейсмологи фиксировали еще десятки афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7.По последним данным, число жертв мощного землетрясения в Турции возросло до 3381, пострадали 20 436 человек. В Сирии погибли более 700 человек, пострадали свыше 1430. Поисково-спасательные операции продолжаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Турции: ждать ли в Крыму и на Кубани толчковМощное землетрясение в Турции и Сирии глазами очевидцевНовое землетрясение произошло в Турции

https://crimea.ria.ru/20230206/zaprogrammirovannoe-zemletryasenie-vozmozhno-li-eto--mnenie-uchenogo-1126810315.html

турция

сирия

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в турции и сирии, землетрясение, турция, сирия, вооруженные силы россии, в мире, россия, общество