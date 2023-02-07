Это наш долг: мусульмане Крыма рассказали о помощи пострадавшим в Турции
Крымские татары готовы помогать пострадавшим от землетрясения в Турции деньгами и делом
18:51 07.02.2023 (обновлено: 19:00 07.02.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМечеть Джума-Джами минареты
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Мусульмане Крыма уже начали перечислять средства для оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Турции. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил предприниматель и общественник Энвер Абдураимов.
Во вторник 7 января Духовное управление мусульман Крыма объявило о начале сбора гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии.
Абдураимов назвал акцию "очень своевременной и правильной", так как помогать оказавшимся в тяжелой ситуации его учил отец.
"Турция – это наши соседи. Нужно быть рядом с ними в такой тяжелый час. Это еще и мусульманское государство, там пострадали в том числе наши братья мусульмане. Как крымский татарин - мусульманин немедленно откликнулся на сообщение о сборе средств и гуманитарной помощи", – сказал собеседник.
Предприниматель также отметил, что крымские татары готовы помогать не только материально. Если будет возможность поехать добровольцем и оказывать помощь в разборе завалов на месте – многие откликнутся.
"Если сегодня будет на государственном уровне организована какая-то поездка в Турцию, уверен, что представители от Крыма однозначно примут решение присоединиться к ней", – добавил Абдураимов.
Накануне Духовное управление мусульман РФ выразило соболезнования народам Сирии и Турции и организовало сбор средств для помощи пострадавшим от землетрясения. По словам зампреда ДУМ Ильдара Аляутдинова, российские мусульмане периодически оказывают поддержку гражданам Сирии, Ливана, Афганистана и других стран.
6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Разрушены тысячи зданий и объектов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. После этого в течение дня сейсмологи фиксировали еще десятки афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7.
По последним данным, в Турции в результате происшествия погибли более 3,5 тысяч человек и свыше 22 тысяч ранены. В 10 провинциях введен режим ЧС. В Сирии, по данным Красного Креста, жертвами стихии стали более 1,5 тысячи человек и порядка 3,5 тысячи получили ранения. Российские военные и спасатели отправились на помощь в обе пострадавшие страны и уже приступили к поисково-спасательным операциям.
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