Мусульмане Крыма объявили сбор помощи пострадавшим от землетрясения
ДУМК: мусульмане Крыма объявили сбор помощи пострадавшим от землетрясения в Турции
16:41 07.02.2023 (обновлено: 17:19 07.02.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМечеть Кебир-Джами
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Мусульмане Крыма объявили сбор гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Крыма.
"Десятки тысяч людей, среди которых старики и дети, остались без крыши над головой и нуждаются в помощи. В связи с этим Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя совместно с Советом крымских татар при главе республики проводит сбор гуманитарной помощи пострадавшим в результате землетрясения", - говорится в сообщении.
Желающие оказать помощь пострадавшим могут обратиться к имамам в своих населенных пунктах или перечислить на счет благотворительного фонда мусульман Крыма.
Накануне Духовное управление мусульман РФ выразило соболезнования народам Сирии и Турции и организовало сбор средств для помощи пострадавшим от землетрясения. По словам зампреда ДУМ Ильдара Аляутдинова, российские мусульмане периодически оказывают поддержку гражданам Сирии, Ливана, Афганистана и других стран.
6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Разрушены тысячи зданий и объектов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. После этого в течение дня сейсмологи фиксировали еще десятки афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7.
По последним данным, в Турции в результате происшествия погибли более 3,5 тысяч человек и свыше 22 тысяч ранены. В 10 провинциях введен режим ЧС. В Сирии, по данным Красного Креста, жертвами стихии стали более 1,5 тысячи человек и порядка 3,5 тысячи получили ранения. Российские военные и спасатели отправились на помощь в обе пострадавшие страны и уже приступили к поисково-спасательным операциям.
Читайте также на РИА Новости Крым: