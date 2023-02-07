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Землетрясение в Крыму: может ли трагедия Турции произойти на полуострове - РИА Новости Крым, 07.02.2023
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Землетрясение в Крыму: может ли трагедия Турции произойти на полуострове
Землетрясение в Крыму: может ли трагедия Турции произойти на полуострове - РИА Новости Крым, 07.02.2023
Землетрясение в Крыму: может ли трагедия Турции произойти на полуострове
Мощные землетрясения магнитудой больше 6 в Крыму возможны, полуостров находится в одном сейсмическом поясе с Турцией. Об этом сообщил главный научный сотрудник... РИА Новости Крым, 07.02.2023
2023-02-07T16:27
2023-02-07T17:19
землетрясение в турции и сирии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Мощные землетрясения магнитудой больше 6 в Крыму возможны, полуостров находится в одном сейсмическом поясе с Турцией. Об этом сообщил главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Ученый напомнил, что в 1927 году на полуострове произошло довольно мощное землетрясение, магнитуда которого приближалась к 7. Очаг землетрясения располагался под морским дном южнее Ялты. Оно привело к масштабным разрушениям и человеческим жертвам. В понедельник утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Оно стало самым сильным с 1939 года. Землетрясение затронуло 10 провинций общим населением около 13 миллионов человек. Разрушены тысячи зданий и объектов. По состоянию на вечер вторника число погибших превысило 3500 человек, более 22 тысяч получили ранения. Поисково-спасательные операции в стране продолжаются."Запрограммированное" землетрясение: возможно ли это – мнение ученого &gt;&gt;Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии. Международная федерация Красного Креста сообщила, в результате землетрясения в республике, по последним данным, погибли более 1,5 тысячи человек и более 3,5 тысячи получили ранения. Российские военные и спасатели отправились на помощь в обе пострадавшие страны и уже приступили к поисково-спасательным операциям. Накануне крымские сейсмологи фиксировали предвестники землетрясения в Турции еще в конце января. Отголоски мощного землетрясения в Турции дошли до Крыма и Сочи, здесь зафиксированы подземные толчки. Об этом РИА Новости Крым рассказали замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ им. Вернадского Игорь Калинюк.По мнению ученых Крым находится в сейсмоопасной зоне, землетрясения здесь возможны в любой момент. Самые опасные районы Крыма - вся южнобережная зона и восточная часть Керченского полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Эхо землетрясений в Турции: в Крыму зафиксированы толчкиМощное землетрясение в Турции и Сирии глазами очевидцевКрымские сейсмологи знали о приближении землетрясения в Турции
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Землетрясение в Крыму: может ли трагедия Турции произойти на полуострове

Сейсмолог Горшков не исключил вероятности разрушительных землетрясений в Крыму

16:27 07.02.2023 (обновлено: 17:19 07.02.2023)
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Мощные землетрясения магнитудой больше 6 в Крыму возможны, полуостров находится в одном сейсмическом поясе с Турцией. Об этом сообщил главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Ученый напомнил, что в 1927 году на полуострове произошло довольно мощное землетрясение, магнитуда которого приближалась к 7. Очаг землетрясения располагался под морским дном южнее Ялты. Оно привело к масштабным разрушениям и человеческим жертвам.
"Крым, как и Турция, входит в Альпийско-Гималайский сейсмический пояс, и повторение подобного события в Крыму принципиально возможно. По тектоническим условиям такие землетрясения там возможны. Мы для Крыма делали такую задачу по распознаванию мест сильных землетрясений и выделили несколько мест, где возможны землетрясения магнитудой больше 6, включая район Ялты, где было крымское землетрясение 1927 года", - сказал Горшков.
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В понедельник утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Оно стало самым сильным с 1939 года. Землетрясение затронуло 10 провинций общим населением около 13 миллионов человек. Разрушены тысячи зданий и объектов. По состоянию на вечер вторника число погибших превысило 3500 человек, более 22 тысяч получили ранения. Поисково-спасательные операции в стране продолжаются.
"Запрограммированное" землетрясение: возможно ли это – мнение ученого >>
Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии. Международная федерация Красного Креста сообщила, в результате землетрясения в республике, по последним данным, погибли более 1,5 тысячи человек и более 3,5 тысячи получили ранения. Российские военные и спасатели отправились на помощь в обе пострадавшие страны и уже приступили к поисково-спасательным операциям.
Накануне крымские сейсмологи фиксировали предвестники землетрясения в Турции еще в конце января. Отголоски мощного землетрясения в Турции дошли до Крыма и Сочи, здесь зафиксированы подземные толчки. Об этом РИА Новости Крым рассказали замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ им. Вернадского Игорь Калинюк.
По мнению ученых Крым находится в сейсмоопасной зоне, землетрясения здесь возможны в любой момент. Самые опасные районы Крыма - вся южнобережная зона и восточная часть Керченского полуострова.
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