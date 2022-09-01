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Сейсмолог рассказал, где в Крыму высока вероятность землетрясения
Сейсмолог рассказал, где в Крыму высока вероятность землетрясения - РИА Новости Крым, 01.09.2022
Сейсмолог рассказал, где в Крыму высока вероятность землетрясения
Прямой связи между землетрясениями на Кубани и в Крыму нет, однако полуостров расположен в сейсмоопасной зоне и подземные толчки могут произойти в любой момент, РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T13:33
2022-09-01T13:33
2022-09-01T13:33
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Прямой связи между землетрясениями на Кубани и в Крыму нет, однако полуостров расположен в сейсмоопасной зоне и подземные толчки могут произойти в любой момент, рассказал РИА Новости Крым директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ им. Вернадского Юрий Вольфман, комментируя толчки в районе Славянска-на-Кубани, которые произошли утром 1 сентября.Однако, по словам Вольфмана, заранее спрогнозировать землетрясения невозможно, никаких методик для этого не существует. Он напомнил, что Крым находится в сейсмоопасной зоне и подчеркнул, что землетрясения возможны в любой момент:"Есть карты сейсмического районирования, которые показывают максимально возможные сейсмические нагрузки на территорию, строить и проектировать необходимо в соответствии с этими картами, поскольку землетрясение может произойти в любой момент и предугадать это невозможно. В Крыму традиционно самые опасные районы - вся южнобережная зона и восточная часть Керченского полуострова", - пояснил он.От Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся >>Как сообщал сайт РИА Новости Крым, утром в четверг подземные толчки магнитудой 3,7 баллов были зафиксированы в море в 12 км от Славянска-на-Кубани.
https://crimea.ria.ru/20220820/v-sochi-proizoshlo-zemletryasenie-1124232521.html
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крым
Сейсмолог рассказал, где в Крыму высока вероятность землетрясения
Крым тоже может "затрясти", как на Кубани - сейсмолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Прямой связи между землетрясениями на Кубани и в Крыму нет, однако полуостров расположен в сейсмоопасной зоне и подземные толчки могут произойти в любой момент, рассказал РИА Новости Крым директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ им. Вернадского Юрий Вольфман, комментируя толчки в районе Славянска-на-Кубани, которые произошли утром 1 сентября.
"В пределах нашей зоны не было ничего настолько значительного, чтобы можно было об этом говорить. Все в пределах нормы", - успокоил сейсмолог.
Однако, по словам Вольфмана, заранее спрогнозировать землетрясения невозможно, никаких методик для этого не существует. Он напомнил, что Крым находится в сейсмоопасной зоне и подчеркнул, что землетрясения возможны в любой момент:
"Есть карты сейсмического районирования, которые показывают максимально возможные сейсмические нагрузки на территорию, строить и проектировать необходимо в соответствии с этими картами, поскольку землетрясение может произойти в любой момент и предугадать это невозможно. В Крыму традиционно самые опасные районы - вся южнобережная зона и восточная часть Керченского полуострова", - пояснил он.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, утром в четверг подземные толчки магнитудой 3,7 баллов были зафиксированы в море в 12 км от Славянска-на-Кубани.