https://crimea.ria.ru/20220901/v-rayone-slavyanska-na-kubani-zemletryasenie---chto-izvestno-1124367808.html

В районе Славянска-на-Кубани землетрясение - что известно

В районе Славянска-на-Кубани землетрясение - что известно - РИА Новости Крым, 01.09.2022

В районе Славянска-на-Кубани землетрясение - что известно

1 сентября в море неподалеку от Славянска-на-Кубани произошло землетрясения магнитудой 3,7. Такие данные дает Европейско-средиземноморский сейсмический центр. РИА Новости Крым, 01.09.2022

2022-09-01T11:34

2022-09-01T11:34

2022-09-01T11:34

общество

происшествия

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. 1 сентября в море неподалеку от Славянска-на-Кубани произошло землетрясения магнитудой 3,7. Такие данные дает Европейско-средиземноморский сейсмический центр.Подземные толчки зафиксированы в 8.45 на глубине 10 километров, в 12 км от Славянска-на-Кубани и 56 километрах от Новороссийска.Ранее 20 августа землетрясение магнитудой 3,3 балла произошло в Сочи, оно пришло с гор неподалеку от Красной Поляны, разрушений не было.

https://crimea.ria.ru/20190911/1117301577.html

кубань

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2022

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общество, происшествия, кубань