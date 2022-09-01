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В районе Славянска-на-Кубани землетрясение - что известно - РИА Новости Крым, 01.09.2022
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В районе Славянска-на-Кубани землетрясение - что известно
В районе Славянска-на-Кубани землетрясение - что известно - РИА Новости Крым, 01.09.2022
В районе Славянска-на-Кубани землетрясение - что известно
1 сентября в море неподалеку от Славянска-на-Кубани произошло землетрясения магнитудой 3,7. Такие данные дает Европейско-средиземноморский сейсмический центр. РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T11:34
2022-09-01T11:34
общество
происшествия
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. 1 сентября в море неподалеку от Славянска-на-Кубани произошло землетрясения магнитудой 3,7. Такие данные дает Европейско-средиземноморский сейсмический центр.Подземные толчки зафиксированы в 8.45 на глубине 10 километров, в 12 км от Славянска-на-Кубани и 56 километрах от Новороссийска.Ранее 20 августа землетрясение магнитудой 3,3 балла произошло в Сочи, оно пришло с гор неподалеку от Красной Поляны, разрушений не было.
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общество, происшествия, кубань
В районе Славянска-на-Кубани землетрясение - что известно

Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в районе Славянска-на-Кубани

11:34 01.09.2022
 
© РИА Новости . Игорь Носов / Перейти в фотобанкСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости . Игорь Носов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. 1 сентября в море неподалеку от Славянска-на-Кубани произошло землетрясения магнитудой 3,7. Такие данные дает Европейско-средиземноморский сейсмический центр.
Подземные толчки зафиксированы в 8.45 на глубине 10 километров, в 12 км от Славянска-на-Кубани и 56 километрах от Новороссийска.
Ранее 20 августа землетрясение магнитудой 3,3 балла произошло в Сочи, оно пришло с гор неподалеку от Красной Поляны, разрушений не было.
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