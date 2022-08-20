https://crimea.ria.ru/20220820/v-sochi-proizoshlo-zemletryasenie-1124232521.html
В Сочи произошло землетрясение
В Сочи произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 20.08.2022
В Сочи произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,3 балла произошло утром в Сочи, оно пришло с гор неподалеку от Красной Поляны, разрушений не было, сообщила РИА Новости руководитель... РИА Новости Крым, 20.08.2022
2022-08-20T14:15
2022-08-20T14:15
2022-08-20T14:15
сочи
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110663/75/1106637598_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_e7c6aa50a319462b1bcc0aefffd991ef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,3 балла произошло утром в Сочи, оно пришло с гор неподалеку от Красной Поляны, разрушений не было, сообщила РИА Новости руководитель Сейсмологического центра в Сочи Елена Карпович.По ее словам, происшествие случилось утром в субботу.Кроме этого, как уточнили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе Сочи, заявок о разрушениях из-за землетрясения не поступало. Ранее Карпович рассказывала агентству, что небольшие землетрясения – нормальное явление для Сочи, поскольку горы Кавказа молодые, подземные толчки происходят в процессе их роста.
сочи
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110663/75/1106637598_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_74c3a23446138cb9a8f990979597fb3f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, происшествия
В Сочи произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,3 балла зафиксировали в Сочи в районе гор – сейсмолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,3 балла произошло утром в Сочи, оно пришло с гор неподалеку от Красной Поляны, разрушений не было, сообщила РИА Новости руководитель Сейсмологического центра в Сочи Елена Карпович.
По ее словам, происшествие случилось утром в субботу.
"Да, это небольшое сейсмологическое событие, магнитуда 3,3 балла, разрушений нет. Землетрясение было зафиксировано в районе гор по направлению в Красную Поляну, не доезжая до села Веселое", - сказала Карпович.
Кроме этого, как уточнили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе Сочи, заявок о разрушениях из-за землетрясения не поступало. Ранее Карпович рассказывала агентству, что небольшие землетрясения – нормальное явление для Сочи, поскольку горы Кавказа молодые, подземные толчки происходят в процессе их роста.