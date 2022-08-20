https://crimea.ria.ru/20220820/v-sochi-proizoshlo-zemletryasenie-1124232521.html

В Сочи произошло землетрясение

В Сочи произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 20.08.2022

В Сочи произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,3 балла произошло утром в Сочи, оно пришло с гор неподалеку от Красной Поляны, разрушений не было, сообщила РИА Новости руководитель... РИА Новости Крым, 20.08.2022

2022-08-20T14:15

2022-08-20T14:15

2022-08-20T14:15

сочи

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,3 балла произошло утром в Сочи, оно пришло с гор неподалеку от Красной Поляны, разрушений не было, сообщила РИА Новости руководитель Сейсмологического центра в Сочи Елена Карпович.По ее словам, происшествие случилось утром в субботу.Кроме этого, как уточнили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе Сочи, заявок о разрушениях из-за землетрясения не поступало. Ранее Карпович рассказывала агентству, что небольшие землетрясения – нормальное явление для Сочи, поскольку горы Кавказа молодые, подземные толчки происходят в процессе их роста.

сочи

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, происшествия