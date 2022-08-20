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В Сочи произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 20.08.2022
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В Сочи произошло землетрясение
В Сочи произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 20.08.2022
В Сочи произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,3 балла произошло утром в Сочи, оно пришло с гор неподалеку от Красной Поляны, разрушений не было, сообщила РИА Новости руководитель... РИА Новости Крым, 20.08.2022
2022-08-20T14:15
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сочи
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,3 балла произошло утром в Сочи, оно пришло с гор неподалеку от Красной Поляны, разрушений не было, сообщила РИА Новости руководитель Сейсмологического центра в Сочи Елена Карпович.По ее словам, происшествие случилось утром в субботу.Кроме этого, как уточнили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе Сочи, заявок о разрушениях из-за землетрясения не поступало. Ранее Карпович рассказывала агентству, что небольшие землетрясения – нормальное явление для Сочи, поскольку горы Кавказа молодые, подземные толчки происходят в процессе их роста.
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сочи, происшествия
В Сочи произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,3 балла зафиксировали в Сочи в районе гор – сейсмолог

14:15 20.08.2022
 
© © Flickr/ Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© © Flickr/ Matt Katzenberger
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,3 балла произошло утром в Сочи, оно пришло с гор неподалеку от Красной Поляны, разрушений не было, сообщила РИА Новости руководитель Сейсмологического центра в Сочи Елена Карпович.
По ее словам, происшествие случилось утром в субботу.

"Да, это небольшое сейсмологическое событие, магнитуда 3,3 балла, разрушений нет. Землетрясение было зафиксировано в районе гор по направлению в Красную Поляну, не доезжая до села Веселое", - сказала Карпович.

Кроме этого, как уточнили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе Сочи, заявок о разрушениях из-за землетрясения не поступало. Ранее Карпович рассказывала агентству, что небольшие землетрясения – нормальное явление для Сочи, поскольку горы Кавказа молодые, подземные толчки происходят в процессе их роста.
СочиПроисшествия
 
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