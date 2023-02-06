https://crimea.ria.ru/20230206/zaprogrammirovannoe-zemletryasenie-vozmozhno-li-eto--mnenie-uchenogo-1126810315.html

"Запрограммированное" землетрясение: возможно ли это – мнение ученого

"Запрограммированное" землетрясение: возможно ли это – мнение ученого - РИА Новости Крым, 06.02.2023

"Запрограммированное" землетрясение: возможно ли это – мнение ученого

Мощные землетрясения, подобные тем, что потрясли Турцию и Сирию 6 февраля, "запрограммировать" и вызывать искусственно невозможно. Об этом, отвечая на... РИА Новости Крым, 06.02.2023

2023-02-06T20:31

2023-02-06T20:31

2023-02-06T20:31

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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Мощные землетрясения, подобные тем, что потрясли Турцию и Сирию 6 февраля, "запрограммировать" и вызывать искусственно невозможно. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос, РИА Новости Крым заявил доктор геолого-минералогических наук, директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ им. Вернадского Юрий Вольфман.В свете нынешних масштабных межгосударственных конфликтов некоторые природные явления, ударяющие по промышленности, экономике и культуре тех или иных стран могут некоторым обывателям казаться чем-то искусственно вызванным – для ослабления стран-соперников. Но конспирологических теорий, утверждают ученые, строить не нужно: землетрясения подобной силы "запрограммировать" невозможно, считает Вольфман. На естественность последнего указывают его характеристики. В частности, интенсивность, а также расположение и глубина очага – свыше 10 километров, отметил он.Он подчеркнул, что в течение нескольких часов "уже очень активно проявляют себя афтершоки (повторные толчки – ред.), которые мигрируют на восток и северо-восток с магнитудами от 4, 5 и более"."Так что все это естественные события, которые хоть и не часты, но вероятны и проявляются в данном районе. Разрушения там, конечно, колоссальные", – заключил ученый.Серия разрушительных землетрясенийВ понедельник в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, погибли 1 651 человек, ранены 11 119. Подземные толчки привели к масштабным разрушениям в ряде городов. В результате ЧП в разных городах страны обрушились 3 471 здание. Кроме того, разрушения зафиксированы в нескольких регионах Сирии. Там, по последним данным, погибли 538 человек и пострадали 1326. Подземные толчки также ощутили и в столице Ливана Бейруте.Землетрясением была разрушена крепость Газиантепа, находящаяся под эгидой ЮНЕСКО, и повреждена Цитадель на севере Сирии, в Алеппо. Также в городе обрушилось множество зданий, а в сирийском Баниасе работу из-за различных повреждений приостановил крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод. Повторное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции и Сирии около 13:30. Подземные толчки фиксировали в центральной части страны, в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине двух километров. Также сообщалось о новом землетрясении в Сирии, подземные толчки ощущались в Дамаске, Латакии и других районах страны.В свою очередь сейсмологический центр Кандилли в понедельник сообщил о фиксации землетрясения магнитудой 4,2 на юго-востоке Турции. Эпицентр находился в провинции Малатья, которая ранее пострадала от ночного землетрясения.Ранее эксперты рассказали, ждать ли Крыму и на Кубани толчков в связи с сейсмической активностью в Турции 6 февраля Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение в Турции и Сирии глазами очевидцев Военные России помогают ликвидировать последствия землетрясения в СирииЗемлетрясение магнитудой 5,4 произошло в Казахстане

https://crimea.ria.ru/20230206/krymskie-seysmologi-znali-o-priblizhenii-zemletryaseniya-v-turtsii-1126816749.html

https://crimea.ria.ru/20230206/ekho-zemletryaseniy-v-turtsii-v-krymu-zafiksirovany-tolchki-1126815022.html

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Анна Петрова

землетрясение в турции и сирии, турция, крым, сирия, землетрясение, общество, в мире, мнения, юрий вольфман, кфу (крымский федеральный университет)