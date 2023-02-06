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В Турцию вылетели спасатели из России - РИА Новости Крым, 06.02.2023
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В Турцию вылетели спасатели из России
В Турцию вылетели спасатели из России - РИА Новости Крым, 06.02.2023
В Турцию вылетели спасатели из России
В Турцию для ликвидации последствий землетрясения вылетел первый самолет с российскими спасателями, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 06.02.2023
2023-02-06T21:13
2023-02-06T21:16
турция
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
землетрясение в турции и сирии
происшествия
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землетрясение
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Турцию для ликвидации последствий землетрясения вылетел первый самолет с российскими спасателями, пишет РИА Новости.Отмечается, что самолет Ан-148 вылетел из аэропорта Жуковский. На его борту также находится замглавы МЧС Александр Чуприян. К отправке в зону чрезвычайной ситуации готовятся еще два борта со специалистами из России. Также один Ил-76 планируют направить в Сирию.В пресс-службе ведомства ранее сообщили о готовности к вылету в Турцию специалистов на двух самолета Ил-76 МЧС России. По поручению главы МЧС Александра Куренкова в готовность привели 100 специалистов аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".В понедельник президент России Владимир Путин выразил лидерам Турции и Сирии Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду соболезнования в связи с мощным землетрясением и заявил, что страна готова оказать необходимую помощь в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.Позже министр обороны России Сергей Шойгу дал указания командующему российской группировки войск (сил) в Сирии оказать помощь в ликвидации последствий стихии на территории Сирии. Из числа военнослужащих российской группировки сформированы 10 сводных отрядов. Они приступили к разбору завалов, поиску пострадавших и оказанию им медицинской помощи в районах, подвергшихся наибольшему разрушению.В понедельник в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, погибли 1 651 человек, ранены 11 119. Подземные толчки привели к масштабным разрушениям в ряде городов. В результате ЧП в разных городах страны обрушились 3 471 здание.Кроме того, разрушения зафиксированы в нескольких регионах Сирии. Там, по последним данным, погибли 538 человек и пострадали 1326. Подземные толчки также ощутили и в столице Ливана Бейруте.Повторное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции и Сирии около 13:30. Подземные толчки фиксировали в центральной части страны, в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине двух километров. Также сообщалось о новом землетрясении в Сирии, подземные толчки ощущались в Дамаске, Латакии и других районах страны.Читайте также на РИА Новости Крым:"Запрограммированное" землетрясение: возможно ли это – мнение ученогоКрымские сейсмологи знали о приближении землетрясения в ТурцииЭхо землетрясений в Турции: в Крыму зафиксированы толчки
https://crimea.ria.ru/20230206/voennye-rossii-pomogayut-likvidirovat-posledstviya-zemletryaseniya-v-sirii-1126817343.html
https://crimea.ria.ru/20230206/v-turtsii-proizoshlo-novoe-zemletryasenie-1126807553.html
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турция, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), землетрясение в турции и сирии, происшествия, в мире, новости, общество, землетрясение, россия
В Турцию вылетели спасатели из России

Самолет с замглавы МЧС России вылетел в Турцию для ликвидации последствий землетрясения

21:13 06.02.2023 (обновлено: 21:16 06.02.2023)
 
© AAREF WATAD / AFPПоследствия землетрясения в сирийской провинции Идлиб на границе с Турцией
Последствия землетрясения в сирийской провинции Идлиб на границе с Турцией
© AAREF WATAD / AFP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Турцию для ликвидации последствий землетрясения вылетел первый самолет с российскими спасателями, пишет РИА Новости.
Отмечается, что самолет Ан-148 вылетел из аэропорта Жуковский. На его борту также находится замглавы МЧС Александр Чуприян. К отправке в зону чрезвычайной ситуации готовятся еще два борта со специалистами из России.
Также один Ил-76 планируют направить в Сирию.
В пресс-службе ведомства ранее сообщили о готовности к вылету в Турцию специалистов на двух самолета Ил-76 МЧС России. По поручению главы МЧС Александра Куренкова в готовность привели 100 специалистов аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".
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Позже министр обороны России Сергей Шойгу дал указания командующему российской группировки войск (сил) в Сирии оказать помощь в ликвидации последствий стихии на территории Сирии. Из числа военнослужащих российской группировки сформированы 10 сводных отрядов. Они приступили к разбору завалов, поиску пострадавших и оказанию им медицинской помощи в районах, подвергшихся наибольшему разрушению.
В понедельник в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, погибли 1 651 человек, ранены 11 119. Подземные толчки привели к масштабным разрушениям в ряде городов. В результате ЧП в разных городах страны обрушились 3 471 здание.
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Кроме того, разрушения зафиксированы в нескольких регионах Сирии. Там, по последним данным, погибли 538 человек и пострадали 1326. Подземные толчки также ощутили и в столице Ливана Бейруте.
Повторное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции и Сирии около 13:30. Подземные толчки фиксировали в центральной части страны, в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине двух километров. Также сообщалось о новом землетрясении в Сирии, подземные толчки ощущались в Дамаске, Латакии и других районах страны.
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