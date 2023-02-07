https://crimea.ria.ru/20230207/chto-delat-pri-zemletryasenii-v-dome-na-ulitse-ili-pod-zavalami-1126830074.html

Что делать при землетрясении: в доме, на улице или под завалами

Что делать при землетрясении: в доме, на улице или под завалами - РИА Новости Крым, 07.02.2023

Что делать при землетрясении: в доме, на улице или под завалами

Сохранять спокойствие, собрать документы, необходимые лекарства и выйти из дома или другого помещения на открытое пространство, подальше от зданий. Если выход... РИА Новости Крым, 07.02.2023

2023-02-07T13:42

2023-02-07T13:42

2023-02-07T14:37

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

землетрясение

общество

безопасность

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

игорь калинюк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Сохранять спокойствие, собрать документы, необходимые лекарства и выйти из дома или другого помещения на открытое пространство, подальше от зданий. Если выход по какой-то причине отрезан – встать в дверной проем или образованный несущими стенами угол. Правила поведения в случае землетрясения перечислил в эфире радио "Спутник в Крыму" замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ им. В.И. Вернадского.Сейсмолог привел пример знакомых, которые находились в Турции в момент землетрясения. Они собрали документы, необходимый минимум вещей и на машине выехали из города на открытую местность. Подождали порядка 40 минут, пока прошли основные толчки, и вернулись.Калинюк напомнил, что после основных толчков следуют так называемые афтершоки, которые могут быть не менее разрушительными. По этой причине в целях безопасности не следует слишком скоро возвращаться в город.Однако в Турции произошел несколько иной сценарий: после афтершоков последовал еще один сильный толчок. Фактически произошло еще одно землетрясение. Предугадать, как именно будут разворачиваться события невозможно, поэтому надо быть начеку, резюмировал эксперт.Правила поведения при землетрясении от МЧС РоссииЕсли толчки застали человека в помещении- Нужно как можно скорее покинуть здание и оказаться на улице, желательно подальше от сооружений;- не пытайтесь укрыться в подвалах, подземных переходах и тоннелях – перекрытия могут обрушиться;- если выбраться не удается – обвалилась лестница, завалило выход – встаньте в дверном проеме, в углу, который образуется капитальными стенами, укройтесь под столом или под кроватью;- держитесь подальше от окон, они могут не выдержать вибрации и вас поранит осколками стекол;- нельзя пользоваться лифтами – они в любой момент могут выйти из строя;- не пользуйтесь спичками, свечами и зажигалками: из-за утечки газа может произойти взрыв;Если человек оказался под завалом:- не паникуйте – без воды и пищи можно продержаться достаточно долго, ждите помощи;- ищите одежду или одеяла - они помогут согреться;- подайте голос, возможно, рядом есть люди.Что делать после землетрясения:- осмотрите себя и окружающих на предмет ран;- помогите выбраться людям из-под легкоустранимых завалов;- помогите успокоиться детям, травмированным и пожилым;- не пользуйтесь телефоном без крайней нужды - не перегружайте связь.Накануне понедельник утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Разрушены тысячи зданий и объектов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. После этого в течение дня сейсмологи фиксировали еще десятки афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7.Отголоски мощного землетрясения в Турции дошли до Крыма и Сочи. При этом в региональном главке МЧС заверили, что угрозы для жизни и здоровья людей на полуострове нет.По последним данным, число жертв мощного землетрясения в Турции возросло до 3381, пострадали 20 436 человек. В Сирии погибли более 700 человек, пострадали свыше 1430. Поисково-спасательные операции продолжаются.Читайте также на РИА Новости Крым:В Центральной Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,6Крымские сейсмологи знали о приближении землетрясения в ТурцииРоссийские военные и МЧС помогают Турции и Сирии после землетрясения

https://crimea.ria.ru/20230207/1126823571.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, землетрясение, общество, безопасность, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), игорь калинюк