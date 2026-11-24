https://crimea.ria.ru/20261124/taran-es-i-nato-chto-delayut-ukraintsy-v-afrike-i-k-chemu-gotovyatsya-1161342296.html
Таран ЕС и НАТО: что делают украинцы в Африке и к чему готовятся
Таран ЕС и НАТО: что делают украинцы в Африке и к чему готовятся - РИА Новости Крым, 24.11.2026
Таран ЕС и НАТО: что делают украинцы в Африке и к чему готовятся
Запад начал готовить из украицев боевиков для осуществления терактов в разных точках мира, в том числе в Африке, где террористы из Украины сегодня... РИА Новости Крым, 24.11.2026
2026-11-24T21:57
2026-11-24T21:57
2026-11-24T21:57
юрий светов
мнения
украина
коллективный запад
африка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Запад начал готовить из украицев боевиков для осуществления терактов в разных точках мира, в том числе в Африке, где террористы из Украины сегодня активизировались. Таким образом, 800-тысячная украинская армия, финансировать которую потребовал Киев, станет тараном ЕС и НАТО для выполнения в их интересах задач, на которые не пошлют европейцев. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог и журналист Юрий Светов.Накануне посольство Ливии в Нидерландах сообщило о подготовке иска против Украины в Международный суд ООН в связи с ударами по порту Бенгази, где были ранены мирные люди и нанесен материальный ущерб. Ранее зампредседателя президентского совета Ливии Муса аль-Куни назвал действия Украины, заявившей об ответственности за теракт в порту Бенгази, равносильными объявлению войны ливийскому государству. "Мы возлагаем на украинскую сторону всю полноту ответственности за эти террористические действия, которые <...> Владимир Зеленский признал", – сказал ливийский политик, призвав мировое сообщество признать Зеленского террористом.В качестве аргумента Светов привел действия ООН в ответ на неоднократные заявления России об откровенно террористических актах ВСУ на территории РФ, оставшиеся без должной реакции со стороны международной организаций.Что значит для ООН саммит в Шэньчжэне"Нам все время говорят, как бы не спровоцировать Россию... Но нас провоцируют каждый день. И только жесткий ответ может привести к каким-то результатам", – отметил гость эфира.Светов убежден, что атака украинских боевиков в Ливии является важным сигналом о том, к чему на самом деле здесь готовится Киев и его "партнеры" и зачем на самом деле Украине 800-тысячная армия, на которую он требует сегодня финансирование у Запада.По мнению эксперта, когда конфликт на Украине завершится, эта новая 800-тысячная украинская армия станет тараном Европейского союза и НАТО и будет выполнять те задачи, которые не способны выполнять европейцы.А оттачивать навыки осуществления террористических операций украинские боевики будут в том числе в Африке, что уже происходит и обещает продолжиться, учитывая стремление Запада руками украинских террористов устанавливать свои порядки на этом континенте, подчеркнул Светов.В начале ноября агентство AFP со ссылкой на высокопоставленный источник в Киеве сообщило, что Украина требует от западных партнеров деньги на содержание 800-тысячной армии на 10 лет вперед.В октябре глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Африканский корпус Минобороны России помогает государствам саванного региона Африки противостоять угрозам безопасности в условиях, когда западные страны используют военных из Украины для диверсий против африканских партнеров Москвы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Африка важна для победы над Западом и достижения целей РоссииАфриканские элиты поверили в Россию – экспертРоссия – мое развитие: как студент-африканец нашел себя в Крыму
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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юрий светов, мнения, украина, коллективный запад, африка
Таран ЕС и НАТО: что делают украинцы в Африке и к чему готовятся
Запад начал взращивать из украинских военных боевиков для терактов по всему миру – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым.
Запад начал готовить из украицев боевиков для осуществления терактов в разных точках мира, в том числе в Африке, где террористы из Украины сегодня активизировались. Таким образом, 800-тысячная украинская армия, финансировать которую потребовал Киев, станет тараном ЕС и НАТО для выполнения в их интересах задач, на которые не пошлют европейцев. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил политолог и журналист Юрий Светов.
Накануне посольство Ливии в Нидерландах сообщило о подготовке иска против Украины в Международный суд ООН в связи с ударами по порту Бенгази, где были ранены мирные люди и нанесен материальный ущерб. Ранее зампредседателя президентского совета Ливии Муса аль-Куни назвал действия Украины, заявившей об ответственности за теракт в порту Бенгази, равносильными объявлению войны ливийскому государству. "Мы возлагаем на украинскую сторону всю полноту ответственности за эти террористические действия, которые <...> Владимир Зеленский признал", – сказал ливийский политик, призвав мировое сообщество признать Зеленского террористом.
По мнению Светова, на этот призыв адекватного ответа из ООН сегодня не последует. "Что от этого будет? Что ООН сделает? Она через два месяца назначит заседание, на котором обсудит что-нибудь и кого-то, может быть, пожурит", – сказал эксперт.
В качестве аргумента Светов привел действия ООН в ответ на неоднократные заявления России об откровенно террористических актах ВСУ на территории РФ, оставшиеся без должной реакции со стороны международной организаций.
"Нам все время говорят, как бы не спровоцировать Россию... Но нас провоцируют каждый день. И только жесткий ответ может привести к каким-то результатам", – отметил гость эфира.
Светов убежден, что атака украинских боевиков в Ливии является важным сигналом о том, к чему на самом деле здесь готовится Киев и его "партнеры" и зачем на самом деле Украине 800-тысячная армия, на которую он требует сегодня финансирование у Запада.
"Вся армия Франции, страны с населением 70 миллионов человек, насчитывает 227 тысяч. А Украина, на которой осталось около 22 миллионов, 800 тысяч хочет иметь армию. Вот эта армия будет выполнять те задачи, пример которых она продемонстрировала в Ливии", – сказал политолог.
По мнению эксперта, когда конфликт на Украине завершится, эта новая 800-тысячная украинская армия станет тараном Европейского союза и НАТО и будет выполнять те задачи, которые не способны выполнять европейцы.
А оттачивать навыки осуществления террористических операций украинские боевики будут в том числе в Африке, что уже происходит и обещает продолжиться, учитывая стремление Запада руками украинских террористов устанавливать свои порядки на этом континенте, подчеркнул Светов.
"Ливия страна разделенная, и в одной из частей базируются украинцы. И вот в Триполи они показали свои возможности атаковать на африканском континенте", – подытожил эксперт.
В начале ноября агентство AFP со ссылкой на высокопоставленный источник в Киеве сообщило, что Украина требует от западных партнеров деньги на содержание 800-тысячной армии на 10 лет вперед.
В октябре глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Африканский корпус Минобороны России помогает государствам саванного региона Африки противостоять угрозам безопасности в условиях, когда западные страны используют военных из Украины для диверсий против африканских партнеров Москвы.
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