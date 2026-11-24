https://crimea.ria.ru/20261124/taran-es-i-nato-chto-delayut-ukraintsy-v-afrike-i-k-chemu-gotovyatsya-1161342296.html

Таран ЕС и НАТО: что делают украинцы в Африке и к чему готовятся

Таран ЕС и НАТО: что делают украинцы в Африке и к чему готовятся - РИА Новости Крым, 24.11.2026

Таран ЕС и НАТО: что делают украинцы в Африке и к чему готовятся

Запад начал готовить из украицев боевиков для осуществления терактов в разных точках мира, в том числе в Африке, где террористы из Украины сегодня... РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T21:57

2026-11-24T21:57

2026-11-24T21:57

юрий светов

мнения

украина

коллективный запад

африка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Запад начал готовить из украицев боевиков для осуществления терактов в разных точках мира, в том числе в Африке, где террористы из Украины сегодня активизировались. Таким образом, 800-тысячная украинская армия, финансировать которую потребовал Киев, станет тараном ЕС и НАТО для выполнения в их интересах задач, на которые не пошлют европейцев. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог и журналист Юрий Светов.Накануне посольство Ливии в Нидерландах сообщило о подготовке иска против Украины в Международный суд ООН в связи с ударами по порту Бенгази, где были ранены мирные люди и нанесен материальный ущерб. Ранее зампредседателя президентского совета Ливии Муса аль-Куни назвал действия Украины, заявившей об ответственности за теракт в порту Бенгази, равносильными объявлению войны ливийскому государству. "Мы возлагаем на украинскую сторону всю полноту ответственности за эти террористические действия, которые <...> Владимир Зеленский признал", – сказал ливийский политик, призвав мировое сообщество признать Зеленского террористом.В качестве аргумента Светов привел действия ООН в ответ на неоднократные заявления России об откровенно террористических актах ВСУ на территории РФ, оставшиеся без должной реакции со стороны международной организаций.Что значит для ООН саммит в Шэньчжэне"Нам все время говорят, как бы не спровоцировать Россию... Но нас провоцируют каждый день. И только жесткий ответ может привести к каким-то результатам", – отметил гость эфира.Светов убежден, что атака украинских боевиков в Ливии является важным сигналом о том, к чему на самом деле здесь готовится Киев и его "партнеры" и зачем на самом деле Украине 800-тысячная армия, на которую он требует сегодня финансирование у Запада.По мнению эксперта, когда конфликт на Украине завершится, эта новая 800-тысячная украинская армия станет тараном Европейского союза и НАТО и будет выполнять те задачи, которые не способны выполнять европейцы.А оттачивать навыки осуществления террористических операций украинские боевики будут в том числе в Африке, что уже происходит и обещает продолжиться, учитывая стремление Запада руками украинских террористов устанавливать свои порядки на этом континенте, подчеркнул Светов.В начале ноября агентство AFP со ссылкой на высокопоставленный источник в Киеве сообщило, что Украина требует от западных партнеров деньги на содержание 800-тысячной армии на 10 лет вперед.В октябре глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Африканский корпус Минобороны России помогает государствам саванного региона Африки противостоять угрозам безопасности в условиях, когда западные страны используют военных из Украины для диверсий против африканских партнеров Москвы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Африка важна для победы над Западом и достижения целей РоссииАфриканские элиты поверили в Россию – экспертРоссия – мое развитие: как студент-африканец нашел себя в Крыму

украина

африка

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юрий светов, мнения, украина, коллективный запад, африка