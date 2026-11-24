https://crimea.ria.ru/20261124/v-rossii-zafiksirovan-rost-zabolevaemosti-vnebolnichnymi-pnevmoniyami-1161341375.html
В России зафиксирован рост заболеваемости внебольничными пневмониями
В России зафиксирован рост заболеваемости внебольничными пневмониями - РИА Новости Крым, 24.11.2026
В России зафиксирован рост заболеваемости внебольничными пневмониями
В России за неделю заболеваемость гриппом увеличилась в два раза, выросла доля госпитализированных. Фиксируется также рост заболеваемости внебольничными... РИА Новости Крым, 24.11.2026
2026-11-24T19:46
2026-11-24T19:46
2026-11-24T19:46
роспотребнадзор
орви
грипп
коронавирус
пневмония
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/19/1158797841_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3e69b0274009017027ce77ed88763948.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В России за неделю заболеваемость гриппом увеличилась в два раза, выросла доля госпитализированных. Фиксируется также рост заболеваемости внебольничными пневмониями, сообщает Роспотребнадзор в своем канале в МАКС.По данным ведомства, заболеваемость гриппом увеличилась в два раза, но пока сохраняется на низком уровне. При этом выросла доля госпитализированных с гриппом. Среди выявленных штаммов – свиной грипп, "гонконгский грипп", гриппы B и C.В регионах России продолжается вакцинация против гриппа. На сегодня привиты более 51,8 миллиона человек. Регионам поручено ускорить темпы прививочной кампании и приступить к ее завершению.Ранее сообщалось, что три школы в Симферополе и Симферопольском районе закрыли на карантин из-за выявления случаев пневмонии. Из-за ОРВИ в республике закрыты 24 класса в школах и 12 групп в детсадах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При входе в детсады у детей и взрослых будут измерять температуруВ Крыму выросла заболеваемость гриппом и ОРВИВ Крыму на карантин из-за ОРВИ закрыты 19 классов в пяти школах
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/19/1158797841_212:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_da3146b9a2a492541f3db877aceaaa74.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роспотребнадзор, орви, грипп, коронавирус, пневмония
В России зафиксирован рост заболеваемости внебольничными пневмониями
В России зафиксирован рост заболеваемости внебольничными пневмониями и гриппом
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В России за неделю заболеваемость гриппом увеличилась в два раза, выросла доля госпитализированных. Фиксируется также рост заболеваемости внебольничными пневмониями, сообщает Роспотребнадзор в своем канале в МАКС.
"На 47-й неделе зарегистрировано более 698 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Заболеваемость выросла на 15% по сравнению с предыдущей неделей преимущественно за счет детей школьного возраста", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, заболеваемость гриппом увеличилась в два раза, но пока сохраняется на низком уровне. При этом выросла доля госпитализированных с гриппом. Среди выявленных штаммов – свиной грипп, "гонконгский грипп", гриппы B и C.
"Также отмечается сезонный рост заболеваемости внебольничными пневмониями, соответствующий средним многолетним значениям", – рассказали в Роспотребнадзоре.
В регионах России продолжается вакцинация против гриппа. На сегодня привиты более 51,8 миллиона человек. Регионам поручено ускорить темпы прививочной кампании и приступить к ее завершению.
Ранее сообщалось, что три школы в Симферополе и Симферопольском районе закрыли на карантин
из-за выявления случаев пневмонии. Из-за ОРВИ в республике закрыты 24 класса в школах и 12 групп в детсадах.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: