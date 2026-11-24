https://crimea.ria.ru/20261124/v-rossii-zafiksirovan-rost-zabolevaemosti-vnebolnichnymi-pnevmoniyami-1161341375.html

В России зафиксирован рост заболеваемости внебольничными пневмониями

В России зафиксирован рост заболеваемости внебольничными пневмониями - РИА Новости Крым, 24.11.2026

В России зафиксирован рост заболеваемости внебольничными пневмониями

В России за неделю заболеваемость гриппом увеличилась в два раза, выросла доля госпитализированных. Фиксируется также рост заболеваемости внебольничными... РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T19:46

2026-11-24T19:46

2026-11-24T19:46

роспотребнадзор

орви

грипп

коронавирус

пневмония

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В России за неделю заболеваемость гриппом увеличилась в два раза, выросла доля госпитализированных. Фиксируется также рост заболеваемости внебольничными пневмониями, сообщает Роспотребнадзор в своем канале в МАКС.По данным ведомства, заболеваемость гриппом увеличилась в два раза, но пока сохраняется на низком уровне. При этом выросла доля госпитализированных с гриппом. Среди выявленных штаммов – свиной грипп, "гонконгский грипп", гриппы B и C.В регионах России продолжается вакцинация против гриппа. На сегодня привиты более 51,8 миллиона человек. Регионам поручено ускорить темпы прививочной кампании и приступить к ее завершению.Ранее сообщалось, что три школы в Симферополе и Симферопольском районе закрыли на карантин из-за выявления случаев пневмонии. Из-за ОРВИ в республике закрыты 24 класса в школах и 12 групп в детсадах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При входе в детсады у детей и взрослых будут измерять температуруВ Крыму выросла заболеваемость гриппом и ОРВИВ Крыму на карантин из-за ОРВИ закрыты 19 классов в пяти школах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, орви, грипп, коронавирус, пневмония