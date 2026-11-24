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Команда Трампа закручивает гайки в отношении Израиля – эксперт
Команда Трампа закручивает гайки в отношении Израиля – эксперт - РИА Новости Крым, 24.11.2026
Команда Трампа закручивает гайки в отношении Израиля – эксперт
На фоне роста антиизраильских настроений в США спецпосланник главы Белого дома Джаред Кушнер призвал Тель-Авив не устраивать новую эскалацию на Ближнем Востоке, РИА Новости Крым, 24.11.2026
2026-11-24T20:52
2026-11-24T20:52
2026-11-24T20:52
малек дудаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. На фоне роста антиизраильских настроений в США спецпосланник главы Белого дома Джаред Кушнер призвал Тель-Авив не устраивать новую эскалацию на Ближнем Востоке, дабы не превратиться в "мирового изгоя". Об этом пишет политолог-американист Малек Дудаков в своем канале в МАКС.Как отметил эксперт, перед выборами в Конгресс Белый дом уже объявил о прекращении выделения военных траншей Израилю в 4 миллиарда долларов ежегодно, которые шли на закупку американских вооружений. Это примерно 8% от всего бюджета ЦАХАЛ, который составляет 50 миллиардов долларов в год.Политолог указал, что левое крыло Демократической партии выступает за объявление санкций и военного эмбарго против Израиля. Поэтому команда президента США Дональда Трампа пытается хотя бы чего-то достичь в следующие полтора месяца до начала работы нового созыва Конгресса под контролем демократов, заключил американист.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Конфликт вокруг Ирана рискует выйти на новый виток – мнение США не будут применять ядерное оружие против Ирана – Трамп Что изменят на Ближнем Востоке выборы в Израиле – мнение
сша
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малек дудаков, сша, израиль, джаред кушнер, политика, ближний восток, мнения
Команда Трампа закручивает гайки в отношении Израиля – эксперт
Кушнер призвал Израиль не устраивать новую эскалацию – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. На фоне роста антиизраильских настроений в США спецпосланник главы Белого дома Джаред Кушнер призвал Тель-Авив не устраивать новую эскалацию на Ближнем Востоке, дабы не превратиться в "мирового изгоя". Об этом пишет политолог-американист Малек Дудаков в своем канале в МАКС.
Как отметил эксперт, перед выборами в Конгресс Белый дом уже объявил о прекращении выделения военных траншей Израилю в 4 миллиарда долларов ежегодно, которые шли на закупку американских вооружений. Это примерно 8% от всего бюджета ЦАХАЛ, который составляет 50 миллиардов долларов в год.
"Команда Трампа стала закручивать гайки в отношении Израиля не от хорошей жизни. Рост антиизраильских настроений стал одной из причин победы демократов на недавних выборах, особенно левых. Новый Конгресс будет создавать много проблем для лоббистов Израиля", - убежден Дудаков.
Политолог указал, что левое крыло Демократической партии выступает за объявление санкций и военного эмбарго против Израиля. Поэтому команда президента США Дональда Трампа пытается хотя бы чего-то достичь в следующие полтора месяца до начала работы нового созыва Конгресса под контролем демократов, заключил американист.
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