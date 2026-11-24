https://crimea.ria.ru/20261124/komanda-trampa-zakruchivaet-gayki-v-otnoshenii-izrailya--ekspert-1161336978.html

Команда Трампа закручивает гайки в отношении Израиля – эксперт

Команда Трампа закручивает гайки в отношении Израиля – эксперт - РИА Новости Крым, 24.11.2026

Команда Трампа закручивает гайки в отношении Израиля – эксперт

На фоне роста антиизраильских настроений в США спецпосланник главы Белого дома Джаред Кушнер призвал Тель-Авив не устраивать новую эскалацию на Ближнем Востоке, РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T20:52

2026-11-24T20:52

2026-11-24T20:52

малек дудаков

сша

израиль

джаред кушнер

политика

ближний восток

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. На фоне роста антиизраильских настроений в США спецпосланник главы Белого дома Джаред Кушнер призвал Тель-Авив не устраивать новую эскалацию на Ближнем Востоке, дабы не превратиться в "мирового изгоя". Об этом пишет политолог-американист Малек Дудаков в своем канале в МАКС.Как отметил эксперт, перед выборами в Конгресс Белый дом уже объявил о прекращении выделения военных траншей Израилю в 4 миллиарда долларов ежегодно, которые шли на закупку американских вооружений. Это примерно 8% от всего бюджета ЦАХАЛ, который составляет 50 миллиардов долларов в год.Политолог указал, что левое крыло Демократической партии выступает за объявление санкций и военного эмбарго против Израиля. Поэтому команда президента США Дональда Трампа пытается хотя бы чего-то достичь в следующие полтора месяца до начала работы нового созыва Конгресса под контролем демократов, заключил американист.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Конфликт вокруг Ирана рискует выйти на новый виток – мнение США не будут применять ядерное оружие против Ирана – Трамп Что изменят на Ближнем Востоке выборы в Израиле – мнение

сша

израиль

ближний восток

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

малек дудаков, сша, израиль, джаред кушнер, политика, ближний восток, мнения