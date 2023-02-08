https://crimea.ria.ru/20230208/novye-zemletryaseniya-v-turtsii-chto-izvestno-1126849010.html

Новые землетрясения в Турции: что известно

Новые землетрясения в Турции: что известно - РИА Новости Крым, 08.02.2023

Новые землетрясения в Турции: что известно

Утром в среду в центральной части Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 4,6, еще более мощные толчки произошли спустя несколько часов. Об этом... РИА Новости Крым, 08.02.2023

2023-02-08T11:49

2023-02-08T11:49

2023-02-08T11:50

турция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев — РИА Новости Крым. Утром в среду в центральной части Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 4,6, еще более мощные толчки произошли спустя несколько часов. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Новые толчкиПо данным центра, первое землетрясение зафиксировано в 05.52 (08.52 по мск). Толчки произошли в 58 километрах к северо-западу от Кахраманмараша — города, ставшего эпицентром предыдущего разрушительного землетрясения. Вслед за первым утренним толчком на территории Турции произошли еще семь — магнитудой от 2,5 и до 4,4.Еще одно землетрясение зафиксировано в этом же районе страны в среду в 10.48 по местному времени. Очаг залегал на глубине 40 километров.Число жертв растетКак заявило в среду турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС, число погибших при землетрясении в стране выросло до 7 108."По последним данным, 7108 стали жертвами землетрясения, число раненых — 40 910", — цитирует сообщение РИА Новости.Ранее сообщалось о 6 234 погибших и 37 011 раненых. Разрушительное землетрясение на юго-востоке Турции магнитудой 7,7 произошло 6 февраля. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Разрушены тысячи зданий и объектов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. После этого в течение дня сейсмологи фиксировали еще десятки афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7. В Сирии, по данным Красного Креста, жертвами стихии стали более 1,5 тысячи человек и порядка 3,5 тысячи получили ранения. Российские военные и спасатели отправились на помощь в обе пострадавшие страны и уже приступили к поисково-спасательным операциям. Во вторник, 7 января, Духовное управление мусульман Крыма объявило о начале сбора гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии. Читайте также на РИА Новости Крым:Это наш долг: мусульмане Крыма рассказали о помощи пострадавшим в ТурцииЗемлетрясение в Крыму: может ли трагедия Турции произойти на полуостровеЧто делать при землетрясении: в доме, на улице или под завалами

https://crimea.ria.ru/20230208/chislo-zhertv-zemletryaseniya-v-turtsii-vyroslo-do-6234-chelovek-1126843452.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, землетрясение в турции и сирии, землетрясение, происшествия, в мире, новости, общество