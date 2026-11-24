https://crimea.ria.ru/20261124/v-krymu-zapuskayut-masshtabnye-sorevnovaniya-dlya-molodezhi-1161354380.html

В Крыму запускают масштабные соревнования для молодежи

В Крыму запускают масштабные соревнования для молодежи - РИА Новости Крым, 24.11.2026

В Крыму запускают масштабные соревнования для молодежи

Общественная палата (ОП) Крыма совместно с министерством спорта республики организуют масштабные соревнования - серию турниров для молодежи. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T21:45

2026-11-24T21:45

2026-11-24T21:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости Крым. Общественная палата (ОП) Крыма совместно с министерством спорта республики организуют масштабные соревнования - серию турниров для молодежи. Об этом сообщили в ОП региона.Состязания пройдут по трем направлениям: мини-футболу, волейболу и баскетболу. Турниры продлятся несколько месяцев, добавили в ОП.Инициатива проведения соревнований исходила от членов комиссии по массовому спорту. Ответственными от Общественной палаты за организацию выступают председатель комиссии Андрей Шарков и Александра Федяй, обозначено в сообщении.Ранее во вторник в пресс-службе минспорта республики сообщали, что в Крыму откроется Демонстрационно-просветительский центр (ДПЦ) Паралимпийского комитета России, который поможет ветеранам специальной военной операции найти себя в адаптивном спорте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В "Артеке" обновили спортивные площадки двух детских лагерейОсознанный патриотизм: как воспитывают молодежь в КрымуКомплексная реабилитация: какие программы для бойцов СВО есть в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, спорт, общественная палата крыма, илья казаков, молодежь