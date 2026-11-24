https://crimea.ria.ru/20261124/kak-prodvigaetsya-rekonstruktsiya-ochistnykh-sooruzheniy-v-forose-1161350449.html
Как продвигается реконструкция очистных сооружений в Форосе
Как продвигается реконструкция очистных сооружений в Форосе - РИА Новости Крым, 24.11.2026
Как продвигается реконструкция очистных сооружений в Форосе
Работы по реконструкции канализационных очистных сооружений (КОС) в крымском поселке Форос выполнены на 74%. Об этом сообщили в правительстве Крыма. РИА Новости Крым, 24.11.2026
2026-11-24T20:22
2026-11-24T20:22
2026-11-24T20:22
форос
канализационные очистные сооружения «южные»
очистные сооружения
новости крыма
жкх крыма и севастополя
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111222/74/1112227430_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_310ea7a40cf3130e906c1b48f91539d0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Работы по реконструкции канализационных очистных сооружений (КОС) в крымском поселке Форос выполнены на 74%. Об этом сообщили в правительстве Крыма."В Форосе продолжается масштабная реконструкция КОС, готовность объекта достигла 74%. Запущена временная линия очистки, активно возводятся основные технологические блоки и подпорные стены", - говорится в сообщении.В правительстве уточнили, что после завершения работ производительность сооружения составит 5 тысяч кубических метров в сутки.Кроме того, в Кацивели ведется строительство нового комплекса КОС с глубоководным выпуском. Для обеспечения надежности сооружений ведется корректировка проектной документации объектов с учетом реальной обстановки на местности.Ранее сообщалось, что канализационные очистные сооружения в Форосе планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Форосе начнут эксплуатацию 15 водных скважин и один объект КОС в этом годуЖКХ в Крыму и Севастополе: как обновляют сетиКак в Крыму строят объекты по госпрограмме
форос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111222/74/1112227430_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b4f45632a865bd929666fab9a5fad33e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
форос, канализационные очистные сооружения «южные», очистные сооружения, новости крыма, жкх крыма и севастополя
Как продвигается реконструкция очистных сооружений в Форосе
Реконструкция канализационных очистных сооружений в Форосе выполнена на 74%
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Работы по реконструкции канализационных очистных сооружений (КОС) в крымском поселке Форос выполнены на 74%. Об этом сообщили в правительстве Крыма.
"В Форосе продолжается масштабная реконструкция КОС, готовность объекта достигла 74%. Запущена временная линия очистки, активно возводятся основные технологические блоки и подпорные стены", - говорится в сообщении.
В правительстве уточнили, что после завершения работ производительность сооружения составит 5 тысяч кубических метров в сутки.
Кроме того, в Кацивели ведется строительство нового комплекса КОС с глубоководным выпуском. Для обеспечения надежности сооружений ведется корректировка проектной документации объектов с учетом реальной обстановки на местности.
"Мы приняли решение доработать проекты инженерной защиты, чтобы исключить любые риски… Нам важно получить не просто формально сданные объекты, а по-настоящему надежные сооружения, которые прослужат десятилетиями", - отметил замредседателя Совета министров РК Николай Воробьев.
Ранее сообщалось, что канализационные очистные сооружения в Форосе планируется ввести
в эксплуатацию в 2027 году.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: