https://crimea.ria.ru/20261124/kak-prodvigaetsya-rekonstruktsiya-ochistnykh-sooruzheniy-v-forose-1161350449.html

Как продвигается реконструкция очистных сооружений в Форосе

Как продвигается реконструкция очистных сооружений в Форосе - РИА Новости Крым, 24.11.2026

Как продвигается реконструкция очистных сооружений в Форосе

Работы по реконструкции канализационных очистных сооружений (КОС) в крымском поселке Форос выполнены на 74%. Об этом сообщили в правительстве Крыма. РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T20:22

2026-11-24T20:22

2026-11-24T20:22

форос

канализационные очистные сооружения «южные»

очистные сооружения

новости крыма

жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Работы по реконструкции канализационных очистных сооружений (КОС) в крымском поселке Форос выполнены на 74%. Об этом сообщили в правительстве Крыма."В Форосе продолжается масштабная реконструкция КОС, готовность объекта достигла 74%. Запущена временная линия очистки, активно возводятся основные технологические блоки и подпорные стены", - говорится в сообщении.В правительстве уточнили, что после завершения работ производительность сооружения составит 5 тысяч кубических метров в сутки.Кроме того, в Кацивели ведется строительство нового комплекса КОС с глубоководным выпуском. Для обеспечения надежности сооружений ведется корректировка проектной документации объектов с учетом реальной обстановки на местности.Ранее сообщалось, что канализационные очистные сооружения в Форосе планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Форосе начнут эксплуатацию 15 водных скважин и один объект КОС в этом годуЖКХ в Крыму и Севастополе: как обновляют сетиКак в Крыму строят объекты по госпрограмме

форос

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2026

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