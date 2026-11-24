https://crimea.ria.ru/20261124/kak-budut-khodit-elektrichki-iz-kryma-na-kuban-i-obratno-25-noyabrya-1161353655.html

Как будут ходить электрички из Крыма на Кубань и обратно 25 ноября

Как будут ходить электрички из Крыма на Кубань и обратно 25 ноября - РИА Новости Крым, 24.11.2026

Как будут ходить электрички из Крыма на Кубань и обратно 25 ноября

В среду, 25 ноября, из Крыма в Тамань и Анапу будут курсировать семь пригородных поездов. В Крым с городов Кубани также запустят семь электричек. Об этом... РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T20:39

2026-11-24T20:39

2026-11-24T20:39

крым

юппк "южная пригородная пассажирская компания"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В среду, 25 ноября, из Крыма в Тамань и Анапу будут курсировать семь пригородных поездов. В Крым с городов Кубани также запустят семь электричек. Об этом сообщили в пресс-службе ЮППК.Из Керчи на станцию Тамань-Пассажирская поезда будут отправляться в 9:10, 12:25, 14:45 и 17:40. Время в пути – 50 минут. В Анапу со станции Керчь - Керчь Южная - Новый парк составы будут выезжать в 6:00, 14:53 и 19:10. На конечную станцию составы прибудут через полтора-два часа.С Тамани в Крым пригородные поезда будут отходить в 9:50, 12:45, 15:40, 19:05. В пути – 50 минут. Из Анапы в Керчь электрички выезжают в 9:18, 12:26, 19:54. Пассажиры прибудут на полуостров через два часа. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов, а также приобрести билеты на действующие маршруты можно в железнодорожных кассах, на сайте перевозчика или в мобильном приложении "В путь – билеты на электрички".Ранее Минтранс России подготовил инструкции по организации перевозок пассажиров и грузов между Краснодарским краем и Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261124/perepravlyat-paromami-iz-kryma-na-materik-budut-tolko-mashiny-priezzhikh-1161342896.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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