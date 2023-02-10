https://crimea.ria.ru/20230210/zhenschina-i-rebenok-v-turetskom-khatae-nashli-tela-dvoikh-rossiyan-1126897972.html

Женщина и ребенок: в турецком Хатае нашли тела двоих россиян

Женщина и ребенок: в турецком Хатае нашли тела двоих россиян - РИА Новости Крым, 10.02.2023

Женщина и ребенок: в турецком Хатае нашли тела двоих россиян

Российские спасатели обнаружили тела женщины и ребенка при поиске семьи россиян на месте обрушения дома в турецком Хатае. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС РИА Новости Крым, 10.02.2023

2023-02-10T10:15

2023-02-10T10:15

2023-02-10T10:19

землетрясение в турции и сирии

турция

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Российские спасатели обнаружили тела женщины и ребенка при поиске семьи россиян на месте обрушения дома в турецком Хатае. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ сообщает РИА Новости.Поиски остальных членов семьи продолжаются.О нахождении в южной провинции Турции четверых россиян ранее сообщили представители экстренных служб. По предварительной информации, под завалами находились две женщины и двое детей из одной семьи. Российские спасатели оперативно выехали на место для поиска соотечественников.По данным правительственного Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, количество погибших в результате произошедшего в стране землетрясения достигло 18 342. Пострадали свыше 74 тысяч человек. Из регионов бедствия эвакуированы 75 780 жителей.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны утром 6 февраля. Оно стало самым сильным с 1939 года. Далее последовали несколько десятков афтершоков, после чего еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки продолжались три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур. В десяти пострадавших от природной катастрофы провинциях введен режим чрезвычайного положения на три месяца.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские сейсмологи знали о приближении землетрясения в ТурцииКак российские военные помогают ликвидировать последствия землетрясенияМощное землетрясение в Турции и Сирии глазами очевидцев

https://crimea.ria.ru/20230209/tektonicheskiy-razlom-krym-mozhet-sdvinutsya-posle-tolchkov-v-turtsii-1126870795.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в турции и сирии, турция, происшествия, в мире, новости