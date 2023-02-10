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Женщина и ребенок: в турецком Хатае нашли тела двоих россиян - РИА Новости Крым, 10.02.2023
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Женщина и ребенок: в турецком Хатае нашли тела двоих россиян
Женщина и ребенок: в турецком Хатае нашли тела двоих россиян - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Женщина и ребенок: в турецком Хатае нашли тела двоих россиян
Российские спасатели обнаружили тела женщины и ребенка при поиске семьи россиян на месте обрушения дома в турецком Хатае. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T10:15
2023-02-10T10:19
землетрясение в турции и сирии
турция
происшествия
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Российские спасатели обнаружили тела женщины и ребенка при поиске семьи россиян на месте обрушения дома в турецком Хатае. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ сообщает РИА Новости.Поиски остальных членов семьи продолжаются.О нахождении в южной провинции Турции четверых россиян ранее сообщили представители экстренных служб. По предварительной информации, под завалами находились две женщины и двое детей из одной семьи. Российские спасатели оперативно выехали на место для поиска соотечественников.По данным правительственного Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, количество погибших в результате произошедшего в стране землетрясения достигло 18 342. Пострадали свыше 74 тысяч человек. Из регионов бедствия эвакуированы 75 780 жителей.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны утром 6 февраля. Оно стало самым сильным с 1939 года. Далее последовали несколько десятков афтершоков, после чего еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки продолжались три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур. В десяти пострадавших от природной катастрофы провинциях введен режим чрезвычайного положения на три месяца.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские сейсмологи знали о приближении землетрясения в ТурцииКак российские военные помогают ликвидировать последствия землетрясенияМощное землетрясение в Турции и Сирии глазами очевидцев
https://crimea.ria.ru/20230209/tektonicheskiy-razlom-krym-mozhet-sdvinutsya-posle-tolchkov-v-turtsii-1126870795.html
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РИА Новости Крым
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землетрясение в турции и сирии, турция, происшествия, в мире, новости
Женщина и ребенок: в турецком Хатае нашли тела двоих россиян

В турецком Хатае после землетрясения нашли тела двоих россиян — женщины и ребенка

10:15 10.02.2023 (обновлено: 10:19 10.02.2023)
 
© Sertac Kayar / SputnikTurkeyПоследствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции
© Sertac Kayar / SputnikTurkey
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Российские спасатели обнаружили тела женщины и ребенка при поиске семьи россиян на месте обрушения дома в турецком Хатае. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ сообщает РИА Новости.
"В ходе аварийно-спасательных работ обнаружены женщина и один ребенок, к сожалению, без признаков жизни", - сказал собеседник агентства в пятницу.
Поиски остальных членов семьи продолжаются.
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О нахождении в южной провинции Турции четверых россиян ранее сообщили представители экстренных служб. По предварительной информации, под завалами находились две женщины и двое детей из одной семьи. Российские спасатели оперативно выехали на место для поиска соотечественников.
По данным правительственного Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, количество погибших в результате произошедшего в стране землетрясения достигло 18 342. Пострадали свыше 74 тысяч человек. Из регионов бедствия эвакуированы 75 780 жителей.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны утром 6 февраля. Оно стало самым сильным с 1939 года. Далее последовали несколько десятков афтершоков, после чего еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки продолжались три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур. В десяти пострадавших от природной катастрофы провинциях введен режим чрезвычайного положения на три месяца.
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