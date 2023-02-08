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Под завалами на юге Турции находится семья россиян с двумя детьми - РИА Новости Крым, 08.02.2023
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Под завалами на юге Турции находится семья россиян с двумя детьми
Под завалами на юге Турции находится семья россиян с двумя детьми - РИА Новости Крым, 08.02.2023
Под завалами на юге Турции находится семья россиян с двумя детьми
Под завалами в одной из южных провинций в Турции находится четверо россиян. На место выехали спасатели. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб... РИА Новости Крым, 08.02.2023
2023-02-08T12:43
2023-02-08T12:55
землетрясение в турции и сирии
турция
происшествия
в мире
общество
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
землетрясение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Под завалами в одной из южных провинций в Турции находится четверо россиян. На место выехали спасатели. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб пишет РИА Новости."Едем в Хатай, предварительно там под завалами четверо россиян", - цитирует информагентство.Как пишет Интерфакс со ссылкой на советника главы МЧС России Данила Мартынова, под завалами – две женщины и двое детей из одной семьи.Число жертв растетПо данным турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС, к среде, 8 февраля, число жертв после разрушительного землетрясения в Турции достигло 7 108. Ранения получили 40 910 человек.Ранее сообщалось о 6 234 погибших и 37 011 раненых.Новые толчкиВ 05.52 (08.52 по мск) в среду в 58 километрах к северо-западу от Кахраманмараша — города, ставшего эпицентром предыдущего разрушительного землетрясения – произошло новое землетрясение магнитудой 4.6 Вслед за первым утренним толчком на территории Турции произошли еще семь — магнитудой от 2,5 и до 4,4.Еще одно землетрясение зафиксировано в этом же районе страны в среду в 10.48 по местному времени. Очаг залегал на глубине 40 километров.Разрушительное землетрясение на юго-востоке Турции магнитудой 7,7 произошло 6 февраля. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Разрушены тысячи зданий и объектов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте.После этого в течение дня сейсмологи фиксировали еще десятки афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7. В Сирии, по данным Красного Креста, жертвами стихии стали более 1,5 тысячи человек и порядка 3,5 тысячи получили ранения.Российские военные и спасатели отправились на помощь в обе пострадавшие страны и уже приступили к поисково-спасательным операциям.Во вторник, 7 января, Духовное управление мусульман Крыма объявило о начале сбора гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Турции и Сирии в моментах: спасение, утрата и чудоЭто наш долг: мусульмане Крыма рассказали о помощи пострадавшим в ТурцииМожет ли трагедия Турции произойти на крымском полуострове
https://crimea.ria.ru/20230206/krymskie-seysmologi-znali-o-priblizhenii-zemletryaseniya-v-turtsii-1126816749.html
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землетрясение в турции и сирии, турция, происшествия, в мире, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, землетрясение
Под завалами на юге Турции находится семья россиян с двумя детьми

Под завалами в Турции оказалась семья россиян с детьми – спасатели выехали на место

12:43 08.02.2023 (обновлено: 12:55 08.02.2023)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЛичные вещи жителей дома, разрушенного в результате землетрясения в сирийском Алеппо
Личные вещи жителей дома, разрушенного в результате землетрясения в сирийском Алеппо - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Под завалами в одной из южных провинций в Турции находится четверо россиян. На место выехали спасатели. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб пишет РИА Новости.
"Едем в Хатай, предварительно там под завалами четверо россиян", - цитирует информагентство.
Как пишет Интерфакс со ссылкой на советника главы МЧС России Данила Мартынова, под завалами – две женщины и двое детей из одной семьи.

"Вчера вечером нам поступила информация, что городе Хатай под завалами находится российская семья, это женщины и двое детей. Мы сразу же связались с турецкими коллегами, так как город Хатай находится от нас в 250 км. Каждый час с ними держим связь. Поэтому нами принято решение выдвинуть резерв туда, они уже находятся рядом. Наши спасатели взяли все необходимое", - сказал он.

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Число жертв растет

По данным турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС, к среде, 8 февраля, число жертв после разрушительного землетрясения в Турции достигло 7 108. Ранения получили 40 910 человек.
Ранее сообщалось о 6 234 погибших и 37 011 раненых.

Новые толчки

В 05.52 (08.52 по мск) в среду в 58 километрах к северо-западу от Кахраманмараша — города, ставшего эпицентром предыдущего разрушительного землетрясения – произошло новое землетрясение магнитудой 4.6 Вслед за первым утренним толчком на территории Турции произошли еще семь — магнитудой от 2,5 и до 4,4.
Еще одно землетрясение зафиксировано в этом же районе страны в среду в 10.48 по местному времени. Очаг залегал на глубине 40 километров.
Разрушительное землетрясение на юго-востоке Турции магнитудой 7,7 произошло 6 февраля. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Разрушены тысячи зданий и объектов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте.
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Как российские военные помогают ликвидировать последствия землетрясенияПо указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу российская группировка войск в Сирии приступила к оказанию помощи в ликвидации последствий произошедшего на территории страны землетрясения. Из числа военнослужащих российской группировки сформированы 10 сводных отрядов.
После этого в течение дня сейсмологи фиксировали еще десятки афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7. В Сирии, по данным Красного Креста, жертвами стихии стали более 1,5 тысячи человек и порядка 3,5 тысячи получили ранения.
Российские военные и спасатели отправились на помощь в обе пострадавшие страны и уже приступили к поисково-спасательным операциям.
Во вторник, 7 января, Духовное управление мусульман Крыма объявило о начале сбора гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии.
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