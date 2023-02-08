https://crimea.ria.ru/20230208/pod-zavalami-na-yuge-turtsii-nakhoditsya-semya-rossiyan-s-dvumya-detmi-1126852206.html

Под завалами на юге Турции находится семья россиян с двумя детьми

Под завалами на юге Турции находится семья россиян с двумя детьми - РИА Новости Крым, 08.02.2023

Под завалами на юге Турции находится семья россиян с двумя детьми

Под завалами в одной из южных провинций в Турции находится четверо россиян. На место выехали спасатели. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб... РИА Новости Крым, 08.02.2023

2023-02-08T12:43

2023-02-08T12:43

2023-02-08T12:55

землетрясение в турции и сирии

турция

происшествия

в мире

общество

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

землетрясение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Под завалами в одной из южных провинций в Турции находится четверо россиян. На место выехали спасатели. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб пишет РИА Новости."Едем в Хатай, предварительно там под завалами четверо россиян", - цитирует информагентство.Как пишет Интерфакс со ссылкой на советника главы МЧС России Данила Мартынова, под завалами – две женщины и двое детей из одной семьи.Число жертв растетПо данным турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС, к среде, 8 февраля, число жертв после разрушительного землетрясения в Турции достигло 7 108. Ранения получили 40 910 человек.Ранее сообщалось о 6 234 погибших и 37 011 раненых.Новые толчкиВ 05.52 (08.52 по мск) в среду в 58 километрах к северо-западу от Кахраманмараша — города, ставшего эпицентром предыдущего разрушительного землетрясения – произошло новое землетрясение магнитудой 4.6 Вслед за первым утренним толчком на территории Турции произошли еще семь — магнитудой от 2,5 и до 4,4.Еще одно землетрясение зафиксировано в этом же районе страны в среду в 10.48 по местному времени. Очаг залегал на глубине 40 километров.Разрушительное землетрясение на юго-востоке Турции магнитудой 7,7 произошло 6 февраля. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Разрушены тысячи зданий и объектов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте.После этого в течение дня сейсмологи фиксировали еще десятки афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7. В Сирии, по данным Красного Креста, жертвами стихии стали более 1,5 тысячи человек и порядка 3,5 тысячи получили ранения.Российские военные и спасатели отправились на помощь в обе пострадавшие страны и уже приступили к поисково-спасательным операциям.Во вторник, 7 января, Духовное управление мусульман Крыма объявило о начале сбора гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Турции и Сирии в моментах: спасение, утрата и чудоЭто наш долг: мусульмане Крыма рассказали о помощи пострадавшим в ТурцииМожет ли трагедия Турции произойти на крымском полуострове

https://crimea.ria.ru/20230206/krymskie-seysmologi-znali-o-priblizhenii-zemletryaseniya-v-turtsii-1126816749.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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