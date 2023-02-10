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Землетрясение произошло на границе России и Казахстана

Землетрясение произошло на границе России и Казахстана - РИА Новости Крым, 10.02.2023

Землетрясение произошло на границе России и Казахстана

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на границе Казахстана и России. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на "Сейсмологическую опытно-методическую... РИА Новости Крым, 10.02.2023

2023-02-10T16:49

2023-02-10T16:49

2023-02-10T16:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на границе Казахстана и России. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на "Сейсмологическую опытно-методическую экспедицию" МЧС Казахстана.Отмечается, что это уже третье за сутки землетрясение, зарегистрированное казахстанскими сейсмологами. Первые два произошли в Кыргызстане в 11.24 и 14.44 часов по времени Астаны. Эпицентр второго землетрясения находился в 113 километрах от Алматы.Землю трясет6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Разрушены тысячи зданий и объектов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. После этого в течение дня сейсмологи фиксировали еще десятки афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7.По последним данным, число жертв мощного землетрясения в Турции возросло до 18 342, пострадали 74 242 человека. В Сирии погибли более 3 300 человек, пострадали свыше 5 200.Вероятность разрушительных землетрясений в КрымуПо мнению замдиректора Крымской астрофизической обсерватории по научной работе, доктора физико-математических наук Александра Вольвача, мощные подземные толчки в Турции могли привести к изменению величины и направления вектора движения тектонических плит и изменить сейсмологическую карту Крымского полуострова.Еще год назад ученые Крымской Астрофизической обсерватории вместе с коллегами из научных центров страны разработали уникальную методику, позволяющую узнавать о будущих землетрясениях за несколько суток до их начала. Методика основана на измерении магнитного поля Земли.По словам Вольвача, который является одним из разработчиков этого метода, система фиксировала предвестники разрушительного турецкого землетрясения заранее. Однако расшифровка сигналов связана с обработкой больших массивов данных, из-за этого проведение онлайн-расчетов до начала событий пока не доступно — эта часть метода еще находится на стадии тестирования.В свою очередь главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков заявил, что мощные землетрясения магнитудой больше 6 в Крыму возможны, полуостров находится в одном сейсмическом поясе с Турцией.Ученый напомнил, что в 1927 году на полуострове произошло довольно мощное землетрясение, магнитуда которого приближалась к 7. Очаг землетрясения располагался под морским дном южнее Ялты. Оно привело к масштабным разрушениям и человеческим жертвам.Читайте также на РИА Новости Крым:Тектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в ТурцииЗемлетрясение в Турции и Сирии в моментах: спасение, утрата и чудоНовые землетрясения в Турции: что известно

https://crimea.ria.ru/20230210/sdvig-litosfernykh-plit-posle-zemletryaseniya-v-turtsii--pravda-ili-vymysel-1126899177.html

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землетрясение, казахстан, россия, алма-аты , в мире