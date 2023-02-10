https://crimea.ria.ru/20230210/strashnye-tsifry-iz-za-zemletryaseniya-v-turtsii-pogibli-18-342-cheloveka-1126898199.html
Страшные цифры: из-за землетрясения в Турции погибли 18 342 человека
Страшные цифры: из-за землетрясения в Турции погибли 18 342 человека - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Страшные цифры: из-за землетрясения в Турции погибли 18 342 человека
Количество погибших в результате произошедшего в Турции землетрясения достигло 18 342. Об этом сообщили в правительственном Управлении по чрезвычайным... РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T10:25
2023-02-10T10:25
2023-02-10T11:50
землетрясение в турции и сирии
землетрясение
турция
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происшествия
сирия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Количество погибших в результате произошедшего в Турции землетрясения достигло 18 342. Об этом сообщили в правительственном Управлении по чрезвычайным ситуациям.Ранее сообщалось о 16 тысячах погибших и 64 тысячах раненых. Поисковая операция продолжается.Землетрясение в Турции 6 февраляЗемлетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны утром 6 февраля. Оно стало самым сильным с 1939 года. Далее последовали несколько десятков афтершоков, после чего еще одно землетрясение магнитудой 7,6.Подземные толчки продолжались три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур. В десяти пострадавших от природной катастрофы провинциях введен режим чрезвычайного положения на три месяца.Землетрясение затронуло также Сирию — пострадали провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным сирийского Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали около двух тысяч.Российские военные и спасатели отправились на помощь в обе пострадавшие страны и уже несколько дней ведут поисково-спасательные работы. Духовное управление мусульман Крыма объявило о начале сбора гуманитарной помощи пострадавшим.Вероятность разрушительных землетрясений в КрымуПо мнению замдиректора Крымской астрофизической обсерватории по научной работе, доктора физико-математических наук Александра Вольвача, мощные подземные толчки в Турции могли привести к изменению величины и направления вектора движения тектонических плит и изменить сейсмологическую карту Крымского полуострова.Еще год назад ученые Крымской Астрофизической обсерватории вместе с коллегами из научных центров страны разработали уникальную методику, позволяющую узнавать о будущих землетрясениях за несколько суток до их начала. Методика основана на измерении магнитного поля Земли.По словам Вольвача, который является одним из разработчиков этого метода, система фиксировала предвестники разрушительного турецкого землетрясения заранее. Однако расшифровка сигналов связана с обработкой больших массивов данных, из-за этого проведение онлайн-расчетов до начала событий пока не доступно — эта часть метода еще находится на стадии тестирования.В свою очередь главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков заявил, что мощные землетрясения магнитудой больше 6 в Крыму возможны, полуостров находится в одном сейсмическом поясе с Турцией.Ученый напомнил, что в 1927 году на полуострове произошло довольно мощное землетрясение, магнитуда которого приближалась к 7. Очаг землетрясения располагался под морским дном южнее Ялты. Оно привело к масштабным разрушениям и человеческим жертвам.Читайте также на РИА Новости Крым:Тектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в ТурцииЗемлетрясение в Турции и Сирии в моментах: спасение, утрата и чудоНовые землетрясения в Турции: что известно
https://crimea.ria.ru/20230206/zaprogrammirovannoe-zemletryasenie-vozmozhno-li-eto--mnenie-uchenogo-1126810315.html
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Город Эльбистан после землетрясения. Видео предоставлено Sputnik Turkey
Город Эльбистан после землетрясения. Видео предоставлено Sputnik Turkey
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землетрясение в турции и сирии, землетрясение, турция, в мире, происшествия, сирия
Страшные цифры: из-за землетрясения в Турции погибли 18 342 человека
Число погибших при землетрясении в Турции достигло 18 342 человек
10:25 10.02.2023 (обновлено: 11:50 10.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Количество погибших в результате произошедшего в Турции землетрясения достигло 18 342. Об этом сообщили в правительственном Управлении по чрезвычайным ситуациям.
"По последним данным, 18 342 наших гражданина погибли, 74 242 человека пострадали. Из регионов бедствия эвакуированы 75 780 человек", - сообщило ведомство.
Ранее сообщалось о 16 тысячах погибших
и 64 тысячах раненых. Поисковая операция продолжается.
Землетрясение в Турции 6 февраля
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло
в провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны утром 6 февраля. Оно стало самым сильным с 1939 года. Далее последовали несколько десятков афтершоков, после чего еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
Подземные толчки продолжались три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур. В десяти пострадавших от природной катастрофы провинциях введен режим чрезвычайного положения на три месяца.
Землетрясение затронуло также Сирию — пострадали провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным сирийского Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали около двух тысяч.
Российские военные и спасатели отправились на помощь
в обе пострадавшие страны и уже несколько дней ведут поисково-спасательные работы. Духовное управление мусульман Крыма объявило о начале сбора гуманитарной помощи пострадавшим.
Вероятность разрушительных землетрясений в Крыму
По мнению замдиректора Крымской астрофизической обсерватории по научной работе, доктора физико-математических наук Александра Вольвача, мощные подземные толчки в Турции могли привести к изменению величины и направления вектора движения тектонических плит и изменить сейсмологическую карту Крымского полуострова.
Еще год назад ученые Крымской Астрофизической обсерватории вместе с коллегами из научных центров страны разработали уникальную методику
, позволяющую узнавать о будущих землетрясениях за несколько суток до их начала. Методика основана на измерении магнитного поля Земли.
По словам Вольвача, который является одним из разработчиков этого метода, система фиксировала предвестники разрушительного турецкого землетрясения заранее. Однако расшифровка сигналов связана с обработкой больших массивов данных, из-за этого проведение онлайн-расчетов до начала событий пока не доступно — эта часть метода еще находится на стадии тестирования.
В свою очередь главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков заявил, что мощные землетрясения магнитудой больше 6 в Крыму возможны
, полуостров находится в одном сейсмическом поясе с Турцией.
Ученый напомнил, что в 1927 году на полуострове произошло довольно мощное землетрясение, магнитуда которого приближалась к 7. Очаг землетрясения располагался под морским дном южнее Ялты. Оно привело к масштабным разрушениям и человеческим жертвам.
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