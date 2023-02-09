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Число жертв землетрясения в Турции превысило 16 тысяч человек - РИА Новости Крым, 09.02.2023
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Число жертв землетрясения в Турции превысило 16 тысяч человек
Число жертв землетрясения в Турции превысило 16 тысяч человек - РИА Новости Крым, 09.02.2023
Число жертв землетрясения в Турции превысило 16 тысяч человек
Число жертв разрушительного землетрясения в Турции превысило 16 тысяч человек. Об этом сообщил турецкий лидер Ренжеп Тайип Эрдоган. РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T19:11
2023-02-09T19:11
землетрясение в крыму
землетрясение в турции и сирии
землетрясение
происшествия
турция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Число жертв разрушительного землетрясения в Турции превысило 16 тысяч человек. Об этом сообщил турецкий лидер Ренжеп Тайип Эрдоган.Ранее сообщалось о 12 тысяч 873 погибших и 62 тысячи 937 раненых.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны утром 6 февраля. Оно стало самым сильным с 1939 года. Далее последовали три десятка афтершоков, в районе часа дня произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.Подземные толчки продолжались три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур В десяти пострадавших от природной катастрофы провинциях введен режим чрезвычайного положения на три месяца.Землетрясение затронуло также Сирию — пострадали провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным сирийского Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали около двух тысяч.Российские военные и спасатели отправились на помощь в обе пострадавшие страны и уже приступили к поисково-спасательным операциям. Духовное управление мусульман Крыма объявило о начале сбора гуманитарной помощи пострадавшим.Президент Турции Эрдоган поставил цель устранить последствия землетрясения в течение года. По его словам, на начальном этапе каждая пострадавшая семья получит десять тысяч лир (около 530 долларов). Всего на ликвидацию последствий Анкара направила 100 миллиардов лир (порядка 5,3 миллиарда долларов).Читайте также на РИА Новости Крым:Как землетрясение в Турции повлияет на создание газового хаба – экспертСтрашное землетрясение в Турции – погибли 8574 человекаПод завалами на юге Турции находится семья россиян с двумя детьми
https://crimea.ria.ru/20230209/tektonicheskiy-razlom-krym-mozhet-sdvinutsya-posle-tolchkov-v-turtsii-1126870795.html
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Число жертв землетрясения в Турции превысило 16 тысяч человек

Эрдоган: жертвами землетрясения в Турции стали более 16 тысяч человек

19:11 09.02.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРаботы по ликвидации последствий землетрясения в Турции
Работы по ликвидации последствий землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Число жертв разрушительного землетрясения в Турции превысило 16 тысяч человек. Об этом сообщил турецкий лидер Ренжеп Тайип Эрдоган.

"На данный момент число погибших составляет 16 тысяч, раненых — 64 тысяч человек", – сообщил в провинции Османийе Эрдоган.

Ранее сообщалось о 12 тысяч 873 погибших и 62 тысячи 937 раненых.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны утром 6 февраля. Оно стало самым сильным с 1939 года. Далее последовали три десятка афтершоков, в районе часа дня произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
Подземные толчки продолжались три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур В десяти пострадавших от природной катастрофы провинциях введен режим чрезвычайного положения на три месяца.
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
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Землетрясение затронуло также Сирию — пострадали провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным сирийского Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали около двух тысяч.
Российские военные и спасатели отправились на помощь в обе пострадавшие страны и уже приступили к поисково-спасательным операциям. Духовное управление мусульман Крыма объявило о начале сбора гуманитарной помощи пострадавшим.
Президент Турции Эрдоган поставил цель устранить последствия землетрясения в течение года. По его словам, на начальном этапе каждая пострадавшая семья получит десять тысяч лир (около 530 долларов). Всего на ликвидацию последствий Анкара направила 100 миллиардов лир (порядка 5,3 миллиарда долларов).
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Землетрясение в КрымуЗемлетрясение в Турции и СирииЗемлетрясениеПроисшествияТурцияНовостиВ миреОбщество
 
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