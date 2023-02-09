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Число жертв землетрясения в Турции превысило 16 тысяч человек

Число жертв землетрясения в Турции превысило 16 тысяч человек - РИА Новости Крым, 09.02.2023

Число жертв землетрясения в Турции превысило 16 тысяч человек

Число жертв разрушительного землетрясения в Турции превысило 16 тысяч человек. Об этом сообщил турецкий лидер Ренжеп Тайип Эрдоган. РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T19:11

2023-02-09T19:11

2023-02-09T19:11

землетрясение в крыму

землетрясение в турции и сирии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Число жертв разрушительного землетрясения в Турции превысило 16 тысяч человек. Об этом сообщил турецкий лидер Ренжеп Тайип Эрдоган.Ранее сообщалось о 12 тысяч 873 погибших и 62 тысячи 937 раненых.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны утром 6 февраля. Оно стало самым сильным с 1939 года. Далее последовали три десятка афтершоков, в районе часа дня произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.Подземные толчки продолжались три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур В десяти пострадавших от природной катастрофы провинциях введен режим чрезвычайного положения на три месяца.Землетрясение затронуло также Сирию — пострадали провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным сирийского Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали около двух тысяч.Российские военные и спасатели отправились на помощь в обе пострадавшие страны и уже приступили к поисково-спасательным операциям. Духовное управление мусульман Крыма объявило о начале сбора гуманитарной помощи пострадавшим.Президент Турции Эрдоган поставил цель устранить последствия землетрясения в течение года. По его словам, на начальном этапе каждая пострадавшая семья получит десять тысяч лир (около 530 долларов). Всего на ликвидацию последствий Анкара направила 100 миллиардов лир (порядка 5,3 миллиарда долларов).Читайте также на РИА Новости Крым:Как землетрясение в Турции повлияет на создание газового хаба – экспертСтрашное землетрясение в Турции – погибли 8574 человекаПод завалами на юге Турции находится семья россиян с двумя детьми

https://crimea.ria.ru/20230209/tektonicheskiy-razlom-krym-mozhet-sdvinutsya-posle-tolchkov-v-turtsii-1126870795.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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