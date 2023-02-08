https://crimea.ria.ru/20230208/kak-zemletryasenie-v-turtsii-povliyaet-na-sozdanie-gazovogo-khaba--ekspert-1126862090.html

Как землетрясение в Турции повлияет на создание газового хаба – эксперт

Как землетрясение в Турции повлияет на создание газового хаба – эксперт - РИА Новости Крым, 08.02.2023

Как землетрясение в Турции повлияет на создание газового хаба – эксперт

Разрушительное землетрясение в Турции не станет причиной отказа от проекта Москвы и Анкары по созданию турецкого газового хаба. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 08.02.2023

2023-02-08T17:56

2023-02-08T17:56

2023-02-08T17:56

турция

землетрясение в турции и сирии

газовый хаб

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Разрушительное землетрясение в Турции не станет причиной отказа от проекта Москвы и Анкары по созданию турецкого газового хаба. Такое мнение высказал заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач."Все были прекрасно осведомлены о том, что этот регион является сейсмически активным. Более того, все инфраструктурные проекты, газотранспортные мощности и приемные терминалы строятся и функционируют с учетом этих рисков. Насколько мне известно, критическая инфраструктура, связанная с приемом газа и его транспортировкой через территорию Турции в другие страны, в результате этой стихии серьезно не пострадала", - сказал аналитик в эфире канала "Sputnik на русском".По словам Гривача, в результате землетрясения могли произойти локальные разрывы газораспределительных сетей, но в целом оно не повлияло на работу отрасли.При этом для России турецкий хаб не является единственной опцией по экспорту газа, отметил эксперт."Мы смотрим различные варианты – и через Среднюю Азию, и какие-то прямые маршруты в Китай, и проекты по переработке природного газа в России в различные товары с более высокой добавленной стоимостью. Поэтому я бы не сказал, что турецкий хаб для нас – какая-то безальтернативная история. Все зависит от того, какие будут условия его работы и насколько будут соблюдены российские интересы", – пояснил Гривач.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. Оно стало самым сильным с 1939 года.Далее последовали три десятка афтершоков, а в середине дня — еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. По последним данным, погибли более 8,5 тысячи человек, пострадали почти 50 тысяч. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях введен режим чрезвычайного положения на три месяца.Землетрясение затронуло также Сирию — пострадали провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным сирийского Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали около двух тысяч.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшное землетрясение в Турции – погибли 8574 человекаТурции хватит найденного в Черном море газа на 33 года - властиПод завалами на юге Турции находится семья россиян с двумя детьми

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турция, землетрясение в турции и сирии, газовый хаб, россия, в мире, происшествия, новости, мнения, газ