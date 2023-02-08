Рейтинг@Mail.ru
Как землетрясение в Турции повлияет на создание газового хаба – эксперт - РИА Новости Крым, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230208/kak-zemletryasenie-v-turtsii-povliyaet-na-sozdanie-gazovogo-khaba--ekspert-1126862090.html
Как землетрясение в Турции повлияет на создание газового хаба – эксперт
Как землетрясение в Турции повлияет на создание газового хаба – эксперт - РИА Новости Крым, 08.02.2023
Как землетрясение в Турции повлияет на создание газового хаба – эксперт
Разрушительное землетрясение в Турции не станет причиной отказа от проекта Москвы и Анкары по созданию турецкого газового хаба. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 08.02.2023
2023-02-08T17:56
2023-02-08T17:56
турция
землетрясение в турции и сирии
газовый хаб
россия
в мире
происшествия
новости
мнения
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/08/1126861977_0:257:1600:1157_1920x0_80_0_0_ac8b6a47ad22c05cda837f9f47cf93df.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Разрушительное землетрясение в Турции не станет причиной отказа от проекта Москвы и Анкары по созданию турецкого газового хаба. Такое мнение высказал заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач."Все были прекрасно осведомлены о том, что этот регион является сейсмически активным. Более того, все инфраструктурные проекты, газотранспортные мощности и приемные терминалы строятся и функционируют с учетом этих рисков. Насколько мне известно, критическая инфраструктура, связанная с приемом газа и его транспортировкой через территорию Турции в другие страны, в результате этой стихии серьезно не пострадала", - сказал аналитик в эфире канала "Sputnik на русском".По словам Гривача, в результате землетрясения могли произойти локальные разрывы газораспределительных сетей, но в целом оно не повлияло на работу отрасли.При этом для России турецкий хаб не является единственной опцией по экспорту газа, отметил эксперт."Мы смотрим различные варианты – и через Среднюю Азию, и какие-то прямые маршруты в Китай, и проекты по переработке природного газа в России в различные товары с более высокой добавленной стоимостью. Поэтому я бы не сказал, что турецкий хаб для нас – какая-то безальтернативная история. Все зависит от того, какие будут условия его работы и насколько будут соблюдены российские интересы", – пояснил Гривач.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. Оно стало самым сильным с 1939 года.Далее последовали три десятка афтершоков, а в середине дня — еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. По последним данным, погибли более 8,5 тысячи человек, пострадали почти 50 тысяч. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях введен режим чрезвычайного положения на три месяца.Землетрясение затронуло также Сирию — пострадали провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным сирийского Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали около двух тысяч.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшное землетрясение в Турции – погибли 8574 человекаТурции хватит найденного в Черном море газа на 33 года - властиПод завалами на юге Турции находится семья россиян с двумя детьми
https://crimea.ria.ru/20230208/1126846015.html
https://crimea.ria.ru/20230208/novye-zemletryaseniya-v-turtsii-chto-izvestno-1126849010.html
турция
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/08/1126861977_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_adb82ec894cfaffa5cac3f8d10b92cbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, землетрясение в турции и сирии, газовый хаб, россия, в мире, происшествия, новости, мнения, газ
Как землетрясение в Турции повлияет на создание газового хаба – эксперт

Эксперт Гривач: землетрясение не повлияет на создание газового хаба в Турции

17:56 08.02.2023
 
© Sputnik TurkeyПоследствия разрушительного землетрясения в Турции, г. Диярбакар
Последствия разрушительного землетрясения в Турции, г. Диярбакар
© Sputnik Turkey
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Разрушительное землетрясение в Турции не станет причиной отказа от проекта Москвы и Анкары по созданию турецкого газового хаба. Такое мнение высказал заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
"Все были прекрасно осведомлены о том, что этот регион является сейсмически активным. Более того, все инфраструктурные проекты, газотранспортные мощности и приемные терминалы строятся и функционируют с учетом этих рисков. Насколько мне известно, критическая инфраструктура, связанная с приемом газа и его транспортировкой через территорию Турции в другие страны, в результате этой стихии серьезно не пострадала", - сказал аналитик в эфире канала "Sputnik на русском".
По словам Гривача, в результате землетрясения могли произойти локальные разрывы газораспределительных сетей, но в целом оно не повлияло на работу отрасли.
Мужчина под завалами в ожидании спасения в турецком иле Хатай - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
12:06Фотоленты
Землетрясение в Турции и Сирии в моментах: спасение, утрата и чудо
При этом для России турецкий хаб не является единственной опцией по экспорту газа, отметил эксперт.
"Мы смотрим различные варианты – и через Среднюю Азию, и какие-то прямые маршруты в Китай, и проекты по переработке природного газа в России в различные товары с более высокой добавленной стоимостью. Поэтому я бы не сказал, что турецкий хаб для нас – какая-то безальтернативная история. Все зависит от того, какие будут условия его работы и насколько будут соблюдены российские интересы", – пояснил Гривач.
Люди на улице пострадавшего в результате землетрясения турецкого города Диярбакыр - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
11:49
Новые землетрясения в Турции: что известно
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. Оно стало самым сильным с 1939 года.
Далее последовали три десятка афтершоков, а в середине дня — еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. По последним данным, погибли более 8,5 тысячи человек, пострадали почти 50 тысяч. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях введен режим чрезвычайного положения на три месяца.
Землетрясение затронуло также Сирию — пострадали провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным сирийского Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали около двух тысяч.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Страшное землетрясение в Турции – погибли 8574 человека
Турции хватит найденного в Черном море газа на 33 года - власти
Под завалами на юге Турции находится семья россиян с двумя детьми
 
ТурцияЗемлетрясение в Турции и СирииГазовый хабРоссияВ миреПроисшествияНовостиМненияГаз
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:11Севастополец получил 8 лет колонии за жестокое убийство мужчины в баре
17:56Как землетрясение в Турции повлияет на создание газового хаба – эксперт
17:06Снежные переметы заблокировали движение еще по двум дорогам Крыма
16:43"Главное – живи": что известно о состоянии фигуриста Костомарова
16:16Российская армия уничтожила цеха ВСУ с беспилотниками и дронами-камикадзе
16:00В МИД России заявили об опасности прямого военного столкновения с США
15:46Непогода оставила часть Крыма без света
15:29Сжег машину соседки: керчанина отправили в колонию за порчу чужого авто
15:19Число жертв при взрыве в пятиэтажке в Тульской области достигло восьми
15:13Верховный суд Крыма оставил под стражей участников "Хизб ут-Тахрир"*
15:04Страшное землетрясение в Турции – погибли 8574 человека
14:42Что дали Крыму национальные проекты: факты и суммы
14:28В России растет заболеваемость COVID-19: введут ли новые ограничения
14:08В Крыму заявили о неизбежном развале Украины
13:58В Крыму из-за халатности полицейского мать убила четырехлетнего ребенка
13:29РНКБ возобновляет выдачу автокредитов по льготным госпрограммам
12:43Под завалами на юге Турции находится семья россиян с двумя детьми
12:21Взрыв в пятиэтажке в Тульской области: что известно о спасении людей
12:14Где в Крыму из-за непогоды ограничили движение транспорта
12:06Землетрясение в Турции и Сирии в моментах: спасение, утрата и чудо
Лента новостейМолния